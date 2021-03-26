Бесплатные гектары: как усилить программу освоения Дальнего Востока

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении второго дальневосточного гектара участникам программы, успешно освоившим первый. Предполагается, что второй гектар можно будет получить уже в августе этого года, подав заявление на сайте «НаДальнийВосток.рф».

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала пять лет назад — в 2016 году, и должна была в первую очередь привлечь новых жителей на Дальний Восток и поспособствовать улучшению условий жизни коренных жителей.

В условиях оттока населения из региона инициатива была чрезвычайно своевременной. По состоянию на начало 2021 года программой воспользовались около 90 тыс. человек, а общая площадь предоставленных земельных участков составляет порядка 63 тыс. га. Но потенциал освоения макрорегиона гораздо больше — всего по программе доступны к выбору около 220 млн га земельных участков

Для интенсификации и ускорения освоения доступных на Дальнем Востоке земель к участию в программе необходимо привлекать предпринимателей из малого и среднего бизнеса, которые ограничены в возможности расширения существующего у них успешного бизнеса в густонаселенных регионах — из-за высокой стоимости там земель.

Опыт предпринимателя, претендующего на получение больших участков на Дальнем Востоке можно оценивать по достаточно большому числу параметров, но основным должна стать успешность аналогичных проектов, ранее выполненных им или его партнерами-гарантами. Другие важнейшие показатели — готовы ли банки предоставить бизнесмену финансирование его дальневосточного предприятия (это может быть что-то наподобие банковской гарантии при исполнении государственных контрактов), есть ли специалисты, которые готовы переселиться с предпринимателем для реализации проекта, а также расчет экономического и социального эффекта для развития региона, где будет выдан участок.