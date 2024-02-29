 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дискуссионный клуб ,  
0 
Алексей Ведев

Стоит ли сейчас отменять обязательную продажу валюты экспортерами

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Тема обязательной продажи валютной выручки снова стала обсуждаемой в российской бизнес-среде. Причиной тому стали жалобы экспортеров на высокие комиссии при конвертации валюты, решение о сохранении существующей ключевой ставки и предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не продлевать продажу валютной выручки. В правительстве России, напротив, считают, что вынужденная мера призвана сохранять курсовую стабильность рубля и пока нет необходимости отменять строгий валютный контроль.

В октябре 2023 года вступил в действие указ президента России, предписывающий определенным экспортерам осуществить репатриацию 80% валютной выручки и продажу 90% на внутреннем валютном рынке. Данный инструмент государственного регулирования должен был оказать стабилизирующее воздействие на курс национальной валюты. И эта задача была успешно выполнена: рубль укрепился к основным мировым валютам и удерживает более низкие уровни по сравнению с теми, что были до реализации данной меры.

Обязательная продажа валютной выручки предполагалась в качестве временной стабилизирующей меры, период действия которой составляет шесть месяцев и истекает в апреле 2024 года. В связи с этим активизировались дискуссии о необходимости продления или отмены действия указа.

С одной стороны, справедливо отмечается, что такая административная мера на длительном временном промежутке может утрачивать свою эффективность, а вместо нее сдерживающие эффекты будет оказывать высокий уровень ключевой ставки. Однако, с другой стороны, риски ослабления национальной валюты сегодня остаются повышенными, а денежно-кредитная политика может принять более мягкие формы, если ЦБ зафиксирует устойчивый тренд на снижение темпов инфляции. Пока этого не наблюдается.

Объемы продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами действительно являются существенными. В январе 2024 года чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами составили $12,9 млрд, тогда как, например, в сентябре 2023 года они составляли лишь $9,2 млрд, а в летние месяцы 2023 года среднемесячный уровень чистых продаж составлял примерно $7 млрд.

Традиционно после закрытия в апреле периода уплаты налогов экспортерами спрос со стороны бизнеса на рубли для выплат в бюджет падает. Кроме того, неясными остаются перспективы экспорта нефти. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает сокращение добычи и экспорта российской нефти (по данным за январь 2024 года), что ставит нашу экономику в зависимость от мировых цен на энергоресурсы. Поэтому сокращение доходов экспортеров и одновременная отмена обязательной продажи валютной выручки могут сказаться в краткосрочной перспективе на валютном рынке.

В связи с этим вопрос полной отмены данной меры должен быть скрупулезно проанализирован. Одномоментный отказ от одного из немногих факторов, оказывающих поддержку национальной валюте, может быть трансформирован в поэтапное снижение уровня обязательной продажи, пока он не достигнет естественного (рыночного) уровня продаж. Только тогда продажу валюты крупными экспортерами можно будет отменить полностью.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Об авторе
Алексей Ведев Алексей Ведев доктор экономических наук, ИПЭИ РАНХиГС
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб продажа валютной выручки
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 17:21
Bloomberg узнал, что в Киеве опасаются прорыва обороны ВСУ к лету Политика, 18:20
ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске Спорт, 18:20
Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине Политика, 18:18
«Женщина мне не указ!»: как неосознанные обиды влияют на человека Pro, 18:11
В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина Общество, 18:06
Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой Спорт, 18:04
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 18:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео Политика, 17:57
Десятки компаний в России выйдут на IPO: что происходит и на кого ставить Pro, 17:54
Погба заявил, что шокирован дисквалификацией и оспорит ее в CAS Спорт, 17:53
Стоит ли сейчас отменять обязательную продажу валюты экспортерами Дискуссионный клуб, 17:48
Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов Политика, 17:44
Как можно вложить 100 тыс. руб. в криптовалюты. Список вариантов Крипто, 17:40
Хуснуллин назвал срок запуска высокоскоростных поездов Москва — Петербург Общество, 17:37