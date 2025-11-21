Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников

Фото: Национальное агентство развития квалификации

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Россия по уровню производительности труда находится ниже среднего уровня стран Центральной и Восточной Европы (примерно 91% от уровня этих стран). Более существенное отставание нашей страны — от стран Западной и Северной Европы (62%).

Одна из причин этого — недостаточная квалификация сотрудников, влекущая за собой серьезные последствия для предприятий и экономики в целом. На этом фоне, а также в условиях потребности в квалифицированных кадрах, которая наблюдается сегодня на российском рынке труда, особое значение приобретают инструменты оценки компетенций специалистов различных отраслей и сфер деятельности.

Один из способов оценить профессиональный уровень специалистов — независимая оценка квалификации (НОК). Она работает с 2017 года, с 2025-го входит в национальный проект «Кадры». В соответствии с задачами нацпроекта, НОК помогает синхронизировать спрос и предложение на рынке труда на квалифицированные кадры, способствует адаптации образовательных программ под запрос работодателя и предоставляет возможности для профессионального развития сотрудников.

Независимая оценка квалификации — это процедура подтверждения соответствия квалификации сотрудника положениям профессионального стандарта или другим квалификационным требованиям. Оценка проводится в форме профессионального экзамена, состоящего из теоретической и практической частей. Теоретическая часть обычно проходит онлайн, практическая — очно, в условиях, приближенных к производственным.

Тесты основаны на стандартах конкретных профессий. На сегодня утверждено свыше 1,6 тыс. таких стандартов, охватывающих около 80% видов профессиональной деятельности, и разработано 1914 комплектов оценочных средств. Таким образом, НОК является одним из наиболее релевантных инструментов оценки профессионального уровня персонала. Кроме того, она проводится в соответствии с федеральным законом № 238-ФЗ, являясь, по сути, единственной процедурой оценки профессиональной квалификации, чей статус закреплен законодательно. С 2017 года экзамены прошли почти 600 тыс. специалистов.

НОК проводится в центрах, профилированных под сдачу профессионального экзамена в конкретной отрасли. Это упрощает организационные вопросы, исключает необходимость оборудования или аренды специализированных помещений для проверки практических навыков. Сегодня в стране открыто 554 центра оценки квалификации и 1359 экзаменационных площадок.

В бизнесе система используется для оценки профессиональных качеств работников, так называемых hard skills. Независимая оценка квалификации также может служить инструментом для подбора исполнителей в проектные команды или учитываться в системе мотивации и вознаграждения, для управления карьерным продвижением и создания кадрового резерва.

Очевидно, что НОК имеет все основания для того, чтобы стать массовым механизмом рынка труда. Однако пока этого не произошло. Одна из основных причин — недостаточная осведомленность бизнеса об этом инструменте или представление, что он слишком сложен и не предназначен для конкретной отрасли. Другая причина — отношение к аттестации и оценке персонала в принципе как к необязательному элементу бизнес-процессов. Стоит заметить, что в сферах, связанных с повышенными рисками, такой подход чреват ростом травматизма, финансовыми потерями и ростом числа чрезвычайных ситуаций на рабочих местах.

В 2025 году стартовал второй этап реализации Стратегии развития Национальной системы квалификаций на период до 2030 года. Одна из ее целей — расширение применения независимой оценки квалификации. План мероприятий, утвержденный Национальным советом при президенте России по профессиональным квалификациям, предполагает, в частности, расширение числа профессий и квалификаций, для которых НОК является обязательной. В первую очередь это касается сфер, связанных с безопасностью и повышенными рисками. В настоящее система обязательна для ряда квалификаций в строительстве, архитектурном проектировании, в лифтовой отрасли. Работу над введением обязательной НОК ведут Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в электроэнергетике и СПК ЖКХ. Также готовится законопроект, по которому профессиональные экзамены должны будут сдавать специалисты в области реабилитационного оборудования.

Определенные возможности перед компаниями открывает и предложенное использование независимой оценки для подтверждения квалификации, полученной неформальным путем. В настоящее время приказом Минтруда России разрешается брать на работу определенных специалистов без документов об образовании или квалификации, но с последующим подтверждением квалификации, которая возможна через механизм НОК. Кроме того, свидетельство о независимой оценке квалификации в ряде случаев заменяет документы программ переподготовки.

Наконец, масштабирование практики совмещения государственной итоговой или промежуточной аттестации и независимой оценки квалификации даст возможность выпускникам колледжей и вузов подтверждать свою стартовую квалификацию еще до получения профессионального опыта. Система позволит работодателю сформировать более полное представление о молодых специалистах, которые приходят в компанию, уже на этапе найма. Здесь уже есть положительный опыт. Еще в 2018 году Национальное агентство развития квалификаций инициировало проект по совмещению независимой оценки квалификации с аттестацией студентов СПО. В 2022 году такая форма стала использоваться и вузами. К настоящему времени НОК прошли более 10 тыс. студентов СПО и свыше 1,2 тыс. студентов вузов. С 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в федеральные законы «Об образовании» и «О независимой оценке квалификации», которые определяют условия признания результатов государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в качестве результатов НОК.