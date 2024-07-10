Минус НДС: как будут проходить расчеты с «малыми» поставщиками

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Все предприниматели с годовым доходом меньше 60 млн руб. будут считаться свободными от НДС. Минфин отредактировал поправки в налоговый законопроект, который во втором чтении одобрила Госдума. Решено смягчить условия по НДС для бизнеса, работающего по «упрощенке». Теперь предприятиям, покупающим товары и услуги у компаний с УСН, могут разрешить вычет НДС, начисленный по спецставкам 5 и 7%. Это позволит малому бизнесу встраиваться в работу с крупным бизнесом.

Таким образом, пакет поправок по НДС при применении упрощённой системы налогообложения представляет собой комплекс мер, снижающих налоговые риски бизнеса при переходе на новый порядок, и способствует повышению справедливости налоговой системы России. Самое важное изменение состоит в возможности применения налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров у плательщиков УСН, применяющих пониженные ставки НДС 5 и 7%. В первоначальной редакции законопроекта предполагалось, что принимать НДС к вычету смогут только те потребители, которые приобретают товары, работы или услуги у предпринимателей на «упрощенке», исчисляющих НДС по стандартной ставке 20%. Те же, кто приобретут товары по льготным ставкам 5 или 7%, прав на вычет не имеют. Это означало, что весь уплачиваемый в цене сырья, материалов, услуг НДС такие потребители вынуждены были бы включить в себестоимость, снизив тем самым свою прибыль.

Новая версия законопроекта, наоборот, позволяет принять входящий НДС к вычету, независимо от того, по какой ставке начислен НДС компанией на УСН. При этом для компании-потребителя становится неважным, какой механизм исчисления НДС применяет малое предприятие-поставщик. Выбор поставщика не формируется в зависимости от условий его налогообложения, в чем и проявляется недискриминационный характер налогообложения. Зачетный механизм исчисления НДС в данном случае позволяет плательщикам УСН встраиваться в производственные цепочки, не неся дополнительных рисков, что способствует выравниванию конкурентных условий на рынке между субъектами, применяющими различные режимы налогообложения.

Стоит отметить и то, что новые изменения предполагают отсутствие заявительного порядка освобождения от НДС при применении упрощенной системы. Это означает, что компаниям с выручкой до 60 млн руб. (а это основная часть плательщиков УСН) не нужно будет доказывать своё право на освобождение и отслеживать своевременность подачи заявлений в налоговые органы, что также существенно снижает налоговые риски для бизнеса.

Наконец, третье важное уточнение законопроекта состоит в конкретизации определения предельных размеров дохода для целей НДС на УСН и параметров исчисления НДС. В частности, отмечено, что в совокупные 60 млн руб. входит, в том числе, выручка от реализации подакцизной продукции, что снимает ряд налоговых рисков в торговле. Также уточнено, что если выручка субъекта малого предпринимательства превысит указанные 60 млн руб., то начислять НДС нужно будет не с начала года, а с того месяца, в котором такое превышение получено. Это весьма значимое дополнение, которое значительно снижает риски доначислений налогов и не препятствует росту масштабов бизнеса.