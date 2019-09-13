Власть сделала определенные выводы после региональных выборов 2018 года, но успехи оппозиции в Москве показали, что тренд на усиление протестных настроений сохраняется

Общий итог прошедших выборов можно сформулировать следующим образом: на этапе голосования власти удалось провести большинство (а за исключением Москвы и Хабаровского края — подавляющее большинство) своих кандидатов, причем сделано это было в сотрудничестве с системной оппозицией в лице КПРФ, ЛДПР и СР. Лидеры этих партий, заинтересованные в сохранении комфортного статус-кво, во многих регионах играли в поддавки, выдвигая слабых и малопроходных кандидатов, снимая их, когда оказывалось, что и они представляют угрозу кандидатам от партии власти.

Технологии администрирования

Что удалось оппозиционно настроенным избирателям и играющим на их стороне политическим силам? Продемонстрировать свою силу и способность к консолидации в Москве. Навязать политический торг, выдвинуть своих представителей в Москве и регионах, в том числе и внутри карманной в целом системной оппозиции. По сути дела, запущен, а с учетом муниципальных выборов 2017 года в Москве и ряда губернаторских выборов 2018-го продолжил действовать механизм перемен, вселяющий некоторый оптимизм в отношении будущего российской политической системы.

При этом опыт 2018 года, когда гражданам удалось «снести» нескольких кандидатов от власти, важен для мобилизации протестного электората. Показательно, что из четырех ушедших в 2018 году губернаторов трое были старожилами, а единственный новоназначенный — и.о. главы Приморья Андрей Тарасенко был, пожалуй, самым сильным из назначенцев. Вместо политических власть извлекла из произошедшего политтехнологические выводы. Это и смена лиц (из 16 избиравшихся в этот раз губернаторов лишь трое были старожилами), и, отчасти, смена флага с отказом афишировать принадлежность кандидатов к «Единой России» или власти вообще. Плюс максимальное использование сложных технологий администрирования, позволяющих без переписывания отчетов избирательных комиссий отсеять ненужных кандидатов.