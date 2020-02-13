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Ирина Звягельская

Неравный обмен: почему арабский мир отверг «сделку века» Трампа

Многие лидеры арабских стран устали от палестинской проблемы, но это не значит, что они готовы закрыть глаза на невыгодные условия предложенной США сделки
Акция протеста против плана Дональда Трампа (Фото: Mohamad Torokman / Reuters)

Судя по всему, предлагая арабским странам и Израилю свою «сделку века», президент США Дональд Трамп не рассчитывал на согласие палестинцев, но надеялся, что союзники США на Ближнем Востоке уговорят их принять ее, пусть и с небольшими изменениями. Прошедшие недели показали, что и эти расчеты вряд ли оправдаются.

Покупка мира

Вероятно, авторы сделки предполагали, что некоторые ее пункты привлекут палестинцев. План содержит ряд общих заявлений, которые формально выглядят приемлемо. В нем признается необходимость создания палестинского государства, говорится о том, что палестинцы безусловно имеют право на самоопределение, что им будет предоставлена масштабная помощь, чтобы Палестина не вошла в разряд так называемых failed states — «несостоявшихся» стран.

Однако если вчитаться в детали, то становится понятно, что план абсолютно не сбалансирован и не учитывает интересы обеих сторон в равной мере. Дело не только в соотношении территорий (палестинскому государству предлагается лишь 70% территории Западного берега), но и в том, что палестинцам предлагаются унизительные условия. Когда говорится, что столица будущего государства Палестины находится в Восточном Иерусалиме, подразумевается не Иерусалим как таковой, а окраина, где находится несколько арабских деревень, недавно включенных в городскую черту. Никакого отношения к древнему, сакральному и для палестинцев, и для евреев городу эта территория не имеет.

Важнейший пункт плана — судьба израильских поселений. С прагматической точки зрения эвакуировать живущие там полмиллиона поселенцев на территорию Израиля уже не получится. Очевидно, можно было бы эвакуировать отдаленные поселения, пойти по пути обмена территориями, что потребовало бы большой работы. Но предложенный США вариант предполагает иное. В нем предлагается сохранить суверенитет Израиля над долиной реки Иордан, самой плодородной и значимой с исторической точки зрения территории. Более того, о возможности распространения израильского суверенитета на поселения госсекретарь Майкл Помпео заявил еще до обнародования плана. Иными словами, это будет сделано израильскими руководителями в одностороннем порядке и в отсутствие переговорного процесса. При этом Палестине может отойти «треугольник» — местность в Израиле, где живут арабы— израильские граждане. Возникает закономерный вопрос: на каком основании можно передавать их палестинскому государству? Смогут ли они остаться гражданами Израиля или им придется менять гражданство? И спросил ли кто-нибудь их об этом?

Хочу заметить, что израильские арабы являются очень активными участниками политической жизни Израиля. На последних выборах в кнессет (после которых так и не удалось создать правительство) арабский список занял третье место после правящей партии «Ликуд» и блока бело-голубых Бени Ганца.

В принципе суть плана сводится к одному — купить урегулирование у палестинцев. Тезис «вам заплатят, если вы согласитесь» является краеугольным для разработчиков «сделки века». Все это напоминает ситуацию на бирже, где Трамп как настоящий бизнесмен предлагает: «Покупайте, пока можно! Сегодня это продается по одной цене, а завтра все будет стоить гораздо дороже».

Пределы компромисса

Но палестинскую проблему так просто не решить. Конечно, инвестиции не помешают, но речь не о деньгах. Противостояние не сводится только к территории и безопасности, а касается идентичности, истории, нарративов, связанных с этой землей и затрагивающих ценности обоих народов. Предложение о купле-продаже в условиях, когда Израиль практически получает все, может вызвать у палестинцев только отторжение.

Можно обратить внимание и на то, как была оглашена «сделка века»: в Белом доме рядом с президентом США Дональдом Трампом стоял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, но не присутствовали представители Саудовской Аравии, предложившей еще в 2002 году арабскую инициативу по урегулированию конфликта и играющей важнейшую роль в формировании общеарабской позиции.

Палестинская проблема существует очень долго, и можно сказать, что арабский мир от нее устал. Палестино-израильский конфликт в значительной степени заслонен конфликтом с Ираном. Наметились признаки сближения Израиля с арабскими государствами на основе противодействия Тегерану. Однако из этого вовсе не вытекает готовность ведущих арабских государств закрыть глаза на неравноправные условия сделки. Пока и содержание плана, и та манера, в которой он был преподнесен, выглядят оскорбительно для арабов. Даже если бы элиты тех или иных стран региона проявили готовность пойти на компромиссы за счет палестинцев, им пришлось бы принимать во внимание возможную реакцию арабской улицы, которая очень легко возбуждается.

Пока, несмотря на обострение ситуации на Западном берегу и в секторе Газа, мы не видим широкой мобилизации протестующих именно потому, что план уже политически отвергнут и палестинскими лидерами, и Лигой арабских государств.

Намерена ли администрация Трампа продвигать «сделку» несмотря ни на что? Может ли план измениться и стать более приемлемым для арабской стороны? Ответ зависит не только от развития событий в регионе, но и от соображений, связанных с внутриполитической ситуацией в США.

Автор — эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», участник конференции клуба «Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности».

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции

Об авторах
Ирина Звягельская, эксперт клуба «Валдай», руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Дональд Трамп, арабские страны, Израиль, Палестина
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