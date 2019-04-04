Предложение ФАС о запрете превышения предельных коммунальных тарифов заслуживает внимания, но реализовать его можно только после установления единых подходов к тарифам на федеральном и региональном уровнях

В конце февраля правительство одобрило законопроект, запрещающий регионам утверждать тарифы на услуги по передаче электроэнергии с превышением предельных уровней, рассчитанных Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Еще в конце 2018 года она предложила установить такой запрет в отношении всех коммунальных тарифов. Как сообщал глава ФАС Игорь Артемьев в недавнем докладе премьеру Дмитрию Медведеву, в 2018 году было зафиксировано около 800 случаев законного превышения предельных тарифов.

Мягкие ограничения

Действительно, сложившаяся конструкция (есть максимальный предел роста тарифа, но его можно превышать по ряду предусмотренных законом оснований) выглядит нелогично с точки зрения потребителя. Сразу возникает вопрос: зачем нужен предельный уровень, если его можно не соблюдать? И почему федеральный регулятор, устанавливая ограничения, не может сразу учесть все обоснованные причины ускоренного роста тарифов?

Чтобы разобраться в этом, необходимо вспомнить, как сложилась такая конструкция.

В первоначальных редакциях нормативных актов, принимавшихся в ходе реформы электроэнергетики и определяющих основы ценообразования в отрасли, регионам давалось право превышать предельные тарифы по согласованию с федеральным регулятором. Дело в том, что между моментом принятия предельных тарифов, увязанным с бюджетным процессом, и моментом утверждения тарифов в регионах могли выявляться факторы роста или снижения цен, которые по закону нельзя игнорировать. В таких случаях региональный регулятор мог утвердить тарифы с превышением установленных предельных уровней, но обосновывал свое решение в Федеральной службе по тарифам (ФСТ) отдельно по каждому ценообразующему фактору. Превышение тарифов в то время носило исключительный характер и согласовывалось на правлении ФСТ. Таким образом, сама возможность превышения предельных тарифов позволяла регуляторам не нарушать установленный в законе принцип экономической обоснованности, а процедура доказывания необходимости превышения защищала потребителей от неоправданного роста цен. При этом предельные тарифы не распространялись на вновь созданные организации. А утверждаемый в среднем по региону средний тариф не учитывал затрат компаний, не выходивших на регулирование до даты утверждения предельных тарифов.