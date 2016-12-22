Ловушка отсталости: что тормозит экономический рост в России

Слабый экономический рост в России объясняется прежде всего не дефицитом мощностей или неразвитостью институциональной структуры экономики, а низким технологическим уровнем производства

Стратегия развития экономики России, над которой работает правительство, не может быть правильно сформулирована без точного определения причин торможения экономического роста после 2012 года.

Большинство экспертов в своих ответах на этот ключевой вопрос утверждают, что мы исчерпали возможности прежней воспроизводственной модели и не имеем достаточного для обеспечения роста объема резервных мощностей.

Данное утверждение, во-первых, не соответствует действительности — резервов мощностей, по данным Росстата, в том числе введенных в последние годы, более чем достаточно. Во-вторых, сформулированная постановка проблемы уводит в сторону от действительных причин торможения экономического роста.

Импортный тупик

Эти причины связаны не с недостатком производственных мощностей и не с неразвитостью институциональной структуры экономики, а с отставанием технологического уровня отечественного производства, вызванной этим отставанием колоссальной зависимостью от импорта и невозможностью масштабного наращивания несырьевого экспорта.

Сейчас импорт в России составляет 25% рынка потребительских товаров и более 50% рынка товаров инвестиционного машиностроения. В результате необходимое в условиях экономического роста увеличение потребления населения и инвестиций требует соответствующего увеличения импорта. Увеличение же импорта, как известно, при прочих равных условиях представляет собой вычет из внутреннего производства.

Чтобы компенсировать негативное влияние на производство увеличения импорта, необходимо в еще большей степени наращивать экспорт. Однако в силу низкого технологического уровня производства и недостаточного качества продукции и услуг, производимых в России, единственная возможность наращивать экспорт связана с производством и экспортом энергосырьевых ресурсов. Другой возможности нет, и в ближайшие годы не предвидится: с 2000-го по 2017 год доля сырья и продукции первичной переработки в российском экспорте не опускалась ниже 87%.

Фактически именно зависимость потребления и инвестиций от импорта и торможение импорта вследствие торможения экспортных доходов, обусловленного прекращением роста цен на нефть, привели к резкому замедлению роста ВВП в 2013–2014 годах.

Последовавший затем спад производства, а также снижение потребления населения и сокращение инвестиций в 2015–2016 годах было вызвано в первую очередь резким сокращением внешнеторгового оборота в результате более чем двукратного снижения цен на нефть.

В 2017 году после повышения мировых цен на нефть удалось добиться увеличения потребления домашних хозяйств на 3,4% и валового накопления на 7,6%. При этом рост ВВП составил всего лишь 1,5%, что было обусловлено увеличением импорта на 17%.

«Ядерные» инвестиции

Дальнейшие возможности роста экономики России по-прежнему связаны с увеличением импорта: практически все инвестиционные проекты нуждаются в импортном оборудовании; значительная часть потребления населения, в особенности обеспеченной его части, также связана с импортом. Таким образом, и увеличение потребления населения, и увеличение инвестиций потребует соответствующего роста импорта. Возможности роста импорта, в свою очередь, определяются возможностями увеличения экспорта, которые зависят от мировых цен на сырье и динамики добычи сырьевых ресурсов.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе (пять-семь лет) эту ловушку зависимости экономического роста от импорта преодолеть вряд ли удастся. Обеспечение приемлемых темпов экономического роста (3,5–4% в год) в этот период возможно только за счет наращивания производства и экспорта энергосырьевых ресурсов, а также за счет перераспределения инвестиционных затрат в пользу секторов с невысокой долей оборудования в технологической структуре капвложений (жилищное и инфраструктурное строительство).

В долгосрочной перспективе уход от импортной зависимости будет возможен только в случае воссоздания в стране собственного высокотехнологичного инвестиционного машиностроения и осуществления соответствующей программы импортозамещения. Масштаб задачи огромный, достаточно сказать, что на рынке станкостроительной продукции доля отечественных станков сегодня не превышает 10%.

В связи с этим уже в ближайшее время необходимы масштабные централизованные закупки по импорту специализированного оборудования для перевооружения ядра машиностроительной отрасли, сопоставимые с теми, какие были осуществлены в начале 2000-х годов для переоснащения материально-технической базы ОПК (этому способствовало увеличение госооборонзаказа с 46 млрд руб. в 2000 году до 136 млрд руб. в 2004-м). Кроме того, планируемая в ОПК конверсия должна быть ориентирована не столько на выпуск потребительских товаров, сколько на производство сложного и уникального оборудования.

Фактически речь идет о необходимости ликвидации технологической зависимости нашей экономики от внешних поставок и реализации в России программы создания современного инвестиционного машиностроения, сопоставимого по своим качественным и количественным характеристикам с инвестиционным машиностроением Германии и Японии.