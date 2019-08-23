Казус Пашиняна

Дела о протестах против итогов президентских выборов в Армении 2008 года рассматривал уже Европейский суд по правам человека. И он не стал останавливаться на анализе законодательного определения массовых беспорядков в Уголовном кодексе, но детально изучил обстоятельства разгона протестующих в Ереване. Палаточный лагерь рядом со зданием оперы на площади Свободы был разогнан с применением силы в шесть часов утра, протестующих арестовывали по всему центру города, многие были затем осуждены. Судьи ЕСПЧ отвергли аргументы правительства Армении, что палаточный лагерь существовал достаточно долго — девять дней, а потому его следовало ликвидировать. Не счел суд доказанными и подозрения властей в передаче протестующим оружия, зато согласился с заявителем, одним из осужденных Мушегом Сагателяном, что действия демонстрантов на площади Свободы были мирными и даже не особо затрудняли движение транспорта, а их разгон — спланированным и непропорционально жестоким.

Воспроизведение армянскими судами обвинительного заключения, в котором не были указаны ни конкретные насильственные действия заявителя, ни личности потерпевших полицейских, лишь убедило ЕСПЧ в том, что права заявителя на свободу собраний были нарушены. Рассмотрев дело простого активиста, ЕСПЧ частично согласился и с жалобой бывшего президента Армении и кандидата в 2008 году Левона Тер-Петросяна, которого задержали, чтобы он не мог присоединиться к протестующим. Любопытно, что в суде до сих пор рассматривается жалоба Никола Пашиняна, который получил за участие в протестах 2008 года семь лет лишения свободы (позже он вышел по амнистии). Теперь он премьер-министр, и пока непонятно, будут ли его подчиненные защищать в суде правительство от его председателя.

Недоказанное насилие

У российского следствия и судов по «болотному делу» проблем с определением потерпевших не было: полицейские давали показания, а насильственные действия обвиняемых в массовых беспорядках были описаны в обвинительных заключениях и приговорах. ЕСПЧ впервые проанализировал действия полиции на Болотной площади 6 мая 2012 года при рассмотрении жалобы Евгения Фрумкина, признанного виновным в административном правонарушении. Суд раскритиковал российские власти за внезапное изменение маршрута шествия и по-разному оценил обвинения в массовых беспорядках и в насилии в отношении полицейских: обвинения по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) были признаны допустимыми при условии доказанного насилия со стороны демонстранта, а не метания неустановленного объекта примерно в сторону полицейских, как у одного из осужденных Ярослава Белоусова, но все приговоры по ст. 212 УК (массовые беспорядки) были признаны необоснованными за участие в мирном митинге.

Несвобода и свобода

Но не одними выборами пополняется международная практика по делам о массовых беспорядках. После межэтнических столкновений на юге Киргизии в 2010 году широко применялось обвинение в массовых беспорядках. Суд над активистом Азимжаном Аскаровым, приговоренным к пожизненному заключению, комитет ООН по правам человека и Международная независимая комиссия по расследованию событий на юге республики, сформированная решением и.о. президента в 2010–2011 годах Розы Отунбаевой, признали несправедливым и подтвердили, что при задержании он был подвергнут пыткам. Но вместо освобождения Аскарова, на котором настаивал КПЧ, киргизские власти заново приговорили его к пожизненному сроку и отменили конституционную норму о пересмотре национальных судебных решений после решений международных органов по защите прав человека. Кстати, инициировавший поправку в Конституцию президент Алмазбек Атамбаев сейчас сам в заключении, хотя в организации массовых беспорядков его пока не обвиняют.

Если в Киргизии решение международной инстанции не было выполнено по существу — приговор был отменен и заменен точно таким же, — то в Азербайджане пошли дальше. Дело о массовых беспорядках в райцентре Исмаиллы стало первым случаем в практике ЕСПЧ, когда входящее в Совет Европы государство просто отказалось выполнять свои обязательства по исполнению решений суда. В 2014 году по этому делу был осужден оппозиционер Ильгар Маммадов. Сначала страсбургские судьи признали арест Маммадова политически мотивированным и указали на необходимость его немедленного освобождения, потом аналогичная оценка была дана и уголовному процессу над политиком. Но Маммадов оказался на свободе только в 2018-м, после того как в дело вмешался комитет министров Совета Европы, который обратился в Большую палату Европейского суда с запросом, является ли отказ в освобождении неисполнением предыдущих решений.

Частота использования обвинений в массовых беспорядках на постсоветском пространстве не повышает убедительность судебных приговоров на международном уровне. Мирный протест, гарантированный Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом о гражданских и политических правах, плохо описывается термином «массовые беспорядки»: акты насилия могут преследоваться индивидуально, но только если есть установленные потерпевшие и доказанные насильственные действия. Конечно, лояльные власти суды поддерживают обвинительные заключения, но потом, после решений международных органов, приходится исправлять ошибки.