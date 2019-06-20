Представители стран-кандидатов на проведение Чемпионата мира вряд ли захотят давать взятки функционерам ФИФА, если чемпионат перестанет быть удобным способом обогащения

Задержание Мишеля Платини стало новым эпизодом в череде коррупционных скандалов на вершине управления мировым футболом. Можно ли уменьшить риски коррупционного поведения внутри спортивной федерации? Ответить на этот вопрос помогает экономическая теория.

Цена решения

Случаи коррупции в современном футболе далеко не единичны и включают в себя как скандалы с вовлечением представителей отдельных клубов, так и ситуации с участием федераций и конфедераций. Среди известных и недавних примеров можно отметить события в Греции, в ходе которых, по данным следствия, члены Греческой федерации футбола совместно с президентом «Олимпиакоса» незаконно пытались установить контроль за греческим футболом. Другим известным скандалом стал записанный разговор Сэма Эллардайса, на тот момент тренера сборной Англии, с неизвестным азиатским агентом, в котором он объясняет способы обхода различных правил ФИФА и Английской федерации футбола — по итогам скандала «Биг Сэм» вынужден был покинуть сборную после единственного матча во главе ее.

Однако наиболее резонансным проявлением системной коррупции в футболе стала ситуация в Международной федерации футбола (ФИФА). Подозрения в адрес Мишеля Платини связаны с его работой на посту вице-президента ФИФА и возможном участии в сговоре при выборе страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года. Чемпионат приносит ФИФА львиную долю ее дохода, поэтому все решения, связанные с его проведением, имеют очень высокую цену. Решение о выборе страны-хозяйки соревнования принимается узким кругом членов Совета ФИФА (предыдущее название — Исполнительный комитет ФИФА). Голос каждого члена совета имеет большой вес, что делает чиновников уязвимыми перед давлением на них. Отметим, что в 2010 году, впервые в истории ФИФА, выборы хозяек сразу двух Чемпионатов мира по футболу (2018-го и 2022 года) проходили в один день — крайне необычное решение, которое невозможно объяснить необходимостью заблаговременной подготовки, так как до турниров оставалось еще 8 и 12 лет соответственно.