Пекин может увеличить закупки американского продовольствия, но главные претензии США связаны с основами китайской экономической модели, которую власти КНР менять не готовы

По оценкам МВФ, к 2020 году торговое противостояние США и Китая обойдется мировой экономике в $700 млрд — это около 1% глобального ВВП или, например, объем экономики Швейцарии. Подписание так называемого соглашения «Фаза один», которое притормозило бы торговую войну, могло стать главным событием саммита АТЭС в Чили. Но массовые протесты в стране вынудили чилийского президента Себастьяна Пиньера отменить проведение саммита. Теперь Дональд Трамп ищет новое место. Китайская сторона уже предложила провести встречу в Макао. Трамп обещает, что соглашение охватит «60% сделки». Судя по всему, документ будет подписан, но наиболее острых противоречий двух крупнейших экономик мира он не разрешит.

Уступка фермерам

«Фаза один» — важный этап в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, которые длятся уже больше полутора лет. Все началось с предвыборной риторики Трампа, который обвинял Пекин в нечестной конкуренции и назвал вступление КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО) крупнейшей кражей рабочих мест в истории. Причина его недовольства — серьезный торговый дефицит между США и КНР (в 2018 году он достиг $378,6 млрд).

За 18 месяцев торгового конфликта США и Китай успели ввести во взаимной торговле множество повышенных — от 10 до 25% — тарифов. Механика противостояния выстраивалась так: Вашингтон обычно бил первым, а Пекин симметрично отвечал. В итоге с момента начала торговой войны КНР ввела санкции против американских товаров, импорт которых составлял $110 млрд, а США повысили тарифы на китайские товары суммой $375 млрд. Вашингтон в основном ограничивал поставки электроники. За время торговой войны США фактически выгнали со своего рынка телекоммуникационную компанию Huawei из-за подозрений в кибершпионаже и краже интеллектуальной собственности. В США от китайских тарифов в большей степени пострадали американские фермеры, прежде всего поставщики соевых бобов. Чтобы снизить эффект повышения тарифов на поставки китайских товаров в США, Китай ослабил курс национальной валюты. В ответ Вашингтон официально назвал Пекин валютным манипулятором, что дополнило торговый конфликт еще и валютным.

На этом фоне с разной интенсивностью шли торговые переговоры, и по мере приближения выборов президента США администрации Трампа все нужнее был хоть какой-то ощутимый результат. Так на столе переговоров появилась «Фаза один». По сути, соглашение коснется поставок американской сельхозпродукции в Китай. Оно предполагает, что Пекин увеличит закупки у американских фермеров, которые больше всего пострадали от китайских тарифов и одновременно являются серьезной избирательной базой для нынешнего президента США. Но в оценке масштабов компромисса стороны пока расходятся. Трамп еще 21 октября, явно бравируя собственными навыками переговорщика, говорил, что КНР купит сельхозтоваров на $40–50 млрд, но три дня спустя официальный Пекин подтвердил закупку только на $20 млрд. Об ответных уступках США пока ничего не известно.