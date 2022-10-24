Мегагранты на композиты: как наладить производство новых материалов
Производство композитных материалов и изделий на их основе на протяжении последних 40 лет остается одним из самых быстрорастущих направлений в мировой промышленности, показывающим стабильный ежегодный рост в размере 5–12% в натуральном выражении. Разработка и производство новых материалов, изделий и конструкций на их основе делает эту отрасль одной из самых наукоемких, обеспечивая промышленный рост и экономическое развитие за счет реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.
Сегодня полимерные, металлические, керамические и углерод-углеродные композитные материалы находят самое широкое применение в авиастроении, автомобилестроении, строительстве и ЖКХ, энергетике, судостроении, электронике, индустрии спортивных товаров, ракетостроении и медицине.
В условиях беспрецедентных санкций и геополитических изменений сложилась непростая ситуация с импортозамещением в мало- и среднетоннажной химии. По некоторым продуктам химии Россия находится в острой импортозависимости, по отдельным продуктам нет российского производства вовсе.
Для укрепления промышленного суверенитета ключевым становится создание внутри страны новых материалов и внедрение инновационных технологий в производство. И здесь без тесного сотрудничества государства и бизнеса не обойтись.
Одной из приоритетных задач инновационной политики на среднесрочную перспективу должна стать «бесшовная» модель инновационного процесса «от научной разработки до запросов экономики и развития технологий».
К одним из таких инструментов можно отнести закон о технодолинах, который был принят в 2017 году с целью ускорения трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и ученых в разработку технологий, востребованных на рынке. Развитие сети инновационных научно технологических центров в регионах — важный инструмент поддержки технологичных компаний и стартапов.
Один из таких центров — «Композитная долина» в Тульской области. Постановление о ее создании в 2021 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин для решения задач стратегической инициативы правительства России «Развитие производств новых материалов».
Проект предполагает создание инновационной экосистемы, которая способна развивать импортозамещающее производство продуктов мало- и среднетоннажной химии. Движущей силой проекта станут прикладные научные исследования, замкнутые на реальный сектор экономики, в том числе вовлекающие в свою деятельность перспективные университетские стартапы.
Ведется работа по проектированию объектов инфраструктуры центра, а также прием заявок на участие в проекте. Уже более 350 организаций выразили заинтересованность, с более 50 участниками подписаны меморандумы о намерениях осуществлять деятельность на территории долины. Из ключевых партнеров определены «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур» и компании из сектора малого и среднего бизнеса.
Ключевую роль в деле привлечения в регион ведущих ученых должна сыграть так называемая региональная программа «мегагранты» — их направляют на развитие лабораторной инфраструктуры университета. В каждую из лабораторий будет вложено в течение пяти лет не менее 150 млн руб., из которых 75 млн — средства регионального бюджета, и 75 млн — средства индустриальных партнеров.
В частности, один из победителей грантового конкурса — разработка высокоэффективной импортозамещающей технологии получения полиэфиркетонкетона длительного срока эксплуатации. Разработка отечественной малоотходной технологии синтеза этого химического продукта обеспечит полную технологическую независимость и импортозамещение в сегменте. Партнером создания лаборатории и основным заказчиком научных исследований выступило химическое предприятие «Щекиноазот». Создание полимеров по новой технологии позволит существенно повысить качество деталей для многих отраслей промышленности, что также предполагает инициатива «Развитие производств новых материалов».
В «Композитной долине» предусмотрено строительство Центра техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, который будет осуществлять тестирование и сертификацию материалов и технологий, в том числе международную.
До сих пор как технологическое отставание отечественных производителей, так и применение импортного сырья создавали проблемы для продвижения продукции российских компаний на мировом рынке. В научно-технологическом центре будут созданы сырьевая база и каталог технологий для создания конкурентоспособных мощностей. Помочь предприятиям выйти на иностранные рынки призваны меры государственной поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Потенциальные участники технодолины уже продают за рубеж композиционную и химическую продукцию. Например, ООО «Тензограф», входящее в ГК «Унихимтек». производит на территории региона по новой технологии графитовые уплотнительные материалы, которые востребованы как в России, так и в странах Азии и других регионах мира. Таким образом, «Композитная долина» позволит не только «закрыть» потребности российской промышленности в новых полимерных и композитных материалах, но и создать потенциал для развития высокотехнологичного экспорта в дружественные страны.