Ставка на зарплату: в чем новизна нового бюджета России

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В текущих экономических реалиях России срочно требуется новая модель роста. При этом сильный акцент должен быть сделан на увеличении зарплат и доходов населения. Склонность населения к приобретению товаров, которая по-прежнему высока, может стимулировать ВВП. Новый трехлетний бюджет, согласованный правительством, прописан с учетом именно такой модели развития.

В новом бюджете прогнозируется поступление доходов в размере 35 трлн руб. в 2024 году, 33,5 трлн руб. — в 2025 году и 34,1 трлн руб. — в 2026 году. Расходы составят около 36,6 трлн руб. в 2024-м, 34,4 трлн руб. — в 2025-м и 35,6 трлн руб. — в 2026 году. Соответственно, запланирован дефицит в размере 1,6 трлн руб. в 2024-м, 0,9 трлн руб. — в 2025-м и 1,5 трлн руб. — в 2026-м.

Важно отметить, что в прежнем варианте проекта бюджета дефицит в 2024 и 2025 годах был запланирован в размере 2,2 трлн руб. и 1,3 трлн руб. соответственно, а сейчас суммарно — на 1 трлн руб. меньше. Как известно, дефицит бюджета оказывает проинфляционное воздействие, поэтому власти пошли на его уменьшение. Однако если правительство все же договорится с Банком России и будут приняты меры по снижению чистого оттока капитала на основе административных и регуляторных процедур, то курс рубля стабилизируется. В этом случае дефицит бюджета может быть увеличен для более интенсивного стимулирования структурной перестройки экономики.

В принятом законопроекте дефицит бюджета предполагается все-таки небольшой, а влияние новых мер экономической политики в рамках подготовки бюджета скажется весьма заметно на ряде важных аспектов жизни людей. В частности, есть уверенность, что удастся стабилизировать и уменьшить инфляцию за счет снижения цен на топливном рынке. Для этого будут введены временные вывозные таможенные пошлины в отношении товаров, которые сейчас экспортируются беспошлинно. Думаю, что это не должно нанести ущерб инвестиционным проектам экспортеров. Хотя бы потому, что текущая динамика курса рубля повышает уровень доходности экспортеров, а прирост дополнительной выручки по сравнению с параметрами бюджета на 2023–2025 годы составит около 32%. А чтобы рост зарплат и доходов не привел к образованию потребительских пузырей, правительство синхронно активизирует инвестиции так, чтобы производство поспевало за ростом доходов (к слову, рост инвестиций на период 2024–2026 годов прогнозируется на уровне до 3%). Кроме того, рост производительности труда также не должен отставать от роста зарплат.

Необходимость введения чрезвычайных мер по ограничению экспорта топлива связана с тенденцией к перетеканию объемов топлива с внутреннего рынка на экспорт (из-за большой разницы внутренних и внешних цен). В результате принятых мер насыщение рынка позволит ощутимо снизить оптовые цены на автобензин и дизельное топливо, что должно положительно сказаться на частных потребителях и сельхозпроизводителях.

Уместно, наверное, ответить на часто задаваемый теперь вопрос, хватит ли в стране ресурсов для финансирования трехлетнего бюджетного дефицита. Для жизни в условиях бюджетного дефицита правительство может привлекать средства ФНБ. Его объем по состоянию на 1 сентября составил 13 трлн руб. (из них ликвидных средств около 6 трлн руб.). А это суммарно даже несколько больше дефицита 2024–2026 годов. При необходимости можно будет делать займы на внутреннем и внешнем рынке. Ведь объем государственного внутреннего долга по итогам 2022 года увеличился с 16,5 трлн руб. (12,2% ВВП) до 18,8 трлн руб. (12,4% ВВП). При этом внешний долг сократился на $2,3 млрд, до $57,4 млрд. В этом году изменения были совсем небольшие. Для сравнения: в 1998 году уровень общего госдолга составлял почти 135% ВВП, сейчас — около 20%. В мировой практике считается, что наращивание долга выше 40% ВВП считается небезопасным для макроэкономической стабильности страны. Хотя в этих правилах исключений достаточно. Например, в Китае показатель составляет 84%, в США — 122%, в ЕС — в среднем 84%, а в Японии вообще порядка 260%. И ничего, живут себе вполне обеспеченно. Так что Россия для финансирования структурной перестройки экономики вполне может увеличить текущий уровень госдолга.

Теперь о приоритетах нового бюджета. Сразу надо отметить, что на первом месте здесь социальные цели и развитие человека — здоровье и образование. В сфере социальной политики на 2024–2026 годы на адресную помощь семьям с детьми предусмотрено 4,4 трлн руб., что позволит обеспечить пособием более 10 млн граждан. Важно, что впервые более 100 млрд руб. выделяется на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта. При этом лимит субсидии на личные подсобные хозяйства (ЛПХ) увеличен до 200 тыс. руб., а на создание бизнеса в форме ИП — до 350 тыс. руб. (было 250 тыс. руб.). В сфере здравоохранения с 2024 года планируется реализация нового федерального проекта «Борьба с хроническим вирусным гепатитом С», финансирование которого будет идти за счет дополнительных доходов от индексации акцизов на табак. Более 1 трлн руб. выделяется на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих серьезные, но полностью излечимые при своевременном современном лечении заболевания.

Экономический рост при стабильном увеличении доли заработной платы в ВВП и акценте на рост внутреннего рынка станет «экономикой, ведомой заработной платой», то есть wage-led economy. В рамках этой модели при соблюдении ряда макроэкономических предпосылок доходы населения могут становиться доминирующим фактором экономического роста. Хотя бы в силу большего размера доходов домашних хозяйств в объеме ВВП (более 50%) и склонности к текущему потреблению.

Новая модель роста предполагает целенаправленное формирование трудосберегающей модели научно-технического прогресса, а также активное участие государства в финансировании инновационного процесса и системы воспроизводства человеческого капитала, особенно образования. Характеристики экспорта страны при этом должны быть ориентированы на качество товаров и услуг, на их предложение, а не на их цену. Высокую долю труда в ВВП должны обеспечивать и защищать развитые профсоюзы и общественные организации.

При этом фискальная политика должна взять на себя ответственность за реальную стабилизацию, полную занятость и более равномерное распределение располагаемого дохода. Прогрессивная налоговая политика, соответствующие налоги на богатство, имущество и наследство, а также перераспределительная социальная политика улучшат условия для массового восстановления доходов.

Успешная реализация модели роста подразумевает и ряд других довольно жестких условий. Экономика должна быть реально инновационной, конкурентной, креативной, нацеленной на обновления, то есть на серьезные структурные изменения взрывного характера. Чтобы на фоне увеличения доли зарплат падение доли прибыли в ВВП не подавляло инвестиции, необходимо формирование механизмов, в которых на динамику инвестиций влияет не столько доходность инвестиционных проектов, сколько качество инвестиционного климата.