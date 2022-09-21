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Никос Топузидис

Специалист за 2,5 года: как решить главную проблему новых производств

Образование
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Повышение технологического суверенитета России подразумевает создание импортозамещающих отечественных производств взамен уходящих европейских и американских.

Между тем сложнейшим вопросом при реализации новых инвестиционных проектов является дефицит квалифицированных кадров. Безработица в последние несколько лет в России находилась, по данным Росстата, на уровне 6–7%, а за май и июнь 2022 года, по оценке Минтруда, составила 3,9%. На фоне высокой востребованности работников на рынке в целом спрос на представителей отдельных специальностей сильно превышает предложение, и работодатели готовы предлагать таким людям заплаты, заметно превышающие среднерыночный уровень. Специалисты АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом. — РБК), мехатроники, химики-лаборанты с опытом работы на современном оборудовании — сегодня дефицит подобных кадров стал главным сдерживающим фактором развертывания новых производств. Отмечу, что в последние 10–12 лет численность обучающихся на квалифицированных рабочих и служащих снизилось вдвое, с 1 млн до в среднем 500 тыс. человек.

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Проблема дефицита кадров также связана с демографической ямой в стране. За последние десять лет количество трудоспособного населения, по данным Росстата, снизилось с 87 млн до 82 млн человек, в это же время количество людей в возрасте старше трудоспособного населения выросло с 32 млн до 37 млн граждан.

При этом качество среднего профессионального образования (СПО) не соответствует вызовам экономики. Безработица среди выпускников колледжей составляет 11%, что уже является весьма тревожной цифрой, а 46% из них трудоустроены не по профессии. Есть несколько причин, с которыми это связано.

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Фото:Pexels

Во-первых, в преподавательском составе, как правило, нет действующих инженеров с заводов, которые могли бы передавать студентам практический опыт. Во-вторых, материально-техническая база подготовки специалистов не соответствует уровню современных производств, на которых стоит оборудование, на несколько поколений опережающее учебное. В-третьих, уровень знаний и квалификации выпускников не соответствует требованиям отделов кадров промышленных предприятий, так как специалисты, которых готовят заведения СПО, и специалисты, к которым предъявляют требования отделы кадров, зачастую абсолютно разные люди.

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Решением этих проблем должна стать система целевой подготовки кадров для нужд промышленности, которая бы соединила в себе требования работодателей и выпускала востребованные кадры. Федеральная программа «Профессионалитет» станет такой системой. Среди ключевых инициатив проекта создание образовательно-производственных центров (кластеров). В рамках федерального проекта создано 70 кластеров в 42 регионах нашей страны, а также будут внедрены новые образовательные программы — интенсивные, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. А студенты будут заниматься в том числе в новых мастерских, модернизированных благодаря нацпроекту «Образование»: сегодня таковых уже 2,2 тыс., а к 2024 году станет более 5 тыс. Основная наша задача, учитывая растущий интерес молодежи к обучению в колледжах, — это широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов по востребованным профессиям для развития промышленности. «Профессионалитет» входит в число 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, принятых правительством России.

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Важным преимуществом проекта является возможность снизить срок освоения основных образовательных программ до двух с половиной лет без ущерба качеству преподавания.

На базе ОЭЗ «Алабуга» мы создали образовательный центр «Алабуга Политех», который стал демонстрационным колледжем «Профессионалитета» по направлению «машиностроение». Концентрация производств на площадке ОЭЗ, где работают 33 предприятия, позволяет привлекать ведущих инженеров для преподавания студентам. Мы собрали кадровые запросы наших резидентов и определили перечень востребованных специальностей, поставили в учебных лабораториях оборудование, аналогичное тому, что используется на заводах-резидентах.

По опыту скажу, что буквально все потенциальные инвесторы, с которыми я общаюсь, в первую очередь спрашивают про квалифицированные кадры. Каждому инвестору мы предлагаем предоставить от 20% от кадров, которые ему необходимы. Но инвесторы, как показывает практика, всегда просят больше. Например, сколько специалистов АСУ ТП удастся выпустить на рынок, столько их сразу заберут. Насколько востребованы такие специалисты, видно на конкретных примерах. Скажем, 19-летний студент «Алабуга Политеха» Роман Турсунбаев, обучающийся по специальности, которая аккредитована «Профессионалитетом», руководит очистными сооружениями сложнейшего и единственного в стране завода Umatex («Росатом»), который производит ПАН-прекурсор и углеволокно для оперения новейшего самолета МС-21. У студента своя команда из шести человек, которые полностью ответственны за приведение стоков в нормативное состояние, контроль показателей качества.

Очевидно, что модель взаимосвязанного развития промышленности и среднего специального образования сегодня является безальтернативной для удовлетворения кадрового голода новых производств.

Об авторе
Никос Топузидис Никос Топузидис заместитель генерального директора ОЭЗ «Алабуга» по привлечению инвестиций
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб Алабуга квалифицированные кадры
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