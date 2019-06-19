Активизация и усложнение российского общества вызвали более сложную и изощренную реакцию власти на протестные кампании — и пока стратегия частичных уступок по резонансным случаям вполне оправдывает себя

В разных регионах России люди все чаще выходят на публичные акции. Где-то они взывают к власти о помощи, где-то критикуют и требуют к ответу. Публичная гражданская акция становится новой нормой жизни. С весны 2018 года идут «мусорные» протесты, наиболее ярким из которых стал конфликт вокруг строительства полигона в Шиесе в Архангельской области. Во второй половине прошлого года мы видели множество разрозненных акций против пенсионной реформы. На региональных и местных выборах в сентябре победили десятки кандидатов от оппозиции. С осени 2018-го в Ингушетии тлеет гражданский конфликт по поводу пересмотра границы с Чечней. Месяц назад жители Екатеринбурга возмутились строительством храма в центральном сквере города. И наконец, совсем недавно общественность встала на защиту журналиста Ивана Голунова.

Осознание силы

Очевидным объяснением роста гражданской активности является ухудшение общественных настроений и падение авторитета власти. Особенно плохим в этом отношении оказался 2018 год, на всем протяжении которого снижались оценки положения дел в экономике, в стране в целом, оценки личной ситуации в семье респондентов, а также ожидания на будущее. После объявления о пенсионной реформе упали рейтинги власти — готовность выходить с экономическими и политическими требованиями резко выросла именно прошлым летом и с тех пор почти не менялась.

У этой активности есть и другой источник. В последние годы мы наблюдаем постепенное накопление опыта гражданского участия в общественной жизни. Масштабы явления трудно измерить однозначно, однако на сегодняшний день не менее трети российских граждан имеют соответствующий регулярный опыт. По данным Левада-центра, за последний год около 38% безвозмездно отдавали одежду и вещи нуждающимся, 30% объединялись с другими людьми для решения общих проблем, 26% жертвовали деньги на благотворительные цели, до 15% участвовали в работе различных гражданских ассоциаций. Кроме того, с 2006 года (когда стали замеряться соответствующие показатели) заметно выросло число людей, которые верят в возможность хотя бы немного влиять на происходящее в стране (с 18 до 35%) и в своем городе (с 39 до 52%). Вера в собственные силы является сильным побудительным мотивом к действию.

Наконец, из общественного сознания практически ушел страх Майдана, образ которого рисовали государственные СМИ, — как разрушительного и бессмысленного народного восстания, инспирированного Западом. Помню, как в 2014–2015 годах участники фокус-групп неоднократно повторяли, что они не поддерживают протестующих и сами не будут протестовать, потому что не хотят, «чтобы было, как на Украине». Сегодня же ритуальные заявления чиновников, что протесты в их городе или регионе инспирированы усилиями Запада, чаще вызывают усмешку и раздражение. А слова «как на Украине» сегодня скорее ассоциируются с экономическим кризисом и возможностью сменить некомпетентную и коррумпированную власть на выборах. Сейчас люди в фокус-группах говорят, что нам такой сценарий пока не грозит, но если власть не добьется улучшения жизни — все возможно.