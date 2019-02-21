У России, США и Франции особые интересы в Сирии, они общаются с влиятельными региональными игроками и являются постоянными членами СБ ООН. Согласованные действия этих стран помогут избежать возможной эскалации конфликта

После восьми лет кровавого конфликта, унесшего более 500 тыс. жизней, о стабильном мире в Сирии говорить по-прежнему не приходится. Авторы статьи могут расходиться в том, каким образом этот конфликт должен быть окончательно разрешен, однако разделяют обеспокоенность по поводу возможных новых обострений в самом ближайшем будущем. С одной стороны, возрастание рисков обусловлено решением США о выводе своих войск, с другой — нарушением баланса сил в конкретных взрывоопасных районах. Особую тревогу, на наш взгляд, вызывают четыре потенциальных сценария развития событий.

Сценарий 1. Наступление на Идлиб

Башар Асад начинает развернутое наступление в Идлибе при участии российских ВКС и ополчения, поддерживаемых Ираном. Хотя Москва и Дамаск прилагают усилия для координации своих действий в Идлибе, Кремлю становится все труднее противостоять давлению сирийского руководства, настаивающему на проведении крупномасштабной наступательной операции. Очевидным спусковым механизмом может стать неспособность Турции выполнить взятые на себя в сентябре 2018 года обязательства в Идлибе и переход большей части зоны деэскалации под контроль радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Крупная операция повлечет за собой новый поток беженцев в Турцию и даже в Европу, а также возможную приостановку российско-турецкого сотрудничества в Сирии. Подобный сценарий может также привести к новому кризису в отношениях между Россией и Западом. Вероятность такого развития событий повысит возможное применение химического оружия, за которым, несомненно, последуют военные действия США и их союзников.

Сценарий 2. Турция против курдов

Турецкие войска и курдские формирования возобновляют боевые действия на севере Сирии. Пользуясь тем, что США объявили о выводе своих войск, турецкая армия может активизировать проведение операций против курдов. Турция ясно дала понять, что намерена продвинуться в районах, контролируемых курдами, и создать контролируемую Анкарой буферную зону на турецко-сирийской границе. В таком случае курды попытаются прийти к соглашению с официальным Дамаском. Не исключено, что соглашение может среди прочего подразумевать поддержку Асадом курдов и, соответственно, прямое столкновение Дамаска с Анкарой. В отношениях между Россией и Турцией возникнет серьезный кризис, а между Россией и Западом — новая напряженность. Кроме того, резкое обострение турецко-сирийско-курдского противостояния способно повлечь за собой очередную волну терактов как в Сирии, так и в Турции.