Правила стартапа: как запустить свой проект в спорте

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Начинающие предприниматели не всегда знают, где найти идею для спортивного стартапа. Хотя, если вдуматься, они буквально повсюду. В этой сфере особенно важно, чтобы человек работал не только ради денег, а по-настоящему горел идеей, воплощал свою мечту. Например, я с детства мечтал играть в баскетбол, но столкнулся с отсутствием секций в школе. Тренировался самостоятельно, а первая баскетбольная секция появилась, только когда я перешел в 11-й класс. Профессиональным игроком я не стал, но мечта о баскетболе сбылась: работаю исполнительным директором Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), в которую входит 800 команд из 450 учебных заведений.

Итак, при выборе идеи для спортивного стартапа первое и главное, чтобы это спортивное направление вам нравилось, вдохновляло вас. При этом, конечно, успех инициативы зависит от того, сможете ли вы учесть потребности аудитории. С аудиторией нужно налаживать общение, например в социальных сетях. Такой подход позволит выстроить узнаваемый бренд и получить обратную связь. В АСБ мы сделали максимально открытые соцсети, которые ведут наши самые медийные игроки.

Мало создать стартап, его нужно масштабировать и улучшать. Предпринимателю придется постоянно учиться презентовать и продвигать проект. Упаковать проект и найти проблемные места в бизнес-модели помогают образовательные акселераторы от экспертов и спортивных деятелей. Как показало исследование компании Endeavor, у создателей более чем 30% успешных стартапов были менторы, которые направляли их и делились опытом. Важно также изучить рынок, найти схожие начинания — такой подход позволит использовать отдельные фрагменты или уже готовые пласты при запуске стартапа. Например, успешные кейсы размещаются на платформе для обмена лучшими практиками для решения социально-экономических задач АСИ «Смартека». Предприниматели делятся своим опытом, а другие пользователи могут перенять решение и внедрить у себя в регионе.

Нужно также уметь искать финансирование. Многие ориентируются на венчурные фонды, однако в этом году венчурный рынок замедляется — по данным CB Insights, в первом квартале 2022 года глобальное финансирование новых проектов сократилось на 19%, до $144 млрд по сравнению с концом 2021 года. Это не значит, что финансирования не найти, есть много других путей. Для ряда российских инвесторов зарубежные рынки стали недоступны, но появился тренд на внутреннее финансирование.

Поиск инвесторов — ювелирная работа. Важно, чтобы инвестору, так же как и автору идеи, были интересны проект и вид спорта. Например, ко мне нередко обращались родители, чьи дети занимаются баскетболом. Они видят проблематику в деталях и предлагают помощь. Такие инвесторы четко понимают, куда и на что следует тратить деньги. Помимо частных инвесторов найти финансирование можно и с помощью государственных программ и грантов.

Упростить жизнь проекту, его участникам и организаторам помогают современные технологии, на использование которых следует ориентироваться в самом начале пути. Высокотехнологичные решения помогут отслеживать статистику, будут предоставлять аналитику, облегчат бизнес-процессы. Например, в турнирах АСБ принимают участие более 10 тыс. человек из 70 регионов России, поэтому у нас создана своя ЕИАС — верифицированная форма документооборота, которая оптимизирует процесс подачи заявок.

Рекомендую активно участвовать в конкурсах — как региональных, так и всероссийских. Например, можно принять участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Он проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

За два сезона в «Ты в игре» приняли участие более 6,6 тыс. инициатив. Многие из участников организуют совместные мероприятия и поддерживают друг друга. Повысить компетенции и прокачать проект позволяет образовательный акселератор. Есть еще одна мотивация для участия: победители в пяти основных номинациях получат гранты размером 300 тыс. руб. на развитие проекта, а обладатель Гран-при — 1 млн руб. Еще, например, в этом году некоторые проекты попадут на менторство к КХЛ.

Среди участников конкурса есть люди, которые сталкиваются с проблемой и ищут пути к ее решению. Например, победитель в номинации «Трансформация в спорте» второго сезона конкурса — проект Limetime — появился благодаря увлечению его автора — Александра Селищева. Он организовывал локальные велосоревнования в Зеленограде и столкнулся с необходимостью фиксировать результаты. Записывать было неудобно, арендовать электронный хронометраж — дорого. Так появился Limetime — высокотехнологичное оборудование для хронометража и облачное приложение для организаторов соревнований.

Другой проект — «5 ВЕРСТ» — объединил еженедельные старты для всех желающих в 100 городах России. Ранее проект являлся международным брендом «Паркран», однако организаторы столкнулись с необходимостью трансформации в российский бренд «5 ВЕРСТ». У проекта активное сообщество в социальных сетях, и после трансформации в нем зарегистрировались более 15 тыс. новых участников.

В целом универсальная модель создания спортивного стартапа существует. Она включает в себя несколько важных шагов: нужно сформировать первоначальную идею, изучить аудиторию, поднять опыт смежных стартапов, найти ментора и сформировать сообщество. С учетом всех факторов можно приступить к созданию финансовой модели и, если собственных средств для запуска недостаточно, найти инвестора. Далее старт проекта, анализ действий и их корректировка.