Системные политические силы ФРГ, оставаясь в центре и соперничая за «гражданского избирателя», потеряли четкий профиль. В итоге даже социально успешным немцам все труднее идентифицировать себя с некогда «своими» партиями

Выборы в ландтаги федеральных земель Германии, как правило, позволяют судить и о результатах грядущих выборов в бундестаг. Октябрьские выборы в Тюрингии убедительно продемонстрировали, что восточные земли тяготеют к крайним флангам. Своим электоральным поведением они меняют Германию, переформатируя гражданский центр. Но процесс идет болезненно: спустя почти месяц после выборов правительство в Тюрингии все еще не удалось сформировать.

Цветные коалиции

«Для ХДС в Тюрингии все ясно: с левыми и АдГ не будет ни коалиций, ни кооперации. У нас нет места для тех, кто стоит на краях!» — это пафосное заявление главы тюрингского Христианско-демократического союза Майка Моринга могло бы звучать гордо, если бы не исходило из стана побежденных. Распределять места в нынешнем земельном правительстве ему вряд ли придется. Безраздельно правивший в Тюрингии с 1990 года ХДС уже на выборах 2014 года был потеснен Левой (преемницей правившей в ГДР СДПГ), получившей второй результат — 28% голосов при 33% у ХДС. Считая красно-красно-зеленое земельное правительство (Левой, СДПГ и «Зеленых») досадным недоразумением и списывая его на временное помрачение избирателя, ХДС этой осенью упал уже на третье место, уступив не только Левой, набравшей в этот раз 31%, но и правой «Альтернативе для Германии» (АдГ), набравшей 23,4% и удвоившей свой результат по сравнению с прошлыми выборами. Именно с этими двумя партиями ХДС на своем последнем съезде решил ни при каких условиях в коалиции не вступать. Поэтому, несмотря на инициативу 17 членов ХДС, потребовавших в такой ситуации поступиться принципами, и даже прагматичный совет канцлера Ангелы Меркель, партия отвергла поступившее от Левой приглашение к переговорам, хотя результаты опросов показывали, что 78% по Германии и 91% по Тюрингии приветствовали бы коалицию ХДС с Левой. Предложения АдГ о переговорах было отвергнуто ХДС еще раньше.

Как образовать правительство, игнорируя обоих фаворитов народной воли как справа, так и слева? Задуманное консерваторами правительство меньшинства из них самих, социал-демократов, либералов (СвДП) и «Зеленых», которое уже окрестили «коалицией Зимбабве» (по черно-красно-желто-зеленому цвету флага), спорно. Лидер тюрингских «Зеленых» весьма холодно отозвался о тех, кто игнорирует Левую. «Кто исключает возможность сотрудничества с Левой, тот не знает Тюрингии», — заявил он в ответ на утверждения ХДС о маргинальности этой партии.

Похоже, что ХДС ждет статус даже не самой сильной оппозиционной фракции ландтага — ее подавит там дружелюбная к ней, необидчивая и готовая к кооперации АдГ. Но солидаризироваться с АдГ даже ради противостояния «красным» съезд ХДС счел неприемлемым. Единственный ее бесспорный партнер — либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) с ее 5% голосов.