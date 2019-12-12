Выполнявшие указание о подмене данных российских спортсменов в базе допинг-проб понимали, что никто не сможет ни проверить качество их работы, ни привлечь потом к ответственности

История с корректировкой базы данных, которую Россия предоставила WADA, и ее печальные результаты дают очень важный урок, причем не только в сфере управления спортом. Он хорошо показывает, как у нас принимаются решения. Было достаточно очевидно, что подмену данных о допинг-пробах российских спортсменов обнаружат. Такую операцию можно было бы скрыть, если бы сотрудники WADA вообще не стали бы разбираться с предоставленными данными, на что явно не стоило рассчитывать. Почему же столь простая мысль не пришла в голову тем, кто задумывал подмену?

Тень вне конкуренции

Начать придется издалека. Есть рынки с информационной асимметрией, на них потребитель практически не может оценить качество и цену поставляемого продукта. Традиционно к ним относятся такие рынки, как высшее образование (школьники и их родители очень редко обладают достаточными знаниями, чтобы отличить хороший вуз и факультет от плохого) или предоставление сложных информационных услуг. На открытых рынках с высокой асимметрией нам на помощь приходят конкуренты и другие пользователи. Конкуренты внимательно следят за ошибками других компаний, делают их публичными. Пользователи могут сравнивать цены. Потребители не всегда могут оценить качество полученной услуги, но хотя бы получают возможность принимать осознанные решения.

Но что происходит, когда рынок с высокой информационной асимметрией оказывается закрытым или даже криминальным? Причем иногда он работает вполне «нормально». Например, заказчик заказного убийства формально не имеет никакого отношения к результату, но платит за него и может оценить его качество без больших усилий. Конечно, и тут остаются риски — поставщик услуги может обмануть или начать шантажировать заказчика, сделать работу так, что его связь с заказчиком будет очевидна, и так далее. И все же тут все относительно понятно.

А что происходит, когда потребитель сам планирует пользоваться товаром, купленным на теневом рынке с высокой асимметрией, или продает его кому-то от своего имени? Тут всегда получается плохо. Потому что у поставщика товара или услуги практически нет стимулов делать свою работу хорошо. Она должна выглядеть хорошо на первый взгляд и проходить самые простые проверки. А когда что-то пойдет не так, привлечь поставщика к ответственности, тем более легально, будет уже невозможно. Не подадите же вы в суд на человека, который по вашему заказу, скажем, подделал доверенность, если подделка оказалась вскрыта?