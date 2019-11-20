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Светлана Погорельская Битва за центр: как в Германии рождается новая политическая система
Системные политические силы ФРГ, оставаясь в центре и соперничая за «гражданского избирателя», потеряли четкий профиль. В итоге даже социально успешным немцам все труднее идентифицировать себя с некогда «своими» партиями

Выборы в ландтаги федеральных земель Германии, как правило, позволяют судить и о результатах грядущих выборов в бундестаг. Октябрьские выборы в Тюрингии убедительно продемонстрировали, что восточные земли тяготеют к крайним флангам. Своим электоральным поведением они меняют Германию, переформатируя гражданский центр. Но процесс идет болезненно: спустя почти месяц после выборов правительство в Тюрингии все еще не удалось сформировать.

Цветные коалиции

«Для ХДС в Тюрингии все ясно: с левыми и АдГ не будет ни коалиций, ни кооперации. У нас нет места для тех, кто стоит на краях!» — это пафосное заявление главы тюрингского Христианско-демократического союза Майка Моринга могло бы звучать гордо, если бы не исходило из стана побежденных. Распределять места в нынешнем земельном правительстве ему вряд ли придется. Безраздельно правивший в Тюрингии с 1990 года ХДС уже на выборах 2014 года был потеснен Левой (преемницей правившей в ГДР СДПГ), получившей второй результат — 28% голосов при 33% у ХДС. Считая красно-красно-зеленое земельное правительство (Левой, СДПГ и «Зеленых») досадным недоразумением и списывая его на временное помрачение избирателя, ХДС этой осенью упал уже на третье место, уступив не только Левой, набравшей в этот раз 31%, но и правой «Альтернативе для Германии» (АдГ), набравшей 23,4% и удвоившей свой результат по сравнению с прошлыми выборами. Именно с этими двумя партиями ХДС на своем последнем съезде решил ни при каких условиях в коалиции не вступать. Поэтому, несмотря на инициативу 17 членов ХДС, потребовавших в такой ситуации поступиться принципами, и даже прагматичный совет канцлера Ангелы Меркель, партия отвергла поступившее от Левой приглашение к переговорам, хотя результаты опросов показывали, что 78% по Германии и 91% по Тюрингии приветствовали бы коалицию ХДС с Левой. Предложения АдГ о переговорах было отвергнуто ХДС еще раньше.

Как образовать правительство, игнорируя обоих фаворитов народной воли как справа, так и слева? Задуманное консерваторами правительство меньшинства из них самих, социал-демократов, либералов (СвДП) и «Зеленых», которое уже окрестили «коалицией Зимбабве» (по черно-красно-желто-зеленому цвету флага), спорно. Лидер тюрингских «Зеленых» весьма холодно отозвался о тех, кто игнорирует Левую. «Кто исключает возможность сотрудничества с Левой, тот не знает Тюрингии», — заявил он в ответ на утверждения ХДС о маргинальности этой партии.

Похоже, что ХДС ждет статус даже не самой сильной оппозиционной фракции ландтага — ее подавит там дружелюбная к ней, необидчивая и готовая к кооперации АдГ. Но солидаризироваться с АдГ даже ради противостояния «красным» съезд ХДС счел неприемлемым. Единственный ее бесспорный партнер — либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) с ее 5% голосов.

Однако раздробленность правой оппозиции не значит, что левой коалиции будет легче править. СДПГ и «Зеленые» в Тюрингии тоже потеряли голоса: «Зеленые» — незначительно, СДПГ же — более 4%. Так что федеральную землю в любом случае ждет правительство меньшинства, пусть и красно-красно-зеленое.

Провал «середины»

Если партийный расклад на федеральных выборах 2021 года будет таким же проблематичным, Германию ждет либо серьезный правительственный кризис, либо смена политической парадигмы.

Правомерно возникает вопрос: почему традиционные партии, выросшие в уравновешенной политической системе западногерманской демократии (две большие, «народные» — ХДС/ХСС и СДПГ и две меньшие — СвДП и «Зеленые»), так упорно цепляются за наименование «партий гражданского центра», когда очевидно, что центр этот либо вымер, либо пополз к краям?

Эта стратегия родилась в те времена, когда стабильность демократии измерялась мощью «гражданской середины» и когда мягкий рейнский капитализм превратил Германию, по меткому выражению социолога Гельмута Шельски, в «гомогенное общество среднего сословия». «Левость» и «правость» в таком обществе были политически стигматизированы. После объединения страны ситуация изменилась, но партии и в новых условиях упорно цеплялись за старый боннский расклад. Одними из причин этого называли общее снижение электоральной активности на рубеже нулевых годов, «усталость» немцев от политики. Позиция в «середине» позволяла, например, оттянуть на себя чужого избирателя, если твой лидер более харизматичен. Еще одной причиной стремления к «середине» был популизм, уже к концу 1990-х годов заявивший о себе в ряде стран ЕС. Считалось, что мощная «политическая середина» предотвращает популистские вызовы, центристским партиям проще вступить в коалицию друг с другом, вытесняя в оппозицию партии флангов, какие бы хорошие результаты те ни показывали. Однако в итоге такая стратегия системных партий нанесла ущерб политическому равновесию. Капитализм в современной Германии давно уже не «рейнский». «Гражданская середина», за голоса которой соперничают партии, уменьшается по ходу социального расслоения, «края» же общества растут и, не находя политических сил, которые артикулировали бы их потребности, смыкаются в ряде своих требований.

Топчась в «политическом центре», обрубая собственные фланги, переплетаясь программами и соперничая за «гражданского избирателя», системные партии потеряли четкий профиль. В итоге даже социально успешным избирателям, той самой «середине», становится все труднее идентифицировать себя с некогда «своими» партиями.

Так ушел когда-то из ХДС основатель АдГ профессор Бернд Луке. Ныне АдГ успешно присваивает и выносит в политику те идеи с правых флангов ХДС и СвДП, которые в этих партиях в силу их стремления к «политической середине» уже не имели шанса быть реализованными, а иной раз и просто высказанными.

Электоральные тенденции последних лет показывают, что избиратель тяготеет к партиям с четкими, характерными профилями. Вытеснять новых политических игроков на фланги будет все сложнее. И поиск африканской страны, цветами флага которой можно будет назвать причудливые коалиции немецкого будущего, — это меньшая проблема по сравнению с вопросом о стабильности таких правительств. Осенью 2019-го АдГ и Левая при желании смогли бы организовать лево-правое правительство Тюрингии на почве, например, согласия в вопросах социальной политики и политики занятости. Если партии «середины» не желают сотрудничать ни с левыми, ни с правыми, то эти силы могут однажды сомкнуться друг с другом в новой партии — и национальной, и левой. Правда, нечто подобное уже случалось в XX веке, так что германскую демократию ждут интересные времена.

Об авторах
Светлана Погорельская старший научный сотрудник ИНИОН РАН и Института Европы РАН
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Германия, ХДС, Альтернатива для Германии, популизм
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