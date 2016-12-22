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Устоять на шаре: каким должен быть инвестклимат в России будущего
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Устоять на шаре: каким должен быть инвестклимат в России будущего
Экономика, 17 янв, 18:22
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Александр Ивлев Устоять на шаре: каким должен быть инвестклимат в России будущего
Ключевую роль в формировании конкурентоспособной экономики играет ее адаптивность, а также механизмы координации между экономическими агентами

РБК продолжает публикацию совместных материалов с проектом «Россия будущего: 2017–2035». Цель проекта, который реализуется Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с Министерством экономического развития, — очертить вызовы будущего и понять, готова ли Россия на них ответить.

Мировая экономика вступила в фазу глубоких структурных и технологических трансформаций, в том числе за счет распространения цифровых, интеллектуальных и энергоэффективных решений во многих сферах. Этот процесс создает новые возможности, но ставит перед многими странами вопросы о пересмотре привычных стратегий развития и моделей роста. Экономикам предстоит решить задачу по уточнению специализации в мировом хозяйстве в условиях очередной промышленной революции и глобализации. Технологический прогресс определяет новые условия развития для людей и бизнеса, создавая для первых возможности более активной реализации и ставя перед вторым задачи по повышению клиентоориентированности, разработке новых бизнес-моделей и глубокому технологическому обновлению.

Неизбежными в ближайшие десятилетия будут обострение социальных и экономических проблем, повышение неопределенности глобальной картины мира, что повлечет за собой более высокие риски и нестабильность. Перемены имеют международный масштаб, но будут происходить как на макро-, так и на микроуровне, требуя адаптировать модели поведения экономических агентов, в том числе в сферах потребления, инвестирования и производства.

Теория и практика

Очевидно, что в складывающихся условиях особое значение приобретают создание и, главное, поддержание благоприятного инвестиционного климата. Как говорилось в «Алисе в Зазеркалье»: «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». Задача со временем усложняется: необходимо не только бежать, но и постоянно сохранять равновесие, поскольку почва под ногами не слишком устойчива, к тому же много скрытых препятствий.

Исторически развитые страны были более успешны в создании и внедрении инноваций и благоприятных условий для бизнеса. Они обладают более развитыми институтами рынка и гражданского общества и обеспечивают эффективную координацию между экономическими агентами. Однако даже это не спасает от кризисов, хотя и позволяет успешно с ними справляться, используя механизмы саморегуляции и внутренние стимулы для развития на основе конкуренции, свободы предпринимательства, демократии. Развивающиеся страны характеризуются менее эффективными институциональными системами, но некоторые в последние несколько десятилетий успешно реализовали стратегии догоняющего развития, опираясь на механизмы согласования интересов между ключевыми экономическими агентами в системе управления государством и бизнесом. Здесь можно вспомнить Сингапур, Южную Корею, Китай, Израиль, Японию и других. Таким образом, исторический опыт показывает, что для успешного развития необходимо научиться командной игре в экономике, находить консенсус между влиятельными силами в обществе, обеспечивая согласование их интересов в долгосрочной перспективе.

Важную роль играет и способность экономики и общества к адаптивности и внедрению инноваций. Теоретические решения не всегда могут быть реализованы на практике. Известна история, как ВВС США в начале 1950-х годов решили усовершенствовать кресло пилота, чтобы снизить аварийность. Для этого замерили физические параметры летчиков, чтобы по усредненным данным создать стандартную конструкцию. Однако выяснилось, что такие данные заметно не соответствовали реальным размерам. У кого-то был выше рост, у кого-то длиннее или короче руки и т.д. Выходом из этой ситуации был пересмотр исходной задачи. Вместо создания стандарта кресла инженерам поручили подогнать оборудование под индивидуальные особенности летчиков. Так появилось трансформирующееся и двигающееся кресло, которым теперь все мы пользуемся в автомобилях. Аналогичным образом при разработке экономической политики и бизнес-стратегий необходимо учитывать реальные возможности социально-экономических систем, а это требует глубокого изучения процессов как на макро-, так и на микроуровне.

Учитывая повышение роли человеческого капитала, ключевым фактором благоприятного инвестиционного климата становится и создание условий для социального развития. Существенно увеличивается также влияние факторов, связанных с антропогенным воздействием на экологию. Недостаточное внимание к этим вопросам будет снижать инвестиционную привлекательность экономик и тормозить их прогресс.

Скрытые проблемы

В России в последние годы предпринимаются активные действия по улучшению инвестиционного климата. Улучшение позиций страны в рейтинге Doing Business во многом обеспечено целенаправленной деятельностью министерств и ведомств. Развиваются новые направления, связанные с технологическими платформами. Активизировалась разработка инновационных решений. В то же время реализуются программы для улучшения инвестиционного климата в регионах на основе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Безусловно, это важное и нужное направление, но необходимо понимать: внедрение успешно в том случае, когда учитывается локальная специфика, когда адаптированное решение не доставляет неудобств экономическим агентам, позволяя им наилучшим образом раскрыть потенциал. Это требует каналов обратной связи с бизнесом и местным сообществом, включая отдельные домохозяйства, проведения научных исследований на микроуровне, наличия открытой статистической информации, повышения доверия между экономическими агентами.

Проблемой остается запаздывающее развитие нормативно-законодательной базы. Не во всех случаях оно происходит с учетом мнения бизнеса и общества в целом, здесь можно привести примеры, связанные с интернетом, телекоммуникациями, big data, пространственными данными. В этих сферах смыкаются интересы безопасности, бизнеса, гражданских свобод, предпочтений потребителей, расширения знаний, но многие последствия прогресса в сфере технологий пока не до конца ясны и не могут учитываться при принятии решений. Здесь много скрытых проблем, и потребуется время, чтобы выработать приемлемый для всех путь развития. Для обеспечения долгосрочных интересов целесообразным является поиск решений в условиях открытой дискуссии и принятия во внимание широкого круга возникающих последствий и экстерналий для экономики и общества. Нормативная база на фоне постоянно прогрессирующих технологий будет быстро устаревать, становиться фрагментарной и противоречивой, поэтому ее развитие крайне важно вести с прицелом на долгосрочную перспективу, не закрывая административными барьерами новые направления для экономической деятельности.

Другие важные проблемы, влияющие на устойчивость и реализуемость решений в российской экономике, — это краткосрочный горизонт планирования у всех экономических агентов и стратегическая неопределенность по многим принципиальным направлениям развития. В российской экономике в последние два десятилетия имеют приоритет задачи кратковременные, на перспективу максимум три года. В результате упускаются из виду интересы будущих поколений, что может привести к росту социальной напряженности.

Многим странам, в том числе России, предстоит пройти через внутреннюю перебалансировку и найти новую точку равновесия как для совершенствования социальной сферы, так и для сотрудничества государственного и частного секторов в развитии экономики. Для понимания ситуации: экономику можно сравнить с девочкой на шаре, изображенной на картине Пикассо, но шар этот плывет по волнам моря. Равновесие в такой ситуации держать сложно, подчас невозможно. В условиях высокой неопределенности целесообразно выбирать тактику для постепенных решений, позволяющих соблюдать баланс интересов всех участвующих сторон, не допуская роста рисков при реализации намеченной программы.

Инвестиционный климат будет меняться, даже если не предпринимать никаких усилий, просто потому, что меняется сам мир. Другой вопрос, хотим ли мы бездействовать и плыть по течению или создавать лучшие условия для себя и своей страны.

Об авторах
Александр Ивлев управляющий партнер EY по России
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Инвестиции
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