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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Арсений Столяров Глеб Васильев Дмитрий Дагаев Игра с деньгами: как ослабить стимулы для коррупции в ФИФА
Представители стран-кандидатов на проведение Чемпионата мира вряд ли захотят давать взятки функционерам ФИФА, если чемпионат перестанет быть удобным способом обогащения

Задержание Мишеля Платини стало новым эпизодом в череде коррупционных скандалов на вершине управления мировым футболом. Можно ли уменьшить риски коррупционного поведения внутри спортивной федерации? Ответить на этот вопрос помогает экономическая теория.

Цена решения

Случаи коррупции в современном футболе далеко не единичны и включают в себя как скандалы с вовлечением представителей отдельных клубов, так и ситуации с участием федераций и конфедераций. Среди известных и недавних примеров можно отметить события в Греции, в ходе которых, по данным следствия, члены Греческой федерации футбола совместно с президентом «Олимпиакоса» незаконно пытались установить контроль за греческим футболом. Другим известным скандалом стал записанный разговор Сэма Эллардайса, на тот момент тренера сборной Англии, с неизвестным азиатским агентом, в котором он объясняет способы обхода различных правил ФИФА и Английской федерации футбола — по итогам скандала «Биг Сэм» вынужден был покинуть сборную после единственного матча во главе ее.

Однако наиболее резонансным проявлением системной коррупции в футболе стала ситуация в Международной федерации футбола (ФИФА). Подозрения в адрес Мишеля Платини связаны с его работой на посту вице-президента ФИФА и возможном участии в сговоре при выборе страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года. Чемпионат приносит ФИФА львиную долю ее дохода, поэтому все решения, связанные с его проведением, имеют очень высокую цену. Решение о выборе страны-хозяйки соревнования принимается узким кругом членов Совета ФИФА (предыдущее название — Исполнительный комитет ФИФА). Голос каждого члена совета имеет большой вес, что делает чиновников уязвимыми перед давлением на них. Отметим, что в 2010 году, впервые в истории ФИФА, выборы хозяек сразу двух Чемпионатов мира по футболу (2018-го и 2022 года) проходили в один день — крайне необычное решение, которое невозможно объяснить необходимостью заблаговременной подготовки, так как до турниров оставалось еще 8 и 12 лет соответственно.

Борьба с соблазном

Проблему продажи голосов на выборах пытаются решить давно и, конечно, не только в спорте. Одним из первых способов было введение тайного голосования, которое делает невозможным проверку того, как проголосовал избиратель. Исследования показывают (Heckelman, 1995), что на выборах губернаторов в США в 1870-1910-х годах тайное голосование привело к падению явки. Возможное объяснение этого эффекта — явка падала за счет тех, кто раньше обменивал свои голоса на деньги. Однако со временем подкуп избирателей стал принимать более сложные формы, поэтому само по себе тайное голосование не обеспечивает защиту от коррупции. В маленьких комитетах спортивных федераций ход тайного голосования часто вообще может быть восстановлен. Следовательно, нужны другие механизмы.

Оригинальным решением проблемы могла бы стать организация рынка голосов (Daumann, Wassermann, Wunderlich, 2013). В ряде стран вместо борьбы с проституцией пошли по пути ее легализации, что позволило, например, ограничить распространение ряда болезней. Разрешение торговать голосами, например, для членов Совета ФИФА, позволило бы сделать процесс принятия решений максимально открытым. Однако у такого подхода есть понятный побочный эффект: на проведение Чемпионата мира по футболу будут претендовать лишь самые богатые и экономически сильные державы, что противоречит спортивным принципам.

Другое направление борьбы с коррупцией — повышение вероятности раскрытия преступления. Этого можно добиться с помощью гарантий защиты от преследования и создания программы защиты свидетелей для тех, кто захочет заявить об известных ему коррупционных правонарушениях (Maennig, 2002).

Наконец, представители стран-кандидатов не будут предлагать взятку, если проведение ЧМ не будет связано с получением экономической прибыли теми или иными интересантами внутри страны. Максимально централизованная и замкнутая на ФИФА схема финансовых потоков, связанных с проведением соревнования, могла бы перекрыть доступ к деньгам для локальных исполнителей. (Maennig, 2002). Эта рекомендация, впрочем, в значительной степени реализована. Продажа телевизионных прав и билетов осуществляется ФИФА централизованно. Имеет смысл и дальше двигаться в этом направлении. Понятно, что при этом возникают другие коррупционные риски, связанные с увеличением концентрации денежных средств внутри федерации. Но они могут быть частично снижены за счет ротации кадров, ограничения максимального срока полномочий лиц, непосредственно участвующих в процессе принятия решений, а также максимальной автоматизации и формализации ключевых процедур.

Об авторах
Арсений Столяров сотрудник Лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ Глеб Васильев сотрудник Лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев заведующий лабораторией исследований спорта НИУ ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Футбол, Чемпионат мира по футболу, ФИФА, Мишель Платини, коррупция
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