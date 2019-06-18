Когда расходится таможенная статистика России и ее торговых партнеров, нередко предполагают нарушения внешнеторгового законодательства. Но часто за этим стоят лишь различия в методике работы таможенных ведомств разных стран

Эксперты периодически обращают внимание на расхождение статистических данных о взаимной торговле России и других стран мира. По данным ООН, такие расхождения в «зеркальной статистике», получаемой при сопоставлении данных торговых партнеров, существуют практически у всех стран. Федеральная таможенная служба регулярно сравнивает статистику внешней торговли России с аналогичными данными ее торговых партнеров. На протяжении последних 15 лет «зеркальная статистика» показывает, что расхождения значительно сократились.Тем не менее проблема заслуживает того, чтобы в ней разобраться.

Например, анализ российских данных об экспорте энергоресурсов показывает, что их значительные объемы направляются в Нидерланды. А Нидерланды в информации о своем импорте отражают существенно меньший объем поставок из России. В 2018 году расхождение составило $16,9 млрд. Почему это происходит? Дело в том, что российские товары перегружаются в порту Роттердам и далее транзитом через Нидерланды направляются в другие страны. Их конечный пункт назначения можно определить при сопоставлении показателей внешней торговли России с аналогичными данными этих стран.

Или другой пример, связанный уже с импортом товаров. Китай поставляет в Россию меньше техники, чем отражено в российских данных об импорте китайской электроники. Это связано с тем, что по международным стандартам импорт учитывается по стране происхождения товара. Даже если гаджеты китайского производства были привезены, например, из Финляндии, в российском товарообороте это все равно будет учтено как торговля с Китаем.

Это только отдельные примеры, можно привести и другие. Специалисты ФТС выделяют несколько типичных причин расхождений в данных взаимной торговли.

1. Разные методологические подходы к ведению статистики внешней торговли у России и ее торговых партнеров. В соответствии с рекомендациями ООН в России используется «общая» система учета торговли, тогда как, например, в странах ЕС и Турции — «специальная». В чем отличие? Товары, ввезенные в страны ЕС и помещенные под режим свободного склада, учитываются там в статистике внешней торговли только после их выпуска в свободное обращение (на складе товары могут храниться несколько лет), тогда как в экспорте России — по дате выпуска товара (принятие таможенным органом решения о выпуске и фактический вывоз товаров с территории ЕАЭС). В результате одни и те же товары учитываются в статистике в разное время.