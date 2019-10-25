Нагрузка на систему

Сейчас Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге при поддержке фонда «Хамовники» проводит полевое исследование практики судов присяжных в районных судах. Мы встречаемся с судьями, гособвинителями, защитниками, и вопрос нагрузки становится основным в таких беседах.

Отказ от особого порядка означает автоматический рост нагрузки на суды. Большинство опрошенных фиксируют этот тренд с конца 2018 года и связывают его с указаниями Генпрокуратуры. И судьи, и прокуроры на местах рассказывают о неформальных установках на снижение процентных соотношений. В одном регионе прокуроры выполняют спускаемые показатели рьяно, в другом все зависит от текущих проблем на местах (поэтому доли особого порядка снижаются не везде, где-то показатель и растет). Например, в городе-миллионнике доля особого порядка должна быть снижена до 40–50%. Есть райцентры (до 15 тыс. населения), где с начала 2019 года все уголовные дела были рассмотрены в общем порядке. В других небольших городах прокуратура все же удерживает показатели 30–40%, ссылаясь на нехватку кадров: бывает, что «на земле» только один гособвинитель, и он просто не может участвовать общим порядком во всех делах у районных и мировых судей.

Практически каждый прокурор рассказывает о случаях, когда он из-за отказа от особого порядка изменил обвинение уже на судебной стадии. Однако это всегда отказ от части обвинения (одного состава или эпизода). Не стоит думать, что правоприменение стало мягче, а подсудимые стали чаще получать оправдание или реабилитирующие исходы. Это невыгодно той же стороне обвинения, которая вместе со следствием несет ответственность за то, что человек незаконно был привлечен к уголовной ответственности.

И не стоит думать, что гособвинители отказываются от особого порядка только в сложных делах по тяжким преступлениям, где его применение вызывало больше всего вопросов. Тенденция коснулась и простых случаев, нередко даже дел с административной преюдицией, где в основе обвинения лежат штрафы, например за ДТП с ущербом (ст. 264.1) или неуплата алиментов (ст. 157.1), и нет практически никакого спора о доказательствах.

По каким же основаниям гособвинитель возражает против применения особого порядка? Чаще всего называют три причины, и все они легко применимы к любому делу. Первое — это изменение обвиняемым данных в ходе следствия показаний. Второе — когда признание является практически единственным доказательством в деле: по новым установкам прокуратуры это требует проверки в гласном судебном слушании. Неясно, правда, почему прокуроры не требуют от следователя доработать обвинение на этапе предварительного расследования, а утверждают обвинительное заключение с такими неполными доказательствами. И, наконец, третье основание — обращение подсудимого за наркологической или психиатрической помощью. Здесь учитывается не только факт состояния на учете на момент совершения преступления, что может быть основанием для самооговора, но и обращения в течение всей жизни.

Последствия

В результате новой политики прокуратуры суду приходится назначать все слушания, вызывать всех свидетелей, обеспечивать их явку, а при ее отсутствии переносить заседания. Процесс растягивается на срок до полугода. А судьи зависят от строгости областных судов, контролирующих соблюдение сроков расследования уголовных дел, и боятся негативных оценок своей работы.

Отказ от особого порядка вызывает раздражение и у подсудимого, и у потерпевших, если все они согласны с предъявленным обвинением, и приводит к дополнительным расходам — и на транспорт, и на оплату представителей в суде. Растут и расходы государства на оплату адвокатов, вступивших в дело по назначению судьи. Судьи рассказывают, что, с одной стороны, государство в лице управлений Судебного департамента при Верховном суде требует разумных расходов на юридическую помощь, а с другой — гособвинители создают условия для повышения этих расходов.

Каков же результат? Опубликованные недавно судебным департаментом статистические данные показывают, что доля применения особого порядка по делам, где он возможен, действительно уменьшилась (в 2018 году — 65,2%, в первом полугодии 2019-го — 60,5%). Одновременно несколько снизилась скорость прохождения дел: в первой половине 2019 года суды рассмотрели на 2% меньше в долях от поступивших (93,7% против 95,6% в первой половине 2018-го) при общем снижении количества потока дел. Но, как и можно было ожидать, доля оправдательных приговоров не изменилась: она, включая и реабилитирующие исходы, остается на уровне 0,47%. А без учета частного обвинения, когда суд рассматривает заявление граждан, доля оправданий составляет из года в год 0,2% — это два человека из тысячи, которые были оправданы, если в деле участвовал государственный обвинитель в рамках особого или общего порядка.