Улучшение общественных настроений, которое наблюдается в начале года, дает российской власти шанс на относительно спокойное проведение очередной серии региональных выборов

​На рубеже 2017–2018 годов в России наметился тренд на ухудшение общественных настроений. Тогда, по данным Левада-центра, полутора-двухлетний позитивный тренд, наблюдавшийся на фоне постепенной адаптации людей к экономическому кризису и низкой инфляции, начал меняться на негативный.

Ухудшались оценки положения дел в стране и в семье респондентов, хуже стал образ будущего. Рейтинг одобрения президента дрогнул уже зимой 2018-го в ходе избирательной кампании, а сразу после выборов начал плавно снижаться. Оценки других институтов власти снижались к тому времени уже не первый год. Дальнейшее ухудшение настроений последовало вслед за объявлением планов повышения пенсионного возраста. Однако негативный тренд в общественном мнении к тому времени уже сформировался, и новости о пенсионной реформе его лишь закрепили. Настроения ухудшались на всем протяжении 2018 года и к январю-февралю практически вернулись к уровню пятилетней давности, в «докрымскую эпоху». На фоне плохой экономической статистики было непонятно, как долго будет продолжаться нарастание пессимизма.

Ухудшение общественного самочувствия находило свое отражение во внешних проявлениях недовольства — накопившееся напряжение выплескивалось на поверхность. Как следствие, выросло число различных протестных акций, публичных проявлений неудовольствия по поводу обидных высказываний чиновников. Партия власти впервые за несколько лет потерпела сразу несколько поражений на сентябрьских региональных выборах, оппозиционные движения и политики стали смелее и увеличили свою активность. Общественный пессимизм, таким образом, возымел политические последствия, управлять ситуацией властям становилось все сложнее.

Смена тренда?

Однако похоже, что этот спад в общественных настроениях подходит к концу. В феврале-марте большинство наблюдаемых нами индикаторов стабилизировалось или показало рост. Например, число респондентов, уверенных в правильном направлении движения страны, вновь превысило число пессимистов. Сейчас их соотношение 48% к 44%. Этот показатель важен тем, что он демонстрирует готовность граждан терпеть трудности. Если люди верят, что в дальнейшем их ждет улучшение ситуации, то они с меньшей вероятностью будут выражать свое недовольство на митингах. Зачем протестовать, если жизнь налаживается.