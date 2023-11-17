Заказ на IТ: чем занимаются индустриальные центры компетенций

Фото: Артем Голощапов для РБК

После ухода иностранных вендоров с российского рынка у многих отечественных компаний появилась потребность в цифровых продуктах и решениях, которые могли бы оперативно и качественно заместить целые классы ПО и решения, не уступая западным аналогам, — тем самым сформировались новые ниши и новые сегменты спроса.

По итогам ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) 18 июня 2022 года правительство России поручило федеральному Минцифры совместно с рядом отраслевых федеральных министерств сформировать предложения по созданию ИЦК — индустриальных центров компетенций.

По своей структуре ИЦК представляют собой отраслевое сообщество крупнейших заказчиков, заинтересованных в замещении используемых программных продуктов и решений зарубежных вендоров на российские аналоги. Основная задача ИЦК состоит в анализе текущего состояния рынка российского ПО на предмет наличия продуктов и их соответствия запросам и потребностям профильного бизнеса, составление IТ-ландшафта, а также формирование требований к проектам по импортозамещению.

Такие проекты реализуются совместно заказчиками и разработчиками, но важно понимать, что у каждого проекта, с одной стороны, есть якорный заказчик — отраслевая компания, которая финансирует разработку (создание или доработку) ПО, но также должны быть и созаказчики, причем желательно, чтобы они были не только из профильного ИЦК, но также из числа представителей ИЦК смежных отраслей. В этом случае с большей вероятностью по итогам реализации проекта получится российский программный продукт, соответствующий запросам нескольких отраслей экономики.

Наибольшим успехом для создаваемых продуктов и решений является экспортная ориентация: по-настоящему успешными российскими ПО можно будет назвать те продукты, которые получат реальные внедрения не только в Российской Федерации, но и на зарубежных рынках.

Первостепенная задача ИЦК — сформировать отраслевой, консолидированный запрос к российским IТ-компаниям на разработку программного обеспечения взамен продукции ушедших западных игроков. Принцип — в формировании долгосрочных заказов.

Грантовая поддержка разработок осуществляется по национальному проекту «Цифровая экономика» через институты развития РФРИТ и Фонд «Сколково». В конце 2022 года правительство уточнило требования к проектам для получения грантов. Было введено понятие ОЗП — особо значимого проекта. Проекты по импортозамещению, которые получили поддержку сначала ИЦК, а потом отраслевого комитета и Минцифры России, были вынесены на рассмотрение правительственной комиссии по цифровому развитию, и большинству из них был присвоен статус ОЗП. Конечно, грант можно получить и без этого статуса, но ОЗП предоставляет возможность также увеличить размеры гранта.

Есть и другие механизмы грантовой поддержки. Например, некоторые проекты по импортозамещению поддерживаются Минпромторгом России в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

На данный момент в России сформировано 34 индустриальных центра компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, куда вошли более 300 ведущих отраслевых компаний и 700 экспертов. В работе центров принимают участие свыше 250 компаний-разработчиков. Их основная задача — обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики.

На базе десяти федеральных органов исполнительной власти сформированы отраслевые комитеты, объединяющие представителей федеральных министерств и председателей курируемых ими ИЦК. Минцифры России отвечает за координацию работы всех отраслевых комитетов и ИЦК.

АНО «Цифровая экономика» определена в качестве проектного офиса по реализации соглашений по развитию высокотехнологичных направлений, в том числе «дорожные карты», в которые включены особо значимые проекты по импортозамещению.

АНО «ЦКИТ», в свою очередь, обеспечивает взаимодействие со всеми ИЦК на предмет формирования единого (сводного) IТ-ландшафта отраслей экономики.

ИЦК готовы кооперироваться со всеми заинтересованными сторонами, что реализуется в формате дней открытых дверей, когда отраслевые заказчики могут публично взаимодействовать с внешними контрагентами. Демо-дни включают в себя презентацию текущего статуса реализации проектов, стартапов и отраслевых решений — в формате питчинга перед представителями ИЦК.

За время своей работы ИЦК стали важной площадкой по объединению отраслевых заказчиков и взаимодействию всех отраслей экономики с IТ-компаниями.

Уже поддержано 162 особо значимых проекта, которые были отобраны среди более чем 560 компаний из 17 отраслей экономики и социальной сферы. Реализованы 14 особо значимых проектов, остальные планируется завершить до конца 2023 года. Это означает, что центры совместно с разработчиками успешно справляются с задачей не допустить сбои в работе российских предприятий из-за ухода иностранных вендоров.