Капитальный эффект: нужны ли стимулы для рождения первенцев

Введенные меры привели к быстрому результату. Уже летом 2007 года, спустя девять месяцев после анонсирования программы, рождаемость в России подскочила на 10% и затем продолжила рост. После 2012 года, когда к федеральным добавились региональные материнские капиталы, рождаемость уже превышала дореформенный уровень на четверть. Стоит заметить, что внешнеэкономические факторы, такие как мировой финансовый кризис и падение цен на нефть, не способствовали росту рождаемости — в восточноевропейских странах рождаемость за тот же период упала.

В итоге к 2016 году, несмотря на начавшееся снижение доходов и стагнацию в экономике, рождаемость в России выросла примерно на треть. Графики ниже показывают годовые данные по рождаемости, на которых четко видно изменение темпов роста после 2007 года. Материнский капитал привел к росту рождаемости, и этот рост оказался не кратковременным, как предрекали многие эксперты, а долгосрочным.

Программа имела и другие важные последствия для экономики и общества: например, по данным Минобразования, число детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось более чем с 140 тыс. в 2006 году до менее чем 50 тыс. в 2018 году; сократилось и число матерей-одиночек. Кроме того, материнский капитал стимулировал рынок жилья. По данным ПФР, 88% семей, получивших материнский капитал, вкладывают эти деньги в улучшение жилищных условий.

Рождаемость быстрее росла в регионах, где ощущалась наибольшая нехватка жилья, а также в регионах, где на материнский капитал можно было приобрести максимальную жилплощадь. Скажем, в Москве, где на материнский капитал можно купить только два с половиной метра жилья, рождаемость выросла меньше всего.

Многие опасались, что материнский капитал в первую очередь стимулирует рождение детей в неблагополучных семьях, нуждающихся в деньгах, что могло привести к увеличению маргинальной прослойки среди детей. Однако оказалось, что этого не произошло: не было существенного отличия в росте рождаемости как между более и менее образованными семьями, так и среди семей с различным уровнем дохода. Похоже, это связано с тем, что материнский капитал нельзя было просто проесть (он расходуется на улучшение жилищных условий или на образование, а это не является мотивацией для совсем неблагополучной части общества).

Вопрос предсказуемости

Но в последние два года мы наблюдаем откат назад. Рождаемость росла до 2016 года, однако в 2017 и 2018 годах она упала, причем в первую очередь за счет рождения первых детей. С моей точки зрения, причин здесь две. Первая — неблагоприятное экономическое положение молодых семей и их весьма осторожные ожидания в отношении своих будущих доходов. Вторая — непоследовательность политики в области рождаемости: изначально материнский капитал планировали отменить к 2017 году, что сформировало определенные ожидания, в том числе и у бездетных семей. Им, чтобы получить материнский капитал, нужно было сначала родить первого, потом второго ребенка, поэтому вероятность участия в программе воспринималась как совсем призрачная.

Тем не менее рождаемость все еще выше дореформенного уровня на 25%, и видно, что материнские капиталы работают, рождаемость второго и третьего ребенка до сих пор высокая. В этом контексте предложение президента, чтобы продлить действие программы сразу на пять лет и стимулировать рождение первых детей, выглядит логичным. И я ожидаю, что через год после введения поправок мы уже увидим рост рождаемости первенцев.

Однако, с моей точки зрения, поддержка рождаемости должна в равной степени распределяться между вторым и первым ребенком. Сейчас предлагается давать за первого ребенка 466 тыс. руб., а за второго — 150 тыс. руб. Риск здесь в том, что у тех, кто родит первого ребенка, останется немного стимулов рожать второго, за которого обещана значительно меньшая сумма. Нам же для повышения рождаемости недостаточно одного ребенка на семью.