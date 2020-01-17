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Евгений Яковлев

Капитальный эффект: нужны ли стимулы для рождения первенцев

Снижение рождаемости в России за последние два года было во многом связано с неопределенными перспективами программы материнского капитала
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Преодоление демографических вызовов уже давно является ключевой задачей для России. В последнем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил демографии немалое время и, в частности, предложил реформировать программу материнского капитала. Ее объем увеличивается, действие программы продлевается до 2026 года, а главное — капитал смогут получить и семьи, родившие первого ребенка.

Программа материнского капитала существует в России с 2007 года и на протяжении всех этих лет вызывает дискуссии среди экспертов — есть и оптимисты, и скептики. В этой колонке я хотел бы рассказать об оценке основных результатов программы, которые более подробно изложены в нашей совместной статье с аспирантом Университета Висконсина Ильей Сорвачевым.

Опасения не оправдались

В 1990-е годы Россия столкнулась с резким падением рождаемости. У нас, как, впрочем, и в Европе и Северной Америке, да и в большинстве стран мира, рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения. Помимо прочих негативных последствий низкая рождаемость в сочетании с увеличением продолжительности жизни и старением населения рано или поздно приведет к тому, что некому будет оплачивать пенсии и социальные расходы. Как результат, многие ввели широкомасштабные меры по поддержке рождаемости — например, страны ОЭСР в среднем тратят на них около 2,6% ВВП.

В 2007 году Россия тоже запустила масштабную федеральную программу материнского капитала, в рамках которой семья, родившая второго ребенка (или третьего/четвертого, если не получили на второго), получала от государства субсидию размером (по курсу на тот момент) более $10 тыс. В 2012 году к ней добавились программы региональных материнских капиталов, которые в основном подразумевали субсидии на третьего ребенка.

Введенные меры привели к быстрому результату. Уже летом 2007 года, спустя девять месяцев после анонсирования программы, рождаемость в России подскочила на 10% и затем продолжила рост. После 2012 года, когда к федеральным добавились региональные материнские капиталы, рождаемость уже превышала дореформенный уровень на четверть. Стоит заметить, что внешнеэкономические факторы, такие как мировой финансовый кризис и падение цен на нефть, не способствовали росту рождаемости — в восточноевропейских странах рождаемость за тот же период упала.

В итоге к 2016 году, несмотря на начавшееся снижение доходов и стагнацию в экономике, рождаемость в России выросла примерно на треть. Графики ниже показывают годовые данные по рождаемости, на которых четко видно изменение темпов роста после 2007 года. Материнский капитал привел к росту рождаемости, и этот рост оказался не кратковременным, как предрекали многие эксперты, а долгосрочным.

Программа имела и другие важные последствия для экономики и общества: например, по данным Минобразования, число детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось более чем с 140 тыс. в 2006 году до менее чем 50 тыс. в 2018 году; сократилось и число матерей-одиночек. Кроме того, материнский капитал стимулировал рынок жилья. По данным ПФР, 88% семей, получивших материнский капитал, вкладывают эти деньги в улучшение жилищных условий.

Рождаемость быстрее росла в регионах, где ощущалась наибольшая нехватка жилья, а также в регионах, где на материнский капитал можно было приобрести максимальную жилплощадь. Скажем, в Москве, где на материнский капитал можно купить только два с половиной метра жилья, рождаемость выросла меньше всего.

Многие опасались, что материнский капитал в первую очередь стимулирует рождение детей в неблагополучных семьях, нуждающихся в деньгах, что могло привести к увеличению маргинальной прослойки среди детей. Однако оказалось, что этого не произошло: не было существенного отличия в росте рождаемости как между более и менее образованными семьями, так и среди семей с различным уровнем дохода. Похоже, это связано с тем, что материнский капитал нельзя было просто проесть (он расходуется на улучшение жилищных условий или на образование, а это не является мотивацией для совсем неблагополучной части общества).

Вопрос предсказуемости

Но в последние два года мы наблюдаем откат назад. Рождаемость росла до 2016 года, однако в 2017 и 2018 годах она упала, причем в первую очередь за счет рождения первых детей. С моей точки зрения, причин здесь две. Первая — неблагоприятное экономическое положение молодых семей и их весьма осторожные ожидания в отношении своих будущих доходов. Вторая — непоследовательность политики в области рождаемости: изначально материнский капитал планировали отменить к 2017 году, что сформировало определенные ожидания, в том числе и у бездетных семей. Им, чтобы получить материнский капитал, нужно было сначала родить первого, потом второго ребенка, поэтому вероятность участия в программе воспринималась как совсем призрачная.

Тем не менее рождаемость все еще выше дореформенного уровня на 25%, и видно, что материнские капиталы работают, рождаемость второго и третьего ребенка до сих пор высокая. В этом контексте предложение президента, чтобы продлить действие программы сразу на пять лет и стимулировать рождение первых детей, выглядит логичным. И я ожидаю, что через год после введения поправок мы уже увидим рост рождаемости первенцев.

Однако, с моей точки зрения, поддержка рождаемости должна в равной степени распределяться между вторым и первым ребенком. Сейчас предлагается давать за первого ребенка 466 тыс. руб., а за второго — 150 тыс. руб. Риск здесь в том, что у тех, кто родит первого ребенка, останется немного стимулов рожать второго, за которого обещана значительно меньшая сумма. Нам же для повышения рождаемости недостаточно одного ребенка на семью.

Об авторах
Евгений Яковлев, профессор, директор по банкам данных РЭШ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, демография, материнский капитал, послание президента
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