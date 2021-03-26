Бесплатные гектары: как усилить программу освоения Дальнего Востока

И дальневосточные участки под масштабные проекты, конечно, не должны ограничиваться вторым, третьим или даже десятым гектаром. Большие участки можно объединять в кластерные инициативы по сферам деятельности предприятий для более эффективного развития территориальной инфраструктуры. Объединение в кластеры и создание соответствующих институтов развития будет способствовать оперативному взаимодействию бизнеса и государства с целью решения возникающих вопросов. Кроме того, кластерный подход при развитии Дальнего Востока позволит привлекать большее количество предпринимателей, связанных с якорными проектами кластера, что также способствует цели привлечения активного населения в регионы Дальнего Востока. Кластерный подход также позволит государству осуществлять более эффективную фискальную и социальную политику на новых развивающихся территориях, развивать дорожную и энергетическую инфраструктуру, строить жилье, муниципальные школы и детские сады.
Задачу администрирования эффективного использования предоставляемых участков могли бы решать экспертные рабочие группы из специалистов государственных органов, институтов развития, экспертного и бизнес-сообщества. Инструменты цифровой экономики позволяют в режиме реального времени контролировать достижение предприятиями целевых показателей, формировать рекомендации по дальнейшей передаче земель в частную собственность. Финансовым структурам при кластерном подходе будет также проще оценивать риски проектного финансирования: будут видны показатели не только конкретного бизнеса, но и кластера в целом, что позволит активизировать финансовое участие крупных инвесторов в развитии территорий Дальнего Востока.
Стоит отметить, что решение задачи заселения Дальнего Востока Россия ищет давно, и осмысление исторического опыта могло бы быть очень полезным. После отмены крепостного права (Крестьянской реформы), начатой в 1861 году, возник большой дефицит земли в Центральной и Южной России. Многие освободившиеся крестьяне стали хаотично (без получения разрешения властей) переселяться в Сибирь и на Дальний Восток и, говоря принятыми сегодня словами, заниматься самозахватом земель. В связи с таким бессистемным освоением территорий стали возникать правовые споры между крестьянами, возникли сложности налогообложения. В 1906–1913 годах был принят ряд земельных законов под руководством председателя правительства П.А. Столыпина (Столыпинская земельная реформа), среди которых наиболее важное значение для развития Сибири имели правовые нормативные акты, которые закрепляли право частной собственности крестьян на стихийно заселенные земельные участки, регулировали передачу свободных земель под переселение в ряде округов Сибири, инфраструктурное обеспечение заселяемых земель со стороны государства, а также целый ряд финансовых мер поддержки переселенцев. В результате столыпинской аграрной реформы в 1906–1914 годах в Сибирь переселились более 3,6 млн человек, что дало мощный импульс для развития там сельского хозяйства.
Если осовременить Столыпинскую земельную реформу, переложить на сегодняшние реалии, то имеет смысл передавать опытным предпринимателям сначала во временное пользование, а в случае достижения целевых показателей — и в собственность, участки до 10 тыс. га. Администрировать эти вопросы могла бы специальная экспертная комиссия в соответствии с согласованным бизнес-планом. Такой подход позволит привлечь успешных предпринимателей, стимулировать создание новых рабочих мест, повысит налоговый потенциал территорий, а также будет содействовать переселению на Дальний Восток жителей из южных и центральных регионов страны.
Об авторах
Вилен Вардапетян,
директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШК
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.