Баланс возле шахты: что поможет регионам диверсифицировать экономику

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,1 (+0,14) Инвестиции, 17 мар, 13:40
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 86,97 (-0,02) Инвестиции, 17 мар, 13:40
Песков назвал обращение чеченского спецназа направленным «не по адресу» Политика, 13:00 Кремль сообщил, из чего исходит после слов Байдена о Путине Политика, 13:00 Власти Ленобласти заявили об исчерпании вакцины от коронавируса на 98% Общество, 12:56 Мишустин поручил подготовить предложения по легализации гостевых домов Политика, 12:51 От разгильдяйства до криминала: из-за чего возникает недостача на складе Pro, 12:51 Власти Киева объявили о строгом карантине Общество, 12:50 Попова оценила возможность отмены масочного режима в России Общество, 12:48 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:47 СМИ сообщили об отказе руководства ЦСКА увольнять Гончаренко Спорт, 12:46 Обращение полка имени Ахмата Кадырова Путину из-за «Новой газеты». Видео Политика, 12:38 Тихановская предложила наделить ее правом на переговоры с властями Политика, 12:36 Аналитики назвали регионы с самыми большими ипотечными кредитами Недвижимость, 12:33 В Челябинске простились с умершим хоккеистом петербургского «Динамо» Спорт, 12:26 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 12:18
Дискуссионный клуб ,  
0 
Виктория Гимади и Ирина Поминова

Баланс возле шахты: что поможет регионам диверсифицировать экономику

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Зависимость от одной отрасли и наличие моногородов соответствующей специализации создают риски для устойчивого развития ряда российских регионов. Безусловным приоритетом для таких территорий становится диверсификация экономики, а главным инструментом, позволяющим двигаться в этом направлении, — стратегическое планирование.

Диверсификация — это всегда нетривиальный вызов, и успех во многом зависит от качества стратегических программ. С принятием соответствующего закона в 2014 году стратегическое планирование в России вышло на новый уровень. Он установил общие требования к содержанию документов, а также к последовательности и к порядку их разработки. В качестве одного из основных принципов стратегического планирования в России закреплены согласованность и сбалансированность документов по приоритетам, целям, задачам.

Какая проработка направлений развития экономики требуется региону с отраслевой зависимостью, сегодня хорошо видно на примере Кузбасса. В Кемеровской области находится 24 моногорода угольной или металлургической специализации, в которых проживают 63% населения, а это около 1,7 млн человек.

И в регионе наконец принята программа социально-экономического развития на период до 2024 года, вскоре по ней должны начать поступать средства. Она детализирует достижение стратегических целей развития области на среднесрочную перспективу.

Кузбасс — центр российской угледобычи. По итогам 2019 года вклад области в добычу угля в России составил 57%, в экспорт — 66%. Экономика Кузбасса, в свою очередь, сильно зависит от добычи угля. Вклад угольной отрасли в ВРП в 2019 году оценен в 27%, в доходы регионального бюджета — в 32%, в инвестиции — в 54%, в занятость — в 12%. Такая тесная взаимосвязь ведет к тому, что приоритеты Кузбасса находят отражение в приоритетах угольной отрасли, а состояние угольной отрасли влияет на состояние экономики Кузбасса. Но высокая зависимость Кузбасса от угля ставит регион перед необходимостью диверсификации. Особенно в условиях наметившегося в развитых странах энергоперехода.

Долгосрочная стратегия развития Кемеровской области — Кузбасса на период до 2035 года была утверждена в конце 2018 года, как и предусмотрено законом о стратегическом планировании. Для достижения ее целей была запланирована программа социально-экономического развития на период до 2024 года, но ее утверждение затянулось. Это следует связать с неопределенностью, созданной резким ухудшением конъюнктуры на мировых угольных рынках. За 2019 год цены на энергетические угли упали на 34%, а на металлургические — на 31–32%, а тенденции к их восстановлению наметились только в конце 2020 года. Параллельно ожидалось обновление долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года — она была утверждена 13 июня 2020 года, практически сразу после утверждения российской Энергостратегии-2035 (9 июня 2020 года).

В конце 2020 года, была обновлена долгосрочная стратегия Кузбасса — с ориентацией на указ президента России о национальных целях развития до 2030 года. Наконец, 6 марта 2021 года во время визита в область премьер-министра принята программа социально-экономического развития до 2024 года — примечательно, что после совещания по вопросам транспортировки угля.

Обеспечение транспортировки угля — важнейший приоритет как для угольной отрасли России в целом, так и для Кузбасса в частности. Кузбасс значительно удален от портов, и железнодорожная перевозка формирует заметную часть стоимости угольного экспорта. Однако в последнее время на первый план вышла доступность инфраструктуры по восточному направлению перевозок — рост спроса на уголь все более концентрируется в Азии, а существующие мощности БАМа и Транссиба не позволяют вывести запрашиваемые угольщиками объемы. Расширение этих мощностей закреплено Комплексным планом модернизации инфраструктуры, но есть проблемы со сроками синхронизации транспортных и угольных проектов.

В числе других важных стратегических приоритетов угольной отрасли и Кузбасса — дальнейшее наращивание объемов добычи и экспорта угля, повышение его конкурентоспособности, улучшение экологической ситуации в местах добычи и переработки, обеспечение производственной безопасности, социальная поддержка населения. Можно отметить и цифровизацию — как общеэкономический приоритет.

Что же касается диверсификации экономики, в стратегии развития региона ставка сделана на следующие отрасли и направления — развитие аграрно-промышленного комплекса, туризма, отдельных направлений обрабатывающей промышленности. Дополнительно прорабатываются инновационные направления, связанные с угольной промышленностью (например, углехимия). Также отмечена значимость развития образования, что необходимо для перехода людей к новым профессиям, при чем тут важен акцент на инновационные направления как с точки зрения новых возможностей занятости для людей, так и с точки зрения общей конкурентоспособности региона в будущем.

Реализация новой стратегии потребует от Кузбасса опережающего развития отраслей за пределами добычи угля. А в свете усиливающегося климатического и экологического давления на уголь значение диверсификации будет только возрастать.

Об авторах
Виктория Гимади Виктория Гимади, вице-президент ЦСР Ирина Поминова Ирина Поминова, замруководителя направления «Экономика энергетики и климат» ЦСР
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Дискуссионный клуб
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter