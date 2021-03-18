Баланс возле шахты: что поможет регионам диверсифицировать экономику

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Зависимость от одной отрасли и наличие моногородов соответствующей специализации создают риски для устойчивого развития ряда российских регионов. Безусловным приоритетом для таких территорий становится диверсификация экономики, а главным инструментом, позволяющим двигаться в этом направлении, — стратегическое планирование.

Диверсификация — это всегда нетривиальный вызов, и успех во многом зависит от качества стратегических программ. С принятием соответствующего закона в 2014 году стратегическое планирование в России вышло на новый уровень. Он установил общие требования к содержанию документов, а также к последовательности и к порядку их разработки. В качестве одного из основных принципов стратегического планирования в России закреплены согласованность и сбалансированность документов по приоритетам, целям, задачам.

Какая проработка направлений развития экономики требуется региону с отраслевой зависимостью, сегодня хорошо видно на примере Кузбасса. В Кемеровской области находится 24 моногорода угольной или металлургической специализации, в которых проживают 63% населения, а это около 1,7 млн человек.

И в регионе наконец принята программа социально-экономического развития на период до 2024 года, вскоре по ней должны начать поступать средства. Она детализирует достижение стратегических целей развития области на среднесрочную перспективу.

Кузбасс — центр российской угледобычи. По итогам 2019 года вклад области в добычу угля в России составил 57%, в экспорт — 66%. Экономика Кузбасса, в свою очередь, сильно зависит от добычи угля. Вклад угольной отрасли в ВРП в 2019 году оценен в 27%, в доходы регионального бюджета — в 32%, в инвестиции — в 54%, в занятость — в 12%. Такая тесная взаимосвязь ведет к тому, что приоритеты Кузбасса находят отражение в приоритетах угольной отрасли, а состояние угольной отрасли влияет на состояние экономики Кузбасса. Но высокая зависимость Кузбасса от угля ставит регион перед необходимостью диверсификации. Особенно в условиях наметившегося в развитых странах энергоперехода.