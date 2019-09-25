Госструктуры не устояли перед соблазном использования полученной в ходе амнистии капиталов информации против ее участников. Остановить этот процесс могут только широкий общественный резонанс или вмешательство первых лиц страны

Деятельность российских госорганов все больше напоминает работу коммерческого банка, где клиентам приходится взаимодействовать с разными подразделениями, у которых свои собственные и иногда даже конкурирующие задачи.

Сначала сотрудники, ответственные за продажи банковских продуктов, достают клиентов назойливыми предложениями взять кредит или получить карту. Но стоит взять в долг и не дай бог задержать даже незначительную сумму, другое подразделение банка, у которого свои отдельные задачи и KPI, начнет жестко требовать немедленного возврата средств, как будто позабыв о еще недавних хороших отношениях.

Странная амнистия

Вот и амнистия капиталов, инициированная российским президентом (и реализованная в законе «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), вроде бы была призвана вернуть капиталы российских резидентов из офшоров в родную юрисдикцию. Но довольно быстро выяснилось, что у различных представителей государства свои взгляды на цели амнистии.

И если Минфин с радостью сообщает о статистике поданных специальных деклараций, суммах задекларированных средств и преимуществах участия в амнистии, то другие ведомства, в первую очередь ФНС и правоохранители, используют данные представленных в ходе амнистии специальных деклараций для инициирования новых проверок и даже уголовных дел. Громким подтверждением этой практики послужила новость об изъятии специальной декларации в рамках уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Несмотря на прямой законодательный запрет такого использования полученной в результате амнистии информации.