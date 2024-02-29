Стоит ли сейчас отменять обязательную продажу валюты экспортерами

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Тема обязательной продажи валютной выручки снова стала обсуждаемой в российской бизнес-среде. Причиной тому стали жалобы экспортеров на высокие комиссии при конвертации валюты, решение о сохранении существующей ключевой ставки и предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не продлевать продажу валютной выручки. В правительстве России, напротив, считают, что вынужденная мера призвана сохранять курсовую стабильность рубля и пока нет необходимости отменять строгий валютный контроль.

В октябре 2023 года вступил в действие указ президента России, предписывающий определенным экспортерам осуществить репатриацию 80% валютной выручки и продажу 90% на внутреннем валютном рынке. Данный инструмент государственного регулирования должен был оказать стабилизирующее воздействие на курс национальной валюты. И эта задача была успешно выполнена: рубль укрепился к основным мировым валютам и удерживает более низкие уровни по сравнению с теми, что были до реализации данной меры.

Обязательная продажа валютной выручки предполагалась в качестве временной стабилизирующей меры, период действия которой составляет шесть месяцев и истекает в апреле 2024 года. В связи с этим активизировались дискуссии о необходимости продления или отмены действия указа.

С одной стороны, справедливо отмечается, что такая административная мера на длительном временном промежутке может утрачивать свою эффективность, а вместо нее сдерживающие эффекты будет оказывать высокий уровень ключевой ставки. Однако, с другой стороны, риски ослабления национальной валюты сегодня остаются повышенными, а денежно-кредитная политика может принять более мягкие формы, если ЦБ зафиксирует устойчивый тренд на снижение темпов инфляции. Пока этого не наблюдается.

Объемы продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами действительно являются существенными. В январе 2024 года чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами составили $12,9 млрд, тогда как, например, в сентябре 2023 года они составляли лишь $9,2 млрд, а в летние месяцы 2023 года среднемесячный уровень чистых продаж составлял примерно $7 млрд.

Традиционно после закрытия в апреле периода уплаты налогов экспортерами спрос со стороны бизнеса на рубли для выплат в бюджет падает. Кроме того, неясными остаются перспективы экспорта нефти. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает сокращение добычи и экспорта российской нефти (по данным за январь 2024 года), что ставит нашу экономику в зависимость от мировых цен на энергоресурсы. Поэтому сокращение доходов экспортеров и одновременная отмена обязательной продажи валютной выручки могут сказаться в краткосрочной перспективе на валютном рынке.

В связи с этим вопрос полной отмены данной меры должен быть скрупулезно проанализирован. Одномоментный отказ от одного из немногих факторов, оказывающих поддержку национальной валюте, может быть трансформирован в поэтапное снижение уровня обязательной продажи, пока он не достигнет естественного (рыночного) уровня продаж. Только тогда продажу валюты крупными экспортерами можно будет отменить полностью.