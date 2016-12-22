Фишки в смартфоне: как ИT упрощают частные инвестиции

Отечественный фондовый рынок переживает небывалый наплыв частных игроков. Значительную роль в этом сыграла глобальная «уберизация» биржевой торговли, затронувшая и Россию

Инвестиционный рынок в России переживает бум. Правда, не в привычном для фондовых аналитиков смысле: индексы РТС и Мосбиржи как раз снижаются. Но на этом фоне российские частные инвесторы ведут себя непривычно активно. В первом полугодии физические лица открыли на Московской бирже при посредничестве брокеров и банков 330 тыс. новых счетов — почти столько же, сколько за весь 2017 год.

Сейчас индивидуальные инвесторы держат на Мосбирже около 2,3 млн счетов — сравните с 1,2 млн в июле 2015 года. А объем сделок по акциям с их участием в первой половине 2018 года вырос на 34% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), до 1,9 трлн руб.

За шесть месяц​ев 2018 года в Сбербанке было открыто 50 тыс. новых брокерских счетов (рост составил почти 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Запущенное в июне мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» для физических лиц уже загрузили около 25 тыс. человек. К сервису «Тинькофф Инвестиции» ежемесячно подключаются более 10 тыс. пользователей. ​

Портрет нового инвестора понятен: это «крепкий средний класс» со сбережениями в $20–100 тыс. — предприниматели, топ-менеджеры. Раньше они держали деньги в банках, покупали полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), вкладывали деньги в недвижимость — а теперь потянулись на фондовый рынок, потому что все перечисленные инструменты перестали давать прежнюю отдачу. Среди очевидных причин — снижение инфляции, ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по депозитам. Если в 2014 году депозит можно было открыть под 18–20% годовых, то сегодня средняя ставка по вкладу в России составляет 7%. А широкое обсуждение пенсионной реформы, как мне кажется, заставило многих жителей России задуматься о том, на какие доходы они будут жить после 60.

Стартап против брокеров

И все же, я убежден, важным фактором стала цифровая революция, которая прямо сейчас идет в финансовой сфере. Мобильные приложения и веб-сервисы с простым и понятным интерфейсом, удобным функционалом — этот тип программного обеспечения изменил не только рынок такси во всем мире. Стремительная «уберизация» произошла и на фондовом рынке.

Одним из пионеров этой революции была американский финансовый стартап Robinhood Markets Inc, в 2013 году запустивший одноименное приложение и сервис в интернете. Переведя всю коммуникацию с клиентами в цифровые каналы, Robinhood нивелировал телефонный звонок брокеру, который долгие десятилетия был единственным в США способом управлять инвестиционным портфелем. Вторая важная деталь этого «переворота» — амбициозная идея не брать комиссию за основной тип сделок, в то время как другие игроки требовали фиксированную плату (в США — $7–10) за каждую операцию независимо от объема. Как результат, в прошлом году эту платформу использовали 3 млн клиентов, через Robinhood было заключено сделок на $30 млрд. Особенно популярен Robinhood у инвесторов в возрасте до 30 лет.

Примером американского стартапа вдохновились финансовые организации по всему миру. На российском инвестиционном рынке подобные финтех-решения продемонстрировали БКС, Тинькофф Банк и «Финам Брокер», затем были Сбербанк, Альфа-банк и многие другие.

Никаких «стаканов»

Robinhood зарабатывает тремя способами: на комиссиях за дополнительные услуги (за сделки на иностранных рынках, перевод акций на счет другого брокера, рассылку отчетов в бумажном виде и пр.), на процентах за предоставление средств для маржинальной торговли и на вознаграждениях от банков за хранение временно свободных наличных средств клиентов. Не все последователи Robinhood смогли отказаться от комиссии за сделку (не все фондовые рынки развиты в той же степени, что и американский). Однако на мировом рынке де-факто установился новый тренд брокерского обслуживания населения: минимальная цена входа (чаще всего нулевая) и прозрачная тарификация — чаще всего она состоит из ежемесячной платы и небольшой комиссии за сделку.

И в России профильное образование, знание рынка и терминал перестали быть обязательным требованием для торгов. Счет на бирже теперь можно открыть удаленно, посредством идентификации на сайте Gosuslugi.ru. Пользователи инвестиционных сервисов избавились от необходимости оперировать специальными терминами («свечи», «стакан», опционы, фьючерсы, деривативы). Достаточно зайти в приложение, просмотреть список ценных бумаг, нажать кнопку «Купить» — и получить требуемое количество бумаг по обозначенной цене.

Конечно, непрофессионалам опасно подражать опытным трейдерам и пытаться заработать на колебаниях котировок внутри торгового дня. Но массовый инвестор чаще всего придерживается стратегии buy&hold. То есть не играет по мелочи ежедневно, а покупает и хранит в расчете на долговременный рост. Для таких во многих приложениях есть робот-советчик, который подберет портфель по заданным параметрам. Искусственный интеллект лучше всего работает как раз на долгосрочные и более надежные стратегии инвестирования — ETF, облигации, фонды. Таким образом, частные инвесторы помогут притоку на рынок «длинных денег», которых не хватает российским компаниям.

Инвестиционная кнопка

В цифровом пространстве нет географического разделения, все конкурируют со всеми — так что в борьбе за рынок банки и брокеры вынуждены непрерывно улучшать предложения для частных инвесторов. Это раньше жителю России для приобретения акций — скажем, на американском рынке — нужно было сначала провести конвертацию рублей в доллары, затем перевести средства на брокерский счет, а потом уже размещать заявку на покупку. Сейчас появились решения, объединяющие три операции в одну (в «цифре» все они занимают какие-то миллисекунды) — и потому вы можете купить долю в Google прямо со своего обычного карточного счета, просто нажав кнопку «Купить» в приложении.

Это раньше заявку на выведение денег с брокерского счета клиент должен был подавать только в течение рабочего дня, и сам вывод занимал несколько часов — а если хочешь ускорить процесс, то плати. Сейчас лидеры рынка предлагают бесплатный и мгновенный вывод средств в режиме 24/7. Нам на днях пришел характерный отзыв. Клиент гулял в ресторане, да так, что к двум часам ночи понял: никаких доступных денег для расплаты уже не осталось. Но он был еще достаточно трезв, чтобы вспомнить о брокерском счете и вынуть из него нужную сумму — «тапнув» пару раз в приложении, он ушел из ресторана своими ногами, а не уехал в милицейском «бобике».

По данным Агентства по страхованию вкладов, население хранит в банках почти 27 трлн руб. (а сколько в наличных заначках, сказать сложно). Часть этой суммы перетечет на биржу — значит, в экономику. Конечно, нашим эмитентам придется конкурировать за эти инвестиции с тем же Google и другими глобальными голубыми фишками. Но конкуренция — это все-таки нормальная рыночная история, в отличие от привычного нашему бизнесу статуса «денег нет совсем никаких».

Очевидно, начнет развиваться рынок корпоративных облигаций. Вот человек видит приятную ему компанию. Компания выпускает облигации, понятны правила игры и обращения, работают регулирующие органы. Все это рядом, и к нему есть простой доступ — и тут у человека меняется сознание. Инвестиции перестают быть страшными. А если мы инвестируем в экономику, мы внимательнее следим за трендами. Оцениваем действия правительства не как иждивенцы, а как партнеры — с позиции выгоды для страны, а не только конкретно для себя. А когда таких людей миллионы, это и есть революция.