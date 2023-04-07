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Татьяна Пучкова

Сырье для красоты: какие производства нужны косметической индустрии

Так сложилось, что современное российское производство косметики практически полностью работало на импортном сырье. Всего, по нашим данным, в Россию ввозилось около 5 тыс. наименований сырья. Лишь 5% от необходимого для отечественной косметической промышленности сырья составляли российские ПАВы (поверхностно-активные вещества), эмульгаторы и весьма ограниченная номенклатура растительных экстрактов и масел.

Такая ситуация характерна не только для России. По данным основного справочника косметической индустрии International Nomenclature Cosmetic Ingredients, в 2020 году в мире использовалось около 26 тыс. наименований различных ингредиентов. Конечно же, ни одна страна не производит все и сразу: в производстве сырья существует жесткое разделение труда, диктуемое экономической целесообразностью.

В марте прошлого года отрасль оказалась в логистическом и ценовом коллапсе. Многие европейские компании с оригинальным сырьем, которое непросто восполнить, ушли с рынка. Переключение логистических цепочек на Азию отчасти решило проблему, но стоимость выросла на 30–200% в зависимости от вида сырья. Как минимум вдвое выросли и сроки поставок.

Специфика косметического производства — сложный путь вывода на рынок каждой рецептуры, проверка ее на безопасность и эффективность, многочисленные тестирования. Любая замена требует переоформления документации и новых испытаний. Поэтому мгновенно появилась потребность не только в замене отдельных видов сырья аналогами из Юго-Восточной Азии, но и в локальном сырье с возможностью оплаты в рублях и понятной логистикой.

Рынок косметического сырья очень интересен и по ассортименту, и по коммерческому потенциалу. По нашим предварительным оценкам, он достигает 10 млрд руб. Это новая ниша и возможность наладить новые производства для поставщиков, которые ранее работали исключительно для других отраслей. Например, несколько месяцев у производителей красок для волос были большие проблемы с перекисью водорода. Шестым пакетом европейских санкций запрещен ввоз в Россию силиконов, без которых невозможно сделать качественный кондиционер для волос, декоративную косметику, целый ряд средств по уходу за кожей. Прошлой весной наша ассоциация вместе с департаментом химической промышленности и биотехнологий Минпромторга прорабатывали списки недостающего сырья, искали предприятия, готовые подключиться к новым проектам. Для развития мало- и среднетоннажной химии, а также для создания инновационных компонентов для отечественной промышленности действует стратегическая инициатива правительства России «Развитие производств новых материалов».

В сложной ситуации российские химические и биотехнологические компании сориентировались достаточно быстро, и уже через три-четыре месяца в режиме тестирования на рынке появились новые разработки. Их довольно быстро начали использовать производители косметики, постоянно тестируя образцы.

Примеров все больше. Один из наиболее востребованных многотоннажных видов сырья — ПАВы, необходимые для производства моющих средств. Целую линейку новых разработок для косметики и бытовой химии на основе доступного сырья — подсолнечного и соевого масла — предложило известное предприятие из Дзержинска ООО «Норкем». Существенно расширили свои линейки НПО «НИИПАВ» из Волгодонска и московская компания ПК «РЕМИ». По предварительным оценкам, сейчас замещено около 50% рынка недорогих ПАВов.

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Одна из болевых точек рынка сырья — эмульгаторы. Замещать их собственными разработками начали АО «Вяземский завод синтетических продуктов», тот же ПК «РЕМИ», АО «Нижегородский масложировой комбинат», ПТК «Туше Флора». Конечно, все это появилось не на пустом месте, научные наработки были сделаны ранее, но настоящий спрос появился только в условиях санкций.

В косметической отрасли востребовано технологичное высокомаржинальное сырье. Это дает большие шансы на успешное развитие небольшим компаниям, обладающим собственными технологиями переработки.

Группа компаний ГОРО из Ростова производит сверхкритические СО2-экстракты уже более десяти лет. Специальное оборудование и опыт, хорошее оснащение лабораторий давно позволили компании стать устойчивым поставщиком для российских компаний, но сейчас ГОРО стремительно расширяет компетенции под новые потребности рынка. Наукоемкую продукцию — белковые гидролизаты, крайне востребованное в косметике сырье — предложила биотехнологическая компания «БиотехБьюти» из Новосибирска. Совершенно новый подход, в соответствии с требованиями концепции «зеленая химия», предложила компания «ГринЭкст», разместившая производство водной вытяжки ствола сосны на Байкале.

Особая тема — производство эфирных масел, гидролатов, ароматизаторов, отдушек. Этим занимаются прежде всего в Крыму. Основные поставщики — Алуштинский эфиромасличный завод и агрофирма «Тургеневская» — уже работают со многими российскими предприятиями, терпеливо восстанавливая отчасти утраченную культуру выращивания эфироносов. В части же парфюмерных композиций в России, к сожалению, пока мало своих предложений. Пожалуй, наиболее интересные ароматы предложили «ТерезаИнтер» и питерская компания «НоваКом» с линией отдушек Vivaldi.

Помочь компаниям с человеческими и финансовыми ресурсами и компетенциями могут инициативы региональных отделений «Мой бизнес», в которых зачастую работают также региональные центры поддержки экспорта. Например, отделение из Кирова организовало в прошлом декабре для местных участников биотехнологического кластера консультационный семинар с привлечением ведущих экспертов отрасли и нашей ассоциации для обсуждения возможных направлений сотрудничества компаний с косметической отраслью. Среди мер господдержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска зарубежных партнеров.

В свою очередь, большие косметические предприятия сегодня сами готовы включаться в проекты по развитию малотоннажной химии (к ней принято относить производства широкого спектра материалов объемом до 10 тыс. т в год). Минпромторгом России в конце прошлого года утвержден план импортозамещения по нескольким сотням видов химического сырья, в число которых вошли и необходимые отрасли позиции. Предполагается государственное субсидирование производства химических веществ, вошедших в этот список.

Об авторе
Татьяна Пучкова Татьяна Пучкова Председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА)
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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