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Марсель Салихов Валютные волны: почему отмена плавающего курса рубля не поможет экономике
Даже публичная подготовка к введению валютных ограничений может спровоцировать девальвацию. Инвесторы поймут, что завтра уже не смогут свободно купить валюту и начнут избавляться от рублей

Профильные комитеты Госдумы подготовили заключения на представленные ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики» на 2020-2022 гг. 20 ноября Эльвира Набиуллина должна выступить в Думе с презентацией документа и ответить на вопросы парламентариев. Во многом это формальная процедура — основные направления в конце октября уже были утверждены Советом директоров Банка России. Рассмотрение в Думе и заключения профильных комитетов являются только рекомендациями денежным властям, не обязательными для исполнения.

Тем не менее, заключение одного из комитетов, а именно Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, наделало немало шума. Оно содержит рекомендации, которые противоречат и «Основным направлениям» и принципам проводимой денежно-кредитной политики как минимум последних пяти лет. В частности, рекомендуется переход к режиму «мягко регулируемого валютного курса рубля». Предполагается, что «гибко регулируемый и прогнозируемый на перспективу диапазон валютного курса российской валюты … позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос» и поможет решить поставленную в «майском указе» 2018 года задачу ускорения экономического роста до темпов выше среднемировых. Заодно предлагается понизить степень уязвимости российской экономики за счет «введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала».

Подняли якорь

С конца 2014 года ЦБ проводит политику свободного плавания рубля. Курс формируется на основе текущего баланса спроса и предложения на валютном рынке. При этом экономическая политика продолжает влиять на курс — к примеру, в рамках реализации бюджетного правила Банк России ежедневно осуществляет покупки валюты. Сохраняется и возможность проведения валютных интервенций в экстренных ситуациях. Однако денежные власти не устанавливают никаких ориентиров для валютного курса — в частности, в отличие от Минэкономразвития, макроэкономические прогнозы ЦБ не содержат никаких оценок валютного курса. Даже в публичных выступлениях его руководители не комментируют текущие или «обоснованные» значения курса рубля, хотя подобные расчеты, очевидно, осуществляются. Основная причина — нежелание влиять своими прогнозами на рыночные ожидания.

Считается, что плавающий курс обеспечивает «автоматическую» подстройку экономики под изменение внешних условий. К примеру, при падении цен на нефть рубль дешевеет, что приводит к удорожанию импортных товаров, а значит, сокращению спроса на импорт. С другой стороны, это же снижение курса уменьшает издержки экспортеров в иностранной валюте, а значит, повышает их конкурентоспособность на мировом рынке. Наоборот, при росте нефтяных цен укрепление рубля снижает «перегрев» экономики по тем же каналам.

Другим преимуществом плавающего валютного режима является возможность проведения независимой денежно-кредитной политики — то есть регулятор может устанавливать рублевую процентную ставку относительно независимо от глобальных ставок. Если страна придерживается фиксированного валютного курса, то она автоматически вынуждена импортировать и денежно-кредитную политику валютных зон, к которым привязан валютный курс. Если курс привязан к доллару США, то автоматически импортируется денежная политика ФРС. Если в таких условиях попытаться установить процентные ставки независимо от валюты привязки, возникнут арбитражные возможности для спекулятивного капитала. В конечном счете, все закончится либо выравниванием процентных ставок, либо отказом от фиксированного режима, либо установлением ограничений на операции с иностранной валютой.

Подобные рассуждения лежат в основе концепции «невозможной троицы», согласно которой невозможно одновременное существование трех режимов — фиксированного валютного курса, свободного движения капитала и независимой денежно-кредитной политики. Можно выбрать только два из трех. Текущая политика ЦБ основывается на выборе независимости процентной политики и отсутствия ограничения на потоки капитала, жертвуя воздействием на валютный курс. Основным недостатком плавающего режима является дополнительная неопределенность в экономике. Установившийся рыночной курс может не соответствовать оптимальными с точки зрения властей значениям.

Игра с ожиданиями

Думский комитет по сути призывает отказаться от действующего плавающего режима в пользу некоторого «управляемого плавания» за счет ввода дополнительных ограничений на операции с валютой. Подобные предложения имеют своих сторонников среди российских политиков и экономистов (можно вспомнить, например, экс-советника президента Сергея Глазьева).

Но стоит задуматься о последствиях реализации подобных идей. Во первых, даже серьезная подготовка к смене проводимой политики приведет к немедленной девальвации. Владельцы рублей и рублевых активов, которые сегодня исходят из того, что могут свободно купить валюту, поймут, что завтра им грозят ограничения. А поэтому рационально действовать «на опережение» и продавать рубли уже сейчас. Само по себе сильное снижение курса рубля раскрутит девальвационные ожидания, и ЦБ придется вернуться к практике валютных интервенций.

Во-вторых, как показывает исторический опыт, в том числе российский, ограничения на потоки капитала создают почву для злоупотреблений, так как появляется ведомство и конкретные должностные лица, которые определяют, какие операции разрешены, а какие нет.

В-третьих, сам режим управляемого плавания подразумевает, что денежные власти могут точно определить значение «фундаментально обоснованного» курса рубля и пересчитывать его при любом изменении внешних условий. К примеру, при снижении цен на нефть ЦБ должен понять, носит ли текущее снижение краткосрочный или долгосрочный характер и как долго оно продлится. Если снижение нефтяных цен краткосрочное, то фундаментальный курс рубля не меняется и необходимо его «защищать» с помощью интервенций и ограничений. Длительное снижение нефтяных цен означает и необходимость корректировки значения «фундаментально обоснованного» курса.

В 2014 году по сути и действовало то самое «мягкое регулирование», когда Центробанк проводил валютные интервенции на границах «операционного коридора» для сглаживания колебаний. Осенью 2014-го ЦБ не менял этот валютный режим, так как предполагал, что начавшееся снижение нефтяных цен носит краткосрочный характер и тратил резервы на поддержание валютного курса. Переход к плавающему режиму с 10 ноября 2014 года был связан, в том числе, и с тем, что ЦБ понял свою неспособность оценивать нефтяные шоки. Плавающий же режим снимает эту ответственность с денежных властей, давая возможность сосредоточиться на процентной политике.

Не очень понятно, почему в этот раз результат от введения валютных ограничений может быть иным. Другое дело, что нулевая реакция валютного курса на предложения депутатов показывает, что финансовые рынки не верят в изменение политику ЦБ. Об этом говорят и комментарии главы комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, фактически дезавуировавшего инициативу коллег.

Одним из принципов современной денежно-кредитной политики является информационная открытость и прозрачность. Это означает, что денежные власти для достижения своих целей должны максимально понятно и доступно объяснять свои решения и их аргументацию. Чем больше людей понимает политику Центрального банка и то, на каких принципах она основывается, тем лучше для него самого. Однако по крайней мере часть депутатов Госдумы все еще остается вне зоны охвата информационной и образовательной политики Банка России.

Об авторах
Марсель Салихов главный директор по экономическому направлению ИЭФ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, валютный контроль, плавающий курс, Госдума, Центральный банк
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