Зеркало Трампа: почему демократы не могут справиться с Берни Сандерсом

Даже немыслимая сейчас победа Берни Сандерса на выборах президента США будет означать системный кризис для Демократической партии в ее нынешнем виде

Первые демократические праймериз принесли успех сенатору Берни Сандерсу, и уже можно говорить о его серьезной заявке на лидерство в предвыборной гонке. Причин несколько. Кампания сенатора от Вермонта основывается на личном общении кандидата со сторонниками посредством социальных сетей и массовых митингов и финансируется за счет краудфандинга, что позволяет привлекать серьезные средства от десятков тысяч сторонников. Это позволяет Сандерсу поддерживать идеологическую основу своего образа: борющийся за права угнетенных политик; независимый от истеблишмента кандидат, у которого четыре года назад украли возможность номинироваться, в результате чего к власти пришел Дональд Трамп.

«Неизбираемый» Сандерс

В полном соответствии с логикой захлестнувшей мир популистской волны Сандерс является зеркальным отражением Трампа. Оба они обладатели солидного политического багажа, но выставляют себя новичками, чуждыми коррумпированным элитам Вашингтона. Этот образ, между прочим, обязателен для любого успешного кандидата в президенты США, по меньшей мере со времен выдвижения Джимми Картера в 1976 году (исключения всего два — старший и младший Буши). Сандерс — популист, только не правый, как Трамп, а левый. Именно он реабилитировал в американском политическом лексиконе ругательное слово «социализм», предложив ряд социальных реформ в интересах беднейших слоев населения и нижней части среднего класса, прежде всего введение бесплатного здравоохранения и университетского образования, а также списание всех студенческих займов, при этом не предлагая понятных шагов по финансовому обеспечению всех этих инициатив.

Трамп и Сандерс смогли сломать существовавшую на протяжении десятилетий систему политического баланса, в которой кандидатам надо было уметь показать и свою приверженность партии, и способность понравиться более широким группам населения. Система праймериз как раз и позволяла согласовать интересы элит и избирателей, выдвинуть приемлемую и для радикалов, и для центристов фигуру. Но времена меняются, и если еще десять лет назад Сандерс был просто чудаковатым сенатором, то в кампании 2016 года он превратился в символ протеста рядовых демократов против слишком оторвавшейся от народа элиты. А сегодня он, как и Трамп избирательным циклом ранее, — реальная возможность для граждан показать, насколько они от этой элиты устали.

Как противостоять любимцу простого народа? Республиканцы не смогли четыре года назад справиться с Трампом, а сегодня демократы не знают, что противопоставить Сандерсу. Он уводит партию слишком далеко влево, что снижает шансы демократов на ноябрьских выборах. Многие считают, что именно Сандерс своим жарким и долгим противостоянием Хиллари Клинтон спровоцировал ее поражение на выборах 2016 года: мол, из-за нечестного отношения партии к Берни многие его сторонники не пришли на выборы в ключевых штатах, что сыграло на руку Трампу, а то и проголосовали за правого популиста, раз уж им не дали проголосовать за левого.