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Антон Лосев

Кому достается поддержка

Правительством за последние три месяца было принято несколько антикризисных пакетов мер и оказана поддержка малому и среднему бизнесу как на федеральном, так и на региональном уровнях. Тем не менее в некоторых отраслях предприниматели не испытывают оптимизма в связи с трудностями по перенастройке логистики, производственных процессов и по поиску новых рынков сбыта.

Ситуация, в которой оказались российские предприниматели, непростая. После подорожания импортных товаров или прекращения их поставок на российский рынок некоторые компании распродали остатки на складах по ажиотажным ценам и закрыли свой бизнес. Особенно досталось отраслям-экспортерам, потерявшим зарубежные рынки сбыта. Для поддержки экспортеров по мере стабилизации рынка и налаживания новых каналов поставок правительство Российской Федерации сократило перечень товаров, запрещенных к вывозу.

В сложившейся экономической ситуации казалось, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса будет осуществляться по остаточному принципу, акселерационные программы для создания и развития инновационных стартапов уйдут в прошлое. Но финансовые, информационные, имущественные, консультационные и образовательные государственные меры поддержки молодых предпринимателей не сократились, а увеличились.

Снижение административной нагрузки в виде моратория на плановые и внеплановые проверки предприятий, упрощение административных процедур, перенос сроков уплаты страховых взносов, льготные программы кредитования по масштабам превышают меры помощи компаниям МСП в период пандемии COVID-19.

По приоритетным отраслям, особенно в области информационных технологий и цифровизации, приняты принципиально новые меры поддержки даже по сравнению с периодом пандемии: льготные кредиты по ставке не более 3%, упрощенный порядок государственных и муниципальных закупок, налоговые льготы, ставка 0% по налогу на прибыль до конца 2024 года, льготные ставки по ипотеке для работников ИТ-отрасли и другое.

Эти меры принесли плоды: по данным Росстата, в январе—апреле 2022 года количество зарегистрированных организаций (на 1 тыс. организаций) составило 25,2 (за аналогичный период 2019 года — 27,1), количество ликвидированных организаций (на 1 тыс. организаций) составило 32,7 (за аналогичный период 2019 года — 57,0), что свидетельствует о приближении к доковидным показателям.

Занятость по итогам первого квартала превысила максимальные значения с 2019 года: по данным Росстата, уровень безработицы в марте 2022 года составил 4,1% по сравнению с 4,9% в 2019 году.

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Тем не менее укрепление курса рубля на фоне удорожания логистики поставок и сырья для производства товаров не во всех секторах экономики привело к желаемому снижению цен, а лишь замедлило темпы инфляции.

По статистике обращений в бизнес-инкубатор Финансового университета, востребованность мер поддержки бизнеса составляет около 60%, а удовлетворенность бизнес-сообщества государственными мерами поддержки — около 70%, что близко к официальным цифрам Минэкономразвития. Постоянное взаимодействие с предпринимателями в формате круглых столов и панельных дискуссий, а также с предприятиями ГК «Ростех» по вопросам выпуска гражданской продукции позволило осуществлять мониторинг эффективности принятых правительством мер поддержки и вовлечь бизнес и государственный сектор в непосредственное участие в выработке мер и выявлении новых адресатов государственной поддержки.

Об авторе
Антон Лосев Антон Лосев руководитель Центра исследования цифровых технологий Финансового университета
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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