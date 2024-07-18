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Владислав Преображенский

Стройка без барьеров: к чему ведет сокращение градостроительных процедур

Сюжет
Дискуссионный клуб
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Одним из барьеров, препятствующих развитию рынка недвижимости, традиционно считалось чрезмерное число согласований при реализации девелоперского проекта. Правительство проводит работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла, которая позволяет ускорить возведение объектов и уменьшить издержки строителей. Сокращение процедур ведется в рамках инициативы социально-экономического развития правительства «Новый ритм строительства». За последние годы удалось сократить количество документов, сведений, материалов и согласований, необходимых для строительства, с 1168 до 607. Благодаря этому инвестиционно-строительный цикл снизился с 1574 до 1300 дней.

Эта работа ведется планомерно. Еще в конце 2021 года правительство приняло постановление, которое установило исчерпывающий перечень градостроительных процедур и документов. Итоговый список первоначально содержал 989 пунктов. Практически сразу после утверждения перечня Минстрой России совместно с Клубом инвесторов Москвы начал добиваться снижения административных барьеров, и уже по состоянию на 1 августа 2022 года инвестиционно-строительный цикл был сокращен c 989 до 749 процедур, а общий срок прохождения процедур — с 1831 до 1445 дней. В течение последующего 2023 года исчерпывающий перечень был пересмотрен уже дважды. В результате по итогам 2023 года Минстрой России при активном участии Клуба инвесторов Москвы добился сокращения количества необходимых административных процедур и согласований инвестиционно-строительного цикла с 749 до 607, то есть на 19%. При этом стороны не планируют останавливаться на достигнутом. По плану стратегической инициативы «Новый ритм строительства» процедуры в сфере строительства должны быть сокращены до 2030 года к базе 2020 года на 30%.

По данным Клуба инвесторов Москвы, уменьшение количества необходимых административных процедур и согласований привело к сокращению инвестиционно-строительного цикла в среднем на полгода. Следовательно, эскроу-счета раскрываются на полгода раньше. По данным на май 2024 года, задолженность девелоперов по договорам проектного финансирования достигла 7 трлн руб. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам равна около 7%, поэтому экономия на процентах за полгода составляет около 245 млрд руб. — эти средства могут быть инвестированы в новые проекты.

Тем самым сокращение процедур инвестиционно-строительного срока позволяет выполнить цели, намеченные национальным проектом «Жилье и городская среда», — в частности, добиться запланированного ввода 120 млн кв. м в год.

С 1 сентября 2024 года у инвестиционно-строительного цикла начинается новый этап: исчерпывающий перечень утратит силу в связи с изданием постановления правительства, утвердившего новый документ — Реестр документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации градостроительного проекта. Таким образом, реализуется новый, более гибкий подход в русле цифровизации экономики и развития электронного документооборота.

Новое постановление больше не содержит исчерпывающего перечня обязательных процедур и документов, а устанавливает общие правила и порядок ведения Реестра документов. Новый реестр будет сформирован в электронном виде на площадке «Стройкомплекс.РФ». Оператор системы (Минстрой России) ежегодно проводит анализ нормативной базы для выявления необходимых инвесторам-застройщикам документов и добивается их включения в реестр. Информация из реестра открыта для всех участников рынка недвижимости — государственных и муниципальных органов, юридических лиц и граждан.

Обновления на платформе могут быть инициированы как заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, так и оператором системы — Минстроем России по результатам мониторинга правовой базы. В результате, по мнению экспертов Клуба инвесторов Москвы — аналитиков и юристов, главным итогом внедрения системы «Стройкомплекс.РФ» должно стать дальнейшее сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла и упрощение градостроительных процедур.

От этого выигрывают все, и в первую очередь застройщики, так как инвестиционная стоимость проекта сильно зависит от срока его реализации. Из-за сокращения процедур на всех этапах реализации проекта у застройщика появляется возможность ввести объект раньше и выбрать, что лучше в конкретной ситуации — продать, быстрее снизив цену, или увеличить доходность за счет введения проекта в несколько очередей. Не страдает и наполнение счетов эскроу, так как доходность будет соответствовать финансовой модели, которая показывает лучший результат при сокращении времени реализации проекта.

Об авторе
Владислав Преображенский Владислав Преображенский исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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