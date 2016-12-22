Альтернатива для миграции: как Германия преодолела политический кризис

Достигнутый в ФРГ компромисс в отношении миграционной политики позволил сохранить правящую коалицию, но позиции использующей антимигрантскую риторику партии «Альтернатива для Германии» продолжают укрепляться

Две долгих недели спор внутри Союза (как называют в Германии постоянную коалицию общегерманской партии ХДС и региональной ХСС) о том, как обращаться с так называемой вторичной миграцией, держал в напряжении не только Германию, но и Европу.

Вторичная миграция — следствие краха общеевропейских дублинских соглашений о миграции, похороненных хлынувшими в ЕС в 2015 году массами из Африки и с Ближнего Востока. Заявки на статус беженца уже не могли из-за своего огромного количества обрабатываться только в странах прибытия, как правило, в Греции или Италии. Поэтому, зарегистрировавшись, соискатели статуса беженца подавали заявки в богатые страны Европы, где жить лучше и пособия выше. В 2015 году через австрийско-баварскую границу в Германию ежедневно переходили тысячи мигрантов. Это и послужило причиной, по которой в Баварии, традиционной вотчине правоконсервативной ХСС, стала набирать силу правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Когда системная политика буксует, наступает час популистов. Обогнав социалистов и «зеленых» по итогам федеральных выборов 2017 года, АдГ уже стала второй по величине силой после ХСС, а осенью выборы в ландтаг Баварии. Перед лидером ХСС Хорстом Зеехофером встал призрак нехорошей коалиции. Отказ от кооперации с АдГ означал бы несколько лет неприемлемого для ХСС сосуществования с левыми.

Ультиматум канцлеру

Чтобы этого избежать, лидер ХСС постарался сделать локальную предвыборную борьбу в Баварии частью общегерманского политического процесса. Став в марте 2018 года министром внутренних дел Германии, Зеехофер занял жесткую позицию в важном для баварцев миграционном вопросе, что должно было вернуть избирателей его партии.

Зеехофер поставил канцлеру Ангеле Меркель ультиматум. До начала июля ЕС следует выработать меры борьбы со вторичной миграцией. Если этого не случится или если предложенные меры покажутся Зеехоферу неудовлетворительными, Бавария в одностороннем порядке введет пограничный контроль на границе с Австрией и не будет впускать к себе тех соискателей, кто уже зарегистрирован в других странах ЕС. Забеспокоились Италия и Греция. Сама Меркель не возражала против контроля над вторичной миграцией, более того, это намерение было зафиксировано в коалиционном договоре ХДС/ХСС. Разница в позициях сторон заключалась лишь в том, что Меркель, зная, как боятся в Европе самостоятельных действий Германии, настаивала на решении проблемы на европейском уровне. Зеехофер же, думая в первую очередь о будущем раскладе мест в баварском ландтаге, торопил Берлин.

Транзитное решение

На саммите ЕС, состоявшемся 28–29 июня, сначала дебатировались возможность создания лагерей, перехватывающих и сортирующих мигрантов за пределами ЕС, однако североафриканские страны, на территории которых такие лагеря предполагались, выступили резко против. Компромиссным решением стало создание экстерриториальных транзитных центров в приграничных зонах на основе двусторонних соглашений отдельных членов ЕС — страны прибытия и страны, куда беженцы хотят попасть. Такой вариант, кстати, обсуждался еще в 2015 году, но тогда он разбился о сопротивление европейских левых партий.

С точки зрения правительственного кризиса принятое решение позволяло сохранить лицо обеим сторонам. Зеехофер, однако, стал обострять спор и дошел до личных выпадов в адрес Меркель. «Я не позволю уволить себя канцлеру, которая получила этот пост только благодаря мне!» — заявил он уже после саммита. Такое поведение не нашло поддержки ни в СМИ, ни среди политиков. Начались разговоры о том, что хвост пытается вилять собакой. Создание баварской пограничной полиции, на чем все-таки настоял Зеехофер, многие сочли излишним. На срочном заседании фракции бундестага депутаты обеих «сестринских», как их называют, партий дали своим лидерам понять, что не примут разрыва союза. Никогда правящая партия не обернется против своего лидера — внутренние разборки начинаются лишь после проигранных выборов. В ХСС активизировался маститый ветеран Эдмунд Штойбер (партийная кличка Блондин-гильотина), один из немногих баварских политиков с европейской известностью, способный укротить строптивого Зеехофера. В результате вечером 2 июля стороны заявили о достигнутом компромиссе.

Ничего нового в нем не было. Транзитные центры в приграничных зонах — это те же Anker-Zentren (перехватывающие центры), что и так уже были зафиксированы в коалиционном договоре. Вожделенные баварскими консерваторами отказы беженцам во въезде на границе начнутся, только если двусторонние соглашения между приграничными странами не будут работать.

Теперь обе помирившиеся партии должны вести переговоры со своим партнером по коалиции — Социал-демократической партией Германии, которая уже заявила, что у нее есть свой план решения миграционной проблемы из пяти пунктов. Социал-демократы в 2015 году выступали против транзитных центров, однако в нынешних политических реалиях они вряд ли будут блокировать достигнутое на европейском уровне соглашение: дальнейшего парада партийных эгоизмов немецкий избиратель не поймет. Кроме миграции есть множество других важных тем — экономика, безопасность, образование.

Успех популистов

Настоящим победителем берлинского спора считает себя АдГ, шумно радовавшаяся правительственному кризису и уже заявившая на своем партийном съезде (он прошел 30 июня — 1 июля и, что символично, в Баварии, в Аугсбурге), что пойдет на выборы в ландтаг с лозунгом «Мы — оригинал!». Однако на самом деле АдГ не оригинальна: с момента своего основания в 2013 году она присваивала и выносила в политику те идеи с правых флангов системных партий, прежде всего ХДС и либеральной СвДП, которые в этих партиях в силу своей радикальности не имели шанса на реализацию. Начав с правоконсервативного и национал-либерального евроскепсиса, она взлетела на волне миграционного кризиса, открыла для себя социальную тематику и потеснила левых, выдвигая те же социальные лозунги, что и они, но с национальным акцентом.

Успешная напоказ, внутри себя АдГ пока не в состоянии преодолеть свою собственную противоречивость. Это и показал ее съезд, на котором в очередной раз не удалось примирить правоконсервативных и праволиберальных экспертов, с одной стороны, и бескомпромиссных «народнических» политиков из бывшей ГДР, выдвигающих идеи сильной социальной политики «для немцев», — с другой. В преддверии выборов в баварский ландтаг она хотела четко сформулировать свои социальные цели, но не смогла и перенесла споры о «социальной» части своей программы на следующий съезд. На выборы она пойдет с миграционной тематикой и, скорее всего, станет самой сильной оппозиционной силой в ландтаге.

Берлинский кризис ускорил решение проблемы вторичной миграции, однако не принес ХСС ожидаемых симпатий баварского избирателя. «Маленькая партия указывает большой путь!» — так говорил Зеехофер. Однако единственное, на что он действительно указал — это на недостатки немецкой политической системы, в которой региональная партия в своем местном эгоизме может ввергнуть в кризис не только всю страну, но и Европу.