Мегагранты на композиты: как наладить производство новых материалов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Производство композитных материалов и изделий на их основе на протяжении последних 40 лет остается одним из самых быстрорастущих направлений в мировой промышленности, показывающим стабильный ежегодный рост в размере 5–12% в натуральном выражении. Разработка и производство новых материалов, изделий и конструкций на их основе делает эту отрасль одной из самых наукоемких, обеспечивая промышленный рост и экономическое развитие за счет реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня полимерные, металлические, керамические и углерод-углеродные композитные материалы находят самое широкое применение в авиастроении, автомобилестроении, строительстве и ЖКХ, энергетике, судостроении, электронике, индустрии спортивных товаров, ракетостроении и медицине.

В условиях беспрецедентных санкций и геополитических изменений сложилась непростая ситуация с импортозамещением в мало- и среднетоннажной химии. По некоторым продуктам химии Россия находится в острой импортозависимости, по отдельным продуктам нет российского производства вовсе.

Для укрепления промышленного суверенитета ключевым становится создание внутри страны новых материалов и внедрение инновационных технологий в производство. И здесь без тесного сотрудничества государства и бизнеса не обойтись.

Одной из приоритетных задач инновационной политики на среднесрочную перспективу должна стать «бесшовная» модель инновационного процесса «от научной разработки до запросов экономики и развития технологий».

К одним из таких инструментов можно отнести закон о технодолинах, который был принят в 2017 году с целью ускорения трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и ученых в разработку технологий, востребованных на рынке. Развитие сети инновационных научно технологических центров в регионах — важный инструмент поддержки технологичных компаний и стартапов.

Читайте на РБК Pro Pro Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Инструкции Pro Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Статьи Pro Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Статьи Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Металлурги увеличивают продажи. Чего ждать от акций НЛМК и «Северстали» Металлурги увеличивают продажи. Чего ждать от акций НЛМК и «Северстали» Статьи Pro Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого Статьи Pro Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Статьи Pro Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Саммари

Один из таких центров — «Композитная долина» в Тульской области. Постановление о ее создании в 2021 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин для решения задач стратегической инициативы правительства России «Развитие производств новых материалов».

Проект предполагает создание инновационной экосистемы, которая способна развивать импортозамещающее производство продуктов мало- и среднетоннажной химии. Движущей силой проекта станут прикладные научные исследования, замкнутые на реальный сектор экономики, в том числе вовлекающие в свою деятельность перспективные университетские стартапы.

Ведется работа по проектированию объектов инфраструктуры центра, а также прием заявок на участие в проекте. Уже более 350 организаций выразили заинтересованность, с более 50 участниками подписаны меморандумы о намерениях осуществлять деятельность на территории долины. Из ключевых партнеров определены «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур» и компании из сектора малого и среднего бизнеса.

Ключевую роль в деле привлечения в регион ведущих ученых должна сыграть так называемая региональная программа «мегагранты» — их направляют на развитие лабораторной инфраструктуры университета. В каждую из лабораторий будет вложено в течение пяти лет не менее 150 млн руб., из которых 75 млн — средства регионального бюджета, и 75 млн — средства индустриальных партнеров.

В частности, один из победителей грантового конкурса — разработка высокоэффективной импортозамещающей технологии получения полиэфиркетонкетона длительного срока эксплуатации. Разработка отечественной малоотходной технологии синтеза этого химического продукта обеспечит полную технологическую независимость и импортозамещение в сегменте. Партнером создания лаборатории и основным заказчиком научных исследований выступило химическое предприятие «Щекиноазот». Создание полимеров по новой технологии позволит существенно повысить качество деталей для многих отраслей промышленности, что также предполагает инициатива «Развитие производств новых материалов».

В «Композитной долине» предусмотрено строительство Центра техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, который будет осуществлять тестирование и сертификацию материалов и технологий, в том числе международную.

До сих пор как технологическое отставание отечественных производителей, так и применение импортного сырья создавали проблемы для продвижения продукции российских компаний на мировом рынке. В научно-технологическом центре будут созданы сырьевая база и каталог технологий для создания конкурентоспособных мощностей. Помочь предприятиям выйти на иностранные рынки призваны меры государственной поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Потенциальные участники технодолины уже продают за рубеж композиционную и химическую продукцию. Например, ООО «Тензограф», входящее в ГК «Унихимтек». производит на территории региона по новой технологии графитовые уплотнительные материалы, которые востребованы как в России, так и в странах Азии и других регионах мира. Таким образом, «Композитная долина» позволит не только «закрыть» потребности российской промышленности в новых полимерных и композитных материалах, но и создать потенциал для развития высокотехнологичного экспорта в дружественные страны.