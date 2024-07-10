 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дискуссионный клуб ,  
0 
Анна Тихонова

Минус НДС: как будут проходить расчеты с «малыми» поставщиками

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Все предприниматели с годовым доходом меньше 60 млн руб. будут считаться свободными от НДС. Минфин отредактировал поправки в налоговый законопроект, который во втором чтении одобрила Госдума. Решено смягчить условия по НДС для бизнеса, работающего по «упрощенке». Теперь предприятиям, покупающим товары и услуги у компаний с УСН, могут разрешить вычет НДС, начисленный по спецставкам 5 и 7%. Это позволит малому бизнесу встраиваться в работу с крупным бизнесом.

Таким образом, пакет поправок по НДС при применении упрощённой системы налогообложения представляет собой комплекс мер, снижающих налоговые риски бизнеса при переходе на новый порядок, и способствует повышению справедливости налоговой системы России. Самое важное изменение состоит в возможности применения налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров у плательщиков УСН, применяющих пониженные ставки НДС 5 и 7%. В первоначальной редакции законопроекта предполагалось, что принимать НДС к вычету смогут только те потребители, которые приобретают товары, работы или услуги у предпринимателей на «упрощенке», исчисляющих НДС по стандартной ставке 20%. Те же, кто приобретут товары по льготным ставкам 5 или 7%, прав на вычет не имеют. Это означало, что весь уплачиваемый в цене сырья, материалов, услуг НДС такие потребители вынуждены были бы включить в себестоимость, снизив тем самым свою прибыль.

Новая версия законопроекта, наоборот, позволяет принять входящий НДС к вычету, независимо от того, по какой ставке начислен НДС компанией на УСН. При этом для компании-потребителя становится неважным, какой механизм исчисления НДС применяет малое предприятие-поставщик. Выбор поставщика не формируется в зависимости от условий его налогообложения, в чем и проявляется недискриминационный характер налогообложения. Зачетный механизм исчисления НДС в данном случае позволяет плательщикам УСН встраиваться в производственные цепочки, не неся дополнительных рисков, что способствует выравниванию конкурентных условий на рынке между субъектами, применяющими различные режимы налогообложения.

Стоит отметить и то, что новые изменения предполагают отсутствие заявительного порядка освобождения от НДС при применении упрощенной системы. Это означает, что компаниям с выручкой до 60 млн руб. (а это основная часть плательщиков УСН) не нужно будет доказывать своё право на освобождение и отслеживать своевременность подачи заявлений в налоговые органы, что также существенно снижает налоговые риски для бизнеса.

Наконец, третье важное уточнение законопроекта состоит в конкретизации определения предельных размеров дохода для целей НДС на УСН и параметров исчисления НДС. В частности, отмечено, что в совокупные 60 млн руб. входит, в том числе, выручка от реализации подакцизной продукции, что снимает ряд налоговых рисков в торговле. Также уточнено, что если выручка субъекта малого предпринимательства превысит указанные 60 млн руб., то начислять НДС нужно будет не с начала года, а с того месяца, в котором такое превышение получено. Это весьма значимое дополнение, которое значительно снижает риски доначислений налогов и не препятствует росту масштабов бизнеса.

Об авторе
Анна Тихонова Анна Тихонова доцент кафедры налогов Финансового университета
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб налоги УСН
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Reuters узнал формулировку коммюнике саммита НАТО о членстве Украины Политика, 16:45
В РФС допустили, что в Замбии общаются с мошенниками о матче с Россией Спорт, 16:39
Блинкен заявил, что союзники США уже сейчас направляют Украине F-16 Политика, 16:38
«Реал» назвал дату презентации Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба Спорт, 16:37
Минус НДС: как будут проходить расчеты с «малыми» поставщиками Дискуссионный клуб, 16:34
Сеть Azimut Hotels вышла на рынок СНГ Бизнес, 16:31
Индекс Мосбиржи обвалился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня Инвестиции, 16:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Госдума разрешила вне суда обжаловать приостановку регистрации жилья Недвижимость, 16:25
Samsung показал новые складные смартфоны Z Fold 6 и Z Flip 6 Технологии и медиа, 16:22
Госдума одобрила поправки о компенсации за неиспользованные отгулы Общество, 16:19
Politico узнала о планах Румынии экстрадировать беглого принца с Мальты Политика, 16:19
Перевозка масла для жарки в цистернах для химии вызвала скандал в Китае Общество, 16:14
Посылка за 30 секунд: как технологии ускоряют «Почту России» Отрасли, 16:13
Глава РПЛ выразил надежду на возвращение Промеса в российский футбол Спорт, 16:12