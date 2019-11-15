Даже публичная подготовка к введению валютных ограничений может спровоцировать девальвацию. Инвесторы поймут, что завтра уже не смогут свободно купить валюту и начнут избавляться от рублей

Профильные комитеты Госдумы подготовили заключения на представленные ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики» на 2020-2022 гг. 20 ноября Эльвира Набиуллина должна выступить в Думе с презентацией документа и ответить на вопросы парламентариев. Во многом это формальная процедура — основные направления в конце октября уже были утверждены Советом директоров Банка России. Рассмотрение в Думе и заключения профильных комитетов являются только рекомендациями денежным властям, не обязательными для исполнения.

Тем не менее, заключение одного из комитетов, а именно Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, наделало немало шума. Оно содержит рекомендации, которые противоречат и «Основным направлениям» и принципам проводимой денежно-кредитной политики как минимум последних пяти лет. В частности, рекомендуется переход к режиму «мягко регулируемого валютного курса рубля». Предполагается, что «гибко регулируемый и прогнозируемый на перспективу диапазон валютного курса российской валюты … позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос» и поможет решить поставленную в «майском указе» 2018 года задачу ускорения экономического роста до темпов выше среднемировых. Заодно предлагается понизить степень уязвимости российской экономики за счет «введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала».

Подняли якорь

С конца 2014 года ЦБ проводит политику свободного плавания рубля. Курс формируется на основе текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке. При этом экономическая политика продолжает влиять на курс — к примеру, в рамках реализации бюджетного правила Банк России ежедневно осуществляет покупки валюты. Сохраняется и возможность проведения валютных интервенций в экстренных ситуациях. Однако денежные власти не устанавливают никаких ориентиров для валютного курса — в частности, в отличие от Минэкономразвития, макроэкономические прогнозы ЦБ не содержат никаких оценок валютного курса. Даже в публичных выступлениях его руководители не комментируют текущие или «обоснованные» значения курса рубля, хотя подобные расчеты, очевидно, осуществляются. Основная причина — нежелание влиять своими прогнозами на рыночные ожидания.

Считается, что плавающий курс обеспечивает «автоматическую» подстройку экономики под изменение внешних условий. К примеру, при падении цен на нефть рубль дешевеет, что приводит к удорожанию импортных товаров, а значит, сокращению спроса на импорт. С другой стороны, это же снижение курса уменьшает издержки экспортеров в иностранной валюте, а значит, повышает их конкурентоспособность на мировом рынке. Наоборот, при росте нефтяных цен укрепление рубля снижает «перегрев» экономики по тем же каналам.