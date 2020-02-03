Казенная сила: когда институциональные инвесторы вернутся на рынок

Все большая монополизация финансового сектора государством мешает его развитию, но одномоментная смена формы собственности ни к чему хорошему не приведет

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Зависимость российского финансового рынка от государства общепризнанно велика, и это негативно сказывается на динамике развития как банковского, так и небанковского секторов. Доля банков, контролируемых государством, в совокупных активах банковского сектора приближается к 60%; аналогичный показатель в совокупных активах негосударственных пенсионных фондов превышает 80%. Доля государства на инвестиционном и страховом рынке не так велика, но регуляторная нагрузка на них настолько объемна, что не только блокирует появление новых игроков, но угнетает рост и развитие существующих.

Рост нагрузки

Огосударствление банковского сектора резко ускорилось в 2017-2018 гг. — на волне санации крупных кредитных организаций. Сейчас в первой десятке по объему активов лишь два частных банка, остальные — государственные. Во второй десятке также много банков, прямо либо косвенно аффилированных с государством. Исследование, проведенное Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС в рамках темы «Анализ направлений воздействия процессов разгосударствления финансового сектора на развитие финансовых рынков», показало, что с государством так или иначе связаны уже примерно 75% активов российского банковского сектора. По показателю доли госбанков в банковском секторе Россия приблизилась к уровню Индии и Белоруссии.

Рынок НПФ также испытывает усиленное давление со стороны государства. По итогам первого квартала 2019 года на долю связанных с государственными структурами фондов приходилось 80,4% активов пенсионной индустрии. Уровень концентрации активов НПФ также довольно высок: данные ЦБ показывают, что по итогам 9 месяцев 2018 года 88% всех пенсионных накоплений приходилось на 11 крупнейших НПФ.

Достаточно высока и степень влияния государства на инвестиционный рынок: доля совокупных чистых активов управляющих компаний, связанных с государством, составляет порядка 45%. Кроме того, инвестиционный рынок является высоко концентрированным — порядка 70% чистых активов приходится на 5 управляющих компаний.