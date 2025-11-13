Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность

Фото: Shutterstock

Системная реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) в России приносит свои результаты. По итогам девяти месяцев 2025 года, как рассказал на недавно прошедшем в Красноярске Всероссийском форуме контрольных и надзорных органов вице-премьер Дмитрий Григоренко, количество проверок сократилось в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, с 1,1 млн до 201 тыс. Параллельно в 12,9 раза выросло число профилактических визитов, до 246 тыс. Этот тренд иллюстрирует фундаментальный сдвиг в философии контроля — от тотальных проверок к риск-ориентированному подходу, где основное внимание уделяется профилактике нарушений.

Основой этой трансформации стала сначала работа по систематизации требований в рамках «регуляторной гильотины», а затем создание единого цифрового контура всей контрольно-надзорной деятельности. Цифровизация процессов, включая использование мобильного приложения «Инспектор» и индикаторов риска, позволила перевести значительную часть взаимодействия бизнеса и регулятора в прозрачный и предсказуемый формат. Эффективность проверок, инициированных по индикаторам риска, выросла за три года с 46 до 87%, что подтверждает точность их настройки.

Однако констатации успехов на макроуровне недостаточно. Практика взаимодействия с бизнес-сообществом показывает, что для полной реализации замысла реформы требуется точечная донастройка. Ключевой задачей становится не просто сокращение количества проверок, а повышение качества и эффективности профилактической работы. Потенциал этой работы далек от своего исчерпания.

Одним из приоритетов должно стать совершенствование формата профилактических визитов. В настоящее время их итоги часто фиксируются в устной форме, что снижает юридическую значимость и практическую пользу для предпринимателя. Решением могло бы стать обязательное оформление результатов каждого визита в виде структурированного документа. Такой документ должен содержать не только перечень выявленных несоответствий с ссылками на нормы законодательства, но и конкретные рекомендации по их устранению.

Это предложение не возврат к бумажной волоките. Речь идет о создании юридически значимого цифрового протокола в рамках существующих информационных систем КНД. Такой подход дисциплинирует контролирующие органы, повышает ответственность за даваемые рекомендации и предоставляет бизнесу четкий план действий для исправления ситуации. Для системы в целом это означает формирование качественной базы знаний, которая позволит выявлять системные проблемы и типичные ошибки, усиливая превентивную функцию.

Еще одним направлением для донастройки служит развитие аналитических возможностей цифрового контура КНД. Существующие инструменты эффективно отслеживают очевидные нарушения, такие как отсутствие необходимых лицензий. Следующим шагом должно стать активное внедрение технологий больших данных и искусственного интеллекта для выявления, например, сложных теневых схем и системных нарушителей, которые пока могут уходить от внимания регуляторов. Это критически важно для обеспечения принципов справедливой конкуренции, когда основная нагрузка от контроля не ложится исключительно на добросовестный бизнес.

Таким образом, реформа КНД переходит в качественно новую фазу. Ее успех будет определяться не столько дальнейшим сокращением проверок, сколько способностью системы перераспределить ресурсы в сторону интеллектуальной аналитики и качественной профилактики. Результат для бизнеса в сочетании с мерами поддержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», среди которых льготные кредиты, возможности пройти обучение и получить консультацию, будет максимально конкретным, измеримым и полезным.