Кадровая формула: как химпром борется с дефицитом работников

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Перед химическими компаниями стоят масштабные задачи прежде всего по обеспечению внутреннего рынка импортозамещающими продуктами для повышения уровня технологического суверенитета страны. Но, чтобы в полной мере использовать открывшиеся возможности, отечественный химпром остро нуждается в высококвалифицированных кадрах.

Именно ситуация на рынке труда бросает сегодня компаниям наиболее серьезный вызов. Он связан с несколькими факторами, однако прежде всего, как бы парадоксально это ни звучало, с развитием российской экономики. Индикаторы бизнес-климата демонстрируют уверенный рост. По данным Росстата, в целом за десять месяцев 2023 года индекс промышленного производства вырос по сравнению с январем—октябрем 2022 года на 3,5%. Наблюдается и восстановление потребительской активности: по оценкам Минэкономразвития России, за десять месяцев прошлого года она увеличилась к аналогичному периоду 2022-го на 5,3% в реальном выражении. Положительная динамика фиксируется во многих крупных отраслях промышленности. И это создает постоянно растущую потребность в сотрудниках и растущую конкуренцию за них среди работодателей. По данным HeadHunter, наиболее сильный дефицит кадров отмечается сейчас в машиностроении, продуктах питания и розничной торговле.

Химическая индустрия — одна из отраслей, которым необходимы специалисты. И очевидно, что одним только повышением оплаты труда кадровый голод уже не утолить.

Компании химпрома и сегодня предлагают конкурентные зарплаты.

Химфак Томского госуниверситета проводил анализ: на начало 2023 года химики-технологи получают в среднем по стране от 85 тыс. руб., специалисты по газоочистному оборудованию, полимерным покрытиям, ГСМ — от 100 тыс. руб., химики-аналитики на производстве лаков, красок и строительно-дорожных покрытий, косметики — от 140–150 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата в России, по подсчетам Росстата, в конце 2022 года составляла 63 тыс. руб.

Более того, социально ответственный бизнес создает в регионах присутствия условия для удержания молодых специалистов, например вкладывается в развитие спортивной инфраструктуры, поддерживает деятельность культурных учреждений. Такой подход находит выражение в Омской области, где крупные промышленные компании активно участвуют в жизни молодежных спортивных команд, оказывают поддержку музеям, финансируют строительство культурных объектов. Как подмечают исследователи из Томского госуниверситета, «химическая специальность ― это практически гарантированное трудоустройство». По данным открытых источников аналитических платформ, наиболее востребованными в 2023 году являются специальности: нефтехимик, химик-технолог, геохимик, химик-аналитик, биохимик, химик-фармаколог.

Но не все проблемы можно решить даже созданием привлекательных условий для работы. Во многом дефицит технических и инженерных кадров связан с несоответствием профессиональных компетенций молодых специалистов требованиям рынка.

Есть несколько стратегий ответа на этот вызов. Химическая отрасль при подготовке кадрового резерва делает акцент на создании возможностей для роста внутри компании, компании строят экосистемы подготовки специалистов для своих межрегиональных производственных площадок, включающие в себя и работу с вузами, и собственные корпоративные программы обучения.

Чтобы в компанию приходили выпускники с нужными профессиональными навыками, нужно постоянно, системно и проактивно работать со студентами. Для бизнеса критически важно, чтобы молодые специалисты после получения диплома обладали не только нужными профессиональными компетенциями, но также критическим мышлением и опытом командной работы.

Например, в ГК «Титан» запустили в этом году проект «Орбита Титан». В его рамках перестроена работа предприятий компании с образовательными учреждениями городов их присутствия. Производства теперь выступают не просто заказчиками кадров, но и полноценно участвуют в подготовке будущих сотрудников. Начиная с третьего курса, на протяжении всего учебного года студенты посещают производства. Здесь они получают профессиональную подготовку под руководством опытных наставников.

С 2023 года на предприятиях начали использовать целевое обучение. Студенты-целевики получают именную стипендию за успешную учебу, имеют собственного наставника из числа профи-экспертов. Сейчас это 13 человек (восемь бакалавров и пять магистрантов). После выпуска все они будут трудоустроены на предприятиях группы компаний.

Кроме того, запущен федеральный проект «Передовые инженерные школы». В России на базе ведущих вузов уже создано 30 передовых инженерных школ (ПИШ). Это программа подготовки инженерных кадров совместно с индустриальными партнерами. Во время обучения студенты получают возможность решать реальные практические задачи и перенимать опыт экспертов. ГК «Титан» выступает одним из партнеров ПИШ «Химический инжиниринг и машиностроение» РХТУ имени Д.И. Менделеева. Вузы, на базе которых создаются передовые инженерные школы, активно участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты». Благодаря современному оборудованию, инфраструктуре, новым лабораториям у ученых появляется возможность создавать и развивать промышленные технологии для реального сектора экономики.

Комплексно занимается подготовкой молодых кадров и, например, группа «Полипластик». Они готовят специалистов на базовой кафедре, организованной предприятием в сотрудничестве с Московским государственным университетом тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова (МИТХТ). На кафедре готовят инженеров и магистров, 20–26 студентов ежегодно, а также проводятся научно-исследовательские работы в рамках подготовки диссертаций. Некоторые студенты начинают работать на предприятиях компании еще на последнем курсе, и порядка 40% выпускников базовой кафедры остаются в компании. Соглашения, предусматривающие совместные исследовательские программы, стажировки и трудоустройство выпускников, заключены и с другими профильными вузами — Государственным университетом по землеустройству, Московским политехническим университетом, Российским государственным геологоразведочным университетом.

На мой взгляд, именно такие практики, демонстрирующие возможности бизнеса и государственных вузов, могут давать отрасли в год сотни специалистов, правильно обученных и готовых сразу после вуза к выполнению актуальных задач предприятий.