Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении

После 2022 года машиностроительная отрасль в России столкнулась с вызовами системного масштаба: почти одномоментный уход иностранных производителей, обрыв поставок комплектующих, отказ в технической поддержке оборудования. Это создало для многих предприятий угрозу остановки критически важной инфраструктуры, вызвало рост стоимости оборудования и снижение доступности услуг и продуктов.

Именно тогда тема импортозамещения — и необходимого для решения этих задач переоборудования предприятий — перешла из разряда стратегических целей в плоскость практической необходимости. Ответом на вызов стали новые инструменты государственной поддержки. Один из них — промышленная ипотека по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Эта программа стала драйвером индустриальной модернизации, давая возможность бизнесу взять целевой кредит до 500 млн руб. сроком до семи лет на приобретение, строительство или реконструкцию готовых производственных помещений под залог самого этого объекта с прямым софинансированием со стороны государства и низкими плавающими процентными ставками: от базовых 3–5% при ключевой ставке Банка России ниже 10% до примерно 14–16% при ставке выше этого показателя.

С помощью промышленной ипотеки компании открывали новые цеха. Арендованные помещения бизнес также оснащал под инжиниринговые центры — с их помощью в сжатые сроки разрабатывали товары и комплектующие к ним, которые перестали поставлять в Россию. Наибольшим спросом программа пользуется среди предприятий станкостроения, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Например, в 2022 году в России возник дефицит водогрейных и паровых промышленных котлов. Они критически важны для пищевых и фармацевтических производств, тепличных хозяйств, объектов теплоснабжения. С их помощью нагревают воду для систем центрального отопления, а пар используют для стерилизации, варки и различных технологических процессов. Раньше такие котлы производил завод немецкого международного промышленного концерна Viessmann, расположенный в Липецкой области. После ухода компании из России промышленные предприятия и домохозяйства могли остаться без тепла и пара. В 2023 году завод был выкуплен и вошел в состав российской промышленной группы «Гермес». Команда предприятия достигла уровня локализации продукции в 100%, полностью заместив портфель продуктов, ушедших с российского рынка. Построенный при помощи промышленной ипотеки на сумму 181 млн руб. новый цех был оснащен современным оборудованием и 80-тонными кран-балками, что позволило расширить производство паровых котлов, запустить проект по увеличению производственной площади и расширению производственной программы.

Один из производителей металлоизделий в России для всех отраслей машиностроения, от вагоностроения до торгового оборудования, — ООО «Метавр» — с помощью поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» также смог расширить производство. Завод получил 80 млн руб. под 3% годовых сроком на три года, благодаря чему были построены новые цеха и увеличена переработка металла на 30%.

После 2022 года в России возникли сложности с упаковочным материалом. Предприятие «Барс А Групп» воспользовалось промышленной ипотекой и запустило новый цех по переработке полимерных отходов. Из гранул, которые получаются в ходе переработки, компания производит стретч-пленку для упаковки товаров, продуктов, грузов и многого другого. Это позволило компании как увеличить объем производимой продукции, так и наладить выпуск сырья для своей технологической цепочки, в том числе за счет переработки отходов: в месяц здесь смогут производить 200 т гранул. Объем инвестиций предприятия увеличился с 200 млн до 300 млн руб.

Промышленная ипотека позволяет компаниям оперативно реагировать на вызовы времени: быстро приобрести новые производственные площади и построить цеха «под ключ» для запуска или перепрофилирования линий. Для достижения целей по увеличению несырьевого экспорта и повышению производительности труда к 2030 году программу ждет дальнейшее развитие. Например, уже появились предложения расширить ее действие на девелоперов, строящих индустриальные парки «под ключ», с увеличением лимитов кредитования до 2 млрд руб. и сроков до десяти лет. Это позволит создавать качественную промышленную инфраструктуру опережающими темпами.