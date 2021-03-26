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Вилен Вардапетян

Бесплатные гектары: как усилить программу освоения Дальнего Востока

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении второго дальневосточного гектара участникам программы, успешно освоившим первый. Предполагается, что второй гектар можно будет получить уже в августе этого года, подав заявление на сайте «НаДальнийВосток.рф».

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала пять лет назад — в 2016 году, и должна была в первую очередь привлечь новых жителей на Дальний Восток и поспособствовать улучшению условий жизни коренных жителей.

В условиях оттока населения из региона инициатива была чрезвычайно своевременной. По состоянию на начало 2021 года программой воспользовались около 90 тыс. человек, а общая площадь предоставленных земельных участков составляет порядка 63 тыс. га. Но потенциал освоения макрорегиона гораздо больше — всего по программе доступны к выбору около 220 млн га земельных участков

Для интенсификации и ускорения освоения доступных на Дальнем Востоке земель к участию в программе необходимо привлекать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, которые ограничены в возможности расширения существующего у них успешного бизнеса в густонаселенных регионах — из-за высокой стоимости там земель.

Опыт предпринимателя, претендующего на получение больших участков на Дальнем Востоке можно оценивать по достаточно большому числу параметров, но основным должна стать успешность аналогичных проектов, ранее выполненных им или его партнерами-гарантами. Другие важнейшие показатели — готовы ли банки предоставить бизнесмену финансирование его дальневосточного предприятия (это может быть что-то наподобие банковской гарантии при исполнении государственных контрактов), есть ли специалисты, которые готовы переселиться с предпринимателем для реализации проекта, а также расчет экономического и социального эффекта для развития региона, где будет выдан участок.

И дальневосточные участки под масштабные проекты, конечно, не должны ограничиваться вторым, третьим или даже десятым гектаром. Большие участки можно объединять в кластерные инициативы по сферам деятельности предприятий для более эффективного развития территориальной инфраструктуры. Объединение в кластеры и создание соответствующих институтов развития будет способствовать оперативному взаимодействию бизнеса и государства с целью решения возникающих вопросов. Кроме того, кластерный подход при развитии Дальнего Востока позволит привлекать большее количество предпринимателей, связанных с якорными проектами кластера, что также способствует цели привлечения активного населения в регионы Дальнего Востока. Кластерный подход также позволит государству осуществлять более эффективную фискальную и социальную политику на новых развивающихся территориях, развивать дорожную и энергетическую инфраструктуру, строить жилье, муниципальные школы и детские сады.

Задачу администрирования эффективного использования предоставляемых участков могли бы решать экспертные рабочие группы из специалистов государственных органов, институтов развития, экспертного и бизнес-сообщества. Инструменты цифровой экономики позволяют в режиме реального времени контролировать достижение предприятиями целевых показателей, формировать рекомендации по дальнейшей передаче земель в частную собственность. Финансовым структурам при кластерном подходе будет также проще оценивать риски проектного финансирования: будут видны показатели не только конкретного бизнеса, но и кластера в целом, что позволит активизировать финансовое участие крупных инвесторов в развитии территорий Дальнего Востока.

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Стоит отметить, что решение задачи заселения Дальнего Востока Россия ищет давно, и осмысление исторического опыта могло бы быть очень полезным. После отмены крепостного права (Крестьянской реформы), начатой в 1861 году, возник большой дефицит земли в Центральной и Южной России. Многие освободившиеся крестьяне стали хаотично (без получения разрешения властей) переселяться в Сибирь и на Дальний Восток и, говоря принятыми сегодня словами, заниматься самозахватом земель. В связи с таким бессистемным освоением территорий стали возникать правовые споры между крестьянами, возникли сложности налогообложения. В 1906–1913 годах был принят ряд земельных законов под руководством председателя правительства П.А. Столыпина (Столыпинская земельная реформа), среди которых наиболее важное значение для развития Сибири имели правовые нормативные акты, которые закрепляли право частной собственности крестьян на стихийно заселенные земельные участки, регулировали передачу свободных земель под переселение в ряде округов Сибири, инфраструктурное обеспечение заселяемых земель со стороны государства, а также целый ряд финансовых мер поддержки переселенцев. В результате столыпинской аграрной реформы в 1906–1914 годах в Сибирь переселились более 3,6 млн человек, что дало мощный импульс для развития там сельского хозяйства.

Если осовременить Столыпинскую земельную реформу, переложить на сегодняшние реалии, то имеет смысл передавать опытным предпринимателям сначала во временное пользование, а в случае достижения целевых показателей — и в собственность, участки до 10 тыс. га. Администрировать эти вопросы могла бы специальная экспертная комиссия в соответствии с согласованным бизнес-планом. Такой подход позволит привлечь успешных предпринимателей, стимулировать создание новых рабочих мест, повысит налоговый потенциал территорий, а также будет содействовать переселению на Дальний Восток жителей из южных и центральных регионов страны.

Об авторах
Вилен Вардапетян Вилен Вардапетян, директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШК
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