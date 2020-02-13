Неравный обмен: почему арабский мир отверг «сделку века» Трампа

Многие лидеры арабских стран устали от палестинской проблемы, но это не значит, что они готовы закрыть глаза на невыгодные условия предложенной США сделки

Акция протеста против плана Дональда Трампа (Фото: Mohamad Torokman / Reuters)

Судя по всему, предлагая арабским странам и Израилю свою «сделку века», президент США Дональд Трамп не рассчитывал на согласие палестинцев, но надеялся, что союзники США на Ближнем Востоке уговорят их принять ее, пусть и с небольшими изменениями. Прошедшие недели показали, что и эти расчеты вряд ли оправдаются.

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Вероятно, авторы сделки предполагали, что некоторые ее пункты привлекут палестинцев. План содержит ряд общих заявлений, которые формально выглядят приемлемо. В нем признается необходимость создания палестинского государства, говорится о том, что палестинцы безусловно имеют право на самоопределение, что им будет предоставлена масштабная помощь, чтобы Палестина не вошла в разряд так называемых failed states — «несостоявшихся» стран.

Однако если вчитаться в детали, то становится понятно, что план абсолютно не сбалансирован и не учитывает интересы обеих сторон в равной мере. Дело не только в соотношении территорий (палестинскому государству предлагается лишь 70% территории Западного берега), но и в том, что палестинцам предлагаются унизительные условия. Когда говорится, что столица будущего государства Палестины находится в Восточном Иерусалиме, подразумевается не Иерусалим как таковой, а окраина, где находится несколько арабских деревень, недавно включенных в городскую черту. Никакого отношения к древнему, сакральному и для палестинцев, и для евреев городу эта территория не имеет.

Важнейший пункт плана — судьба израильских поселений. С прагматической точки зрения эвакуировать живущие там полмиллиона поселенцев на территорию Израиля уже не получится. Очевидно, можно было бы эвакуировать отдаленные поселения, пойти по пути обмена территориями, что потребовало бы большой работы. Но предложенный США вариант предполагает иное. В нем предлагается сохранить суверенитет Израиля над долиной реки Иордан, самой плодородной и значимой с исторической точки зрения территории. Более того, о возможности распространения израильского суверенитета на поселения госсекретарь Майкл Помпео заявил еще до обнародования плана. Иными словами, это будет сделано израильскими руководителями в одностороннем порядке и в отсутствие переговорного процесса. При этом Палестине может отойти «треугольник» — местность в Израиле, где живут арабы— израильские граждане. Возникает закономерный вопрос: на каком основании можно передавать их палестинскому государству? Смогут ли они остаться гражданами Израиля или им придется менять гражданство? И спросил ли кто-нибудь их об этом?