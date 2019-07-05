Экономический кризис подталкивает иранские власти к отказу от многочисленных социальных программ, но такая политика противоречит идеалам Исламской революции

24 июня, выступая перед членами так называемого Штаба по управлению экономикой сопротивления (совещательной структуры, созданной для обсуждения экономических проблем в условиях санкций), первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил о необходимости структурных реформ в стране. По его словам, только так можно гарантировать выживание государства в условиях растущего внешнего давления и барьеров на пути экспорта иранской нефти. Джахангири считается возможным кандидатом от иранских умеренных сил на будущих президентских выборах, и заявление может быть частью его программы. Впрочем, реализовать сколько-нибудь радикальные реформы будет очень непросто: придется согласовать цели экономического развития с задачей сохранения социальной стабильности.

Нефтяное эмбарго

Спустя более полугода после восстановления США санкций в отношении Тегерана иранская экономика находится в крайне сложном положении. Заявления стран ЕС о необходимости спасения ядерной сделки и сохранения экономических связей с Ираном пока остаются на бумаге. А весной 2019 года проблем иранским властям добавили разрушительные наводнения на нефтедобывающем юго-западе страны.

В апреле США решили не продлевать льготы, позволявшие некоторым странам покупать иранскую нефть, не попадая под американские экстерриториальные санкции. Это оказалось серьезным ударом: если до этого Иран мог продавать хотя бы 1,1–1,3 млн баррелей в сутки (из 2,6–2,8 млн досанкционных), то к концу июня этот объем упал до 0,4–0,5 млн баррелей и на этом может и не остановиться. Между тем при подготовке бюджета на 2019 год администрация президента Хасана Роухани планировала, что экспорт нефти составит около 1,5 млн баррелей в сутки. В долларовом выражении бюджет составлял 47 млрд, и до 33% доходов должно было поступить именно от нефтяного экспорта. Еще во время обсуждения документ считался многими экспертами нереалистичным, содержащим заранее заложенный скрытый дефицит.

Экспорт нефти рухнул на фоне уже развернувшегося экономического кризиса. В начале года инфляция достигла 40% в годовом исчислении, что создало дополнительную нагрузку на и без того обедневшие иранские домохозяйства. Ключевые отрасли — нефтехимическая, автомобильная и строительная — сильно зависящие от импортного оборудования и сырья, страдают от обесценивания иранской валюты, потерявшей в 2018 году более 50% стоимости. Мрачны перспективы и самого нефтяного сектора. Еще до того, как администрация Трампа отменила санкционные льготы, ожидалось, что спад по итогам 2019 года составит в нем от 26% до 31%. В целом экономика Ирана в этом году, как ожидается, потеряет 5,5% ВВП (после спада на 4,9% в 2018-м).