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Деньги на суде: чего бояться состоятельным россиянам в Великобритании
Политика, 10:03
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Александр Захаров Деньги на суде: чего бояться состоятельным россиянам в Великобритании
Массовой заморозки активов или отзыва инвестиционных виз у россиян не будет, но точечные санкции в отношении отдельных лиц, которых британские власти заподозрят в связях с государством, возможны

Российская угроза сейчас, пожалуй, самая любимая тема спекуляций британских политиков. Но эмоции эмоциями, а порядок в Соединенном Королевстве есть. Включает он и правовую определенность для иностранцев, что объясняет спрос на британские активы, в том числе на недвижимость, остающийся высоким даже с учетом Brexit. К чему же следует готовиться состоятельным россиянам, живущим и работающим в Великобритании?

Сейчас в центре внимания принятый в 2017 году закон «О криминальных финансах», именно с его помощью собираются наказывать подозрительных иностранцев. Коррупционерам и нечестным предпринимателям грозят устроить тяжелую жизнь. Важно понимать, что закон 2017 года является развитием закона «О доходах от преступной деятельности» 2002 года. Законодательство решили обновить на фоне серии скандалов, в том числе утечек данных клиентов офшорных компаний с Британских Виргинских островов и публикации «Панамских бумаг».​

Конечно же, закон «О криминальных финансах» не предоставил право какому бы то ни было государственному органу Великобритании во внесудебном порядке конфисковывать недвижимость или иное имущество. Однако процедура преследования подозрительных лиц упростилась, теперь для нее не нужно возбуждения уголовного дела. Двумя основными инструментами, предусмотренными законом, являются решения компетентного суда (в зависимости от места нахождения имущества) по запросу органов исполнительной власти, позволяющие требовать от конкретных лиц объяснений происхождения благосостояния (Unexplained Wealth Order), а также временно замораживать имущество (Interim Freezing Order), если есть риск, что оно может быть каким-то способом выведено из страны. Можно сказать, что в отношении подозрительных иностранных граждан стала действовать презумпция виновности, им надо доказывать законность происхождения своих капиталов.

Остальные правовые инструменты и понятия были сформулированы еще в законе 2002 года. Там был установлен порядок конфискации имущества и пределы компетенции правоохранительных органов и судебных инстанций. Под преступными доходами понимаются доходы, возникшие в связи с противозаконным поведением. Для потенциальных жертв особенно важна следующая норма: противозаконное поведение — это поведение, имевшее место не только в Великобритании, но и «в государстве или территории за пределами Соединенного Королевства, являющееся согласно уголовному праву такого государства или такой территории противозаконным, и если бы оно имело место в какой-либо части Соединенного Королевства, которое признавалось бы противозаконным в соответствии с уголовным законом такой части, является также противозаконным». То есть, например, российских граждан можно преследовать за действия, которые являются преступными по законам и Великобритании, и России — коррупционные проявления этому требованию, как правило, соответствуют. Закон 2017 года дополнил понятие «противозаконное поведение» новым видом: «унижение и грубое нарушение прав человека». Это норма позволит, например, привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в пытках.

Однако учитывая любовь Великобритании к формальным процедурам и строгое уважение собственных правил, не стоит принимать на веру агрессивную риторику британских политиков в отношении имущества российских граждан, не являющихся «политически значимыми лицами» (politically exposed persons, PEP). Как правило, состоятельные россияне, обладающие правом проживания в Соединенном Королевстве, уже столкнулись с необходимостью кропотливого подбора и сохранения всех документов о доходах и имуществе, которые могут потребоваться британским должностным лицам. В этом контексте стоит рассматривать и объявленную британским МВД проверку инвестиционных виз (Tier 1 Investor visa), выданных до 2015 года. Я думаю, что риска массового отзыва таких документов нет — проверку будут проводить в основном те же чиновники, которые в свое время одобрили выдачу виз российским инвесторам.

Что же касается PEP, а также членов или бывших членов их семей, то им стоит подготовиться к общению с представителями компетентных органов Соединенного Королевства. В любом случае, никто не может быть произвольно лишен своего имущества, что предусмотрено не только национальным правом Великобритании, но и обеспечивается Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Об авторах
Александр Захаров партнер Paragon Advice Group
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Лондон , коррупция
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