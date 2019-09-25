Деятельность российских госорганов все больше напоминает работу коммерческого банка, где клиентам приходится взаимодействовать с разными подразделениями, у которых свои собственные и иногда даже конкурирующие задачи.
Сначала сотрудники, ответственные за продажи банковских продуктов, достают клиентов назойливыми предложениями взять кредит или получить карту. Но стоит взять в долг и не дай бог задержать даже незначительную сумму, другое подразделение банка, у которого свои отдельные задачи и KPI, начнет жестко требовать немедленного возврата средств, как будто позабыв о еще недавних хороших отношениях.
Странная амнистия
Вот и амнистия капиталов, инициированная российским президентом (и реализованная в законе «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), вроде бы была призвана вернуть капиталы российских резидентов из офшоров в родную юрисдикцию. Но довольно быстро выяснилось, что у различных представителей государства свои взгляды на цели амнистии.
И если Минфин с радостью сообщает о статистике поданных специальных деклараций, суммах задекларированных средств и преимуществах участия в амнистии, то другие ведомства, в первую очередь ФНС и правоохранители, используют данные представленных в ходе амнистии специальных деклараций для инициирования новых проверок и даже уголовных дел. Громким подтверждением этой практики послужила новость об изъятии специальной декларации в рамках уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Несмотря на прямой законодательный запрет такого использования полученной в результате амнистии информации.