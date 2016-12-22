Обязательная прозрачность: что несет бизнесу новый сервис ФНС

Использовать запускаемый ФНС сервис «Прозрачный бизнес» для минимизации налоговых претензий не получится, но компаниям станет проще следить за контрагентами

Впервые за много лет ФНС планирует «включить свет в темной комнате» — открыть налоговые тайны организаций для всех желающих. С 1 августа 2018 года начнет работу сервис «Прозрачный бизнес», который сделает доступной информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков. Еще через два месяца в сервисе появятся сведения о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов.

А с 1 декабря 2018 года открытость распространится и на информацию о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, а также о налоговых правонарушениях организаций. Аналогичная информация о страховых взносах появится в сервисе в 2019 году. Закрытыми останутся только данные стратегических предприятий и крупнейших налогоплательщиков — по задумке законодателей, они станут «прозрачными» только в 2020 году.

Логика государства понятна: открытость данных поможет лучше оценить контрагента, убедиться, что он не является фирмой-однодневкой, и проявить должную осмотрительность — в данном случае это вполне конкретное понятие, активно используемое налоговиками в ходе проверок. Предполагается, что если компания не проявила «должную осмотрительность» при выборе контрагента, а тот оказался фирмой-однодневкой, то и вычет по НДС такой компании не положен.

Однако запуск сервиса откладывался уже два раза и в результате отчасти опоздал. Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» в НК РФ введена ст. 54.1, согласно которой основным критерием, подтверждающим обоснованность получения налоговой выгоды, является реальность осуществляемых операций. А проблема должной осмотрительности уходит на второй план.

Поэтому использовать сервис для минимизации претензий от налогового органа уже не получится. А проверку контрагентов в целях реальной безопасности бизнес делал совсем другими способами, не дожидаясь сервиса от ФНС.

Плюсы и минусы

И все же сервис будет полезен для предпринимателей:

— Он, безусловно, повысит прозрачность бизнеса — компании не смогут врать на тендерах или при переговорах о том, что у них в штате «сотни дипломированных специалистов в требуемой отрасли» или «многомиллионные контракты».

— Появятся более объективные рейтинги компаний в разных отраслях (ведь сведения об участниках рейтинга будут получены не от самих компаний, а из объективных источников). Это станет стимулом для компаний, участвующих в рейтингах, избегать черных оборотов и псевдосотрудников за штатом.

Но у прозрачности, конечно, есть и обратная сторона, и иногда она будет вредить предпринимателям:

— Возрастает цена ошибки. Например, если компания случайно заплатила налоги некорректно, но быстро урегулировала претензии налоговой инспекции, то об этой оплошности мог никто и не узнать. Теперь же эти сведения могут стать клеймом на ее репутации (отсутствие претензий со стороны налоговой часто являются критерием для выбора контрагентов).

— Легче станет работать рейдерам. Часто рейдерам для атаки на бизнес необходимо максимально изучить его. Конечно, при рейдерских атаках нередко используется административный ресурс, и все требуемые сведения достаются из закрытых источников. Но теперь — даже «рейдеры-любители» смогут легко получать необходимую информацию.

— Учитывая не очень успешный опыт предыдущих попыток запуска сервиса, есть риск, что и сейчас он будет запущен со сбоями. Например, нечаянно раскроются лишние сведения. Или часть сведений будет указана некорректно. Хотя ФНС и является одним из лидеров среди госорганов по автоматизации своей деятельности, сюрпризы вполне возможны.

К чему нужно быть готовым

Чтобы не потерять важного клиента и не проиграть тендер, необходимо до публикации сведений понимать, какие данные о вашем бизнесе отобразятся в сервисе ФНС. А значит, нужны внутренние процедуры юридического и налогового комплаенса: они занимают немного времени, но при правильной организации помогают заблаговременно выявлять проблемы и устранять их до того, как они станут публичными.

Регулярно отслеживайте информацию на сервисе. В налоговой службе тоже работают люди, и они (как, впрочем, и роботы) могут ошибаться. Если вы увидите недостоверные сведения о вашей компании — необходимо будет немедленно обжаловать в налоговой их публикацию и добиться исправления ошибок.

Мониторьте своих основных контрагентов при каждом обновлении сведений в сервисе. Если вы увидите динамичное падение выручки или сокращение персонала — это сигнал, что компания может перестать платить по своим счетам или не сможет выполнить все обязательства перед вами.

Что дальше

Учитывая общий тренд на цифровизацию госуправления, контролирующие органы, скорее всего, и дальше будут расширять список публикуемых сведений. Возможно, нас ждет раскрытие данных и других ведомств (в том числе ФТС). Но хотелось бы, чтобы со временем для бизнеса стала доступной и информация о рискованных контрагентах и цепочках, полученная налоговыми органами с помощью электронного декларирования и обработки big data программой АСК НДС. Ведь целью ФНС должно являться не наказание нарушителей, а помощь бизнесу в том, чтобы эти нарушения не допускать.