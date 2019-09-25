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Алексей Яковлев Использовано против вас: что происходит с участниками налоговой амнистии
Госструктуры не устояли перед соблазном использования полученной в ходе амнистии капиталов информации против ее участников. Остановить этот процесс могут только широкий общественный резонанс или вмешательство первых лиц страны

Деятельность российских госорганов все больше напоминает работу коммерческого банка, где клиентам приходится взаимодействовать с разными подразделениями, у которых свои собственные и иногда даже конкурирующие задачи.

Сначала сотрудники, ответственные за продажи банковских продуктов, достают клиентов назойливыми предложениями взять кредит или получить карту. Но стоит взять в долг и не дай бог задержать даже незначительную сумму, другое подразделение банка, у которого свои отдельные задачи и KPI, начнет жестко требовать немедленного возврата средств, как будто позабыв о еще недавних хороших отношениях.

Странная амнистия

Вот и амнистия капиталов, инициированная российским президентом (и реализованная в законе «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), вроде бы была призвана вернуть капиталы российских резидентов из офшоров в родную юрисдикцию. Но довольно быстро выяснилось, что у различных представителей государства свои взгляды на цели амнистии.

И если Минфин с радостью сообщает о статистике поданных специальных деклараций, суммах задекларированных средств и преимуществах участия в амнистии, то другие ведомства, в первую очередь ФНС и правоохранители, используют данные представленных в ходе амнистии специальных деклараций для инициирования новых проверок и даже уголовных дел. Громким подтверждением этой практики послужила новость об изъятии специальной декларации в рамках уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Несмотря на прямой законодательный запрет такого использования полученной в результате амнистии информации.

«Случайные» проверки

Но есть и более рутинные и при этом более массовые случаи. Это инициирование налоговых проверок декларантов. Речь идет об удивительных совпадениях, когда назначаются выездные налоговые проверки компаний, принадлежащих участникам амнистии; при этом в фокусе внимания налоговиков «случайно» оказываются операции, информация о которых отражена в специальной декларации.

Не редкость, когда декларанты, заявившие в рамках амнистии о своих контролируемых иностранных компаниях (КИК), получали от налоговых органов требования пояснить, а почему, собственно, они не декларируют доходы от этих КИКов. Им даже предлагалось явиться в налоговую и рассказать о мотивах такого поведения.

Налоговый кодекс позволяет сотрудникам ФНС запрашивать пояснения при возникновении вопросов к поданной налоговой отчетности — это называется камеральной проверкой. Но из самой логики амнистии следует, что специальных деклараций это касаться не должно. Поэтому налоговики идут на хитрость — назначается выездная проверка (хотя проводят ее сотрудники подразделений, отвечающих как раз за камеральные), и никакой связи с амнистией вроде бы уже нет. Остается лишь отдать должное откровенности руководителей ряда инспекций, которые в неофициальном диалоге признавали, что мероприятия проводятся по «указаниям сверху».

Получается своего рода «схема». Контролеры и правоохранители не позволяют налогоплательщикам создавать видимость реальных операций, экономить на налогах или получать иные неправомерные преимущества. Но при этом сами используют процессуальные схемы, чтобы обойти закон без его формального нарушения.

Так обещанные декларантам тишина и неприкосновенность на деле оборачиваются против них. Малейшие нестыковки в тексте закона (а они, к сожалению, есть) трактуются в большинстве случаев не в пользу декларанта, очевидно и расширительное толкование норм амнистии.

Любая контролирующая система стремится к расширению своего влияния. В чем-то это естественный процесс. Просто в нормальных условиях есть сдерживающие факторы, например судебный контроль. Если суды не дают забыть о границах дозволенного, а пострадавший может защитить свои права и даже получить компенсацию, то амбиции контролирующей системы балансируются.

К сожалению, у нас сегодня нет ни одного государственного института, который мог бы восстановить необходимый баланс. Только громкий общественный резонанс или вмешательство первых лиц государства (иногда не афишируемое) может вынудить представителей правоохранительной или контролирующей системы смягчить приговор, изменить меру пресечения или, как в случае с налоговой амнистией, подтвердить незыблемость объявленных гарантий.

Об авторах
Алексей Яковлев руководитель налоговой практики Taxadvisor
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, амнистия капиталов, проверки бизнеса, налоговики, силовики
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