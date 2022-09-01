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Вадим Петров

Бизнес без надзора: что поможет стабилизации российской экономики

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В условиях санкций стабильность экономической ситуации в России основывается прежде всего на отечественных предпринимателях и бизнес-структурах.

Между тем, согласно данным исследования Промсвязьбанка, около 26% опрошенных представителей малого и среднего предпринимательства в начале 2022 года не исключали сворачивания своего дела из-за роста издержек. Увеличение затрат на ведение бизнеса формирует целая система факторов, в том числе инфляция, валютный курс и многие другие. По прогнозам ЦБ РФ, годовая инфляция в 2022 году достигнет 14–17% (против 8,4% в 2021-м); соответственно, увеличатся инфляционные риски, что станет одним из негативных факторов, усложняющих функционирование бизнеса. При этом за 2021 год общее число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства увеличилось на 140 тыс. относительно данных за 2020 год: малый бизнес становится источником роста ВВП страны, обеспечивает занятость населения, а также предоставляет ряд сложных индивидуализированных товаров и услуг. Деятельность МСП также напрямую зависит от возможности поиска инвесторов и обеспечения эффективным заемным капиталом, доступность которого в 2022 году вследствие резкого увеличения ставки по кредитам снизилась. Помимо прочего ряд банков повысили процентные ставки по текущим обязательствам. Все это наряду с частными проблемами предприятий создает негативный фон для ведения бизнеса.

В создавшихся условиях правительство предпринимает масштабные меры для облегчения условий работы предпринимателей. Был не только продлен, но и расширен мораторий на проведение налоговых и других проверок бизнеса в 2022 году: около 100 тыс. субъектов только малого бизнеса избавились от дополнительной нагрузки, издержки из-за которой, по разным экспертным оценкам, составляют 2–8% от операционных расходов. По мнению Михаила Мишустина, эти шаги серьезно способствуют адаптации бизнеса к новой экономической реальности.

Результаты уже видны: 15,5 тыс. проверок бизнеса были заменены при помощи инструментов цифрового контроля профилактическими мероприятиями, а 13,5 тыс. штрафов перешли из «действующей» формы в предупредительную. Таким образом, надзорные органы переходят к профилактической тактике, экономя время и финансовые ресурсы предприятий. Все это часть стратегии по тотальному исключению негативного влияния контрольной деятельности на перспективы развития бизнеса в России.

Важно подчеркнуть, что инициатива по постепенному полномасштабному ограничению негативного воздействия надзорных функций строится на инструментах риск-ориентированной региональной политики, согласно которой под проведение проверок попадают только те бизнес-структуры, работа которых связана с наибольшей опасностью. В соответствии с этим чем ниже уровень рисков, тем ниже должна быть вероятность проверки.

За первые два года реализации инициативы удалось вдвое снизить общее количество проверок. С учетом расширения перечня организаций, попадающих под мораторий, а также исключения не только внеплановых, но и плановых проверок по всей стране можно ожидать еще большего снижения данного показателя и, как следствие, улучшения общего бизнес-климата. Важно, что у бизнеса появилась возможность оперативной связи с представителями власти по контролю за соблюдением моратория посредством специальной цифровой системы на портале госуслуг: время ответа на обращения и жалобы составляет одни сутки.

На мой взгляд, правительство могло бы доработать инициативу, расширив список предприятий с продленным мораторием на плановые проверки (по аналогии с ИT-компаниями, для которых плановые проверки отменены до конца 2024 года), а также организовав централизованную систему не только для сбора жалоб, но и для ведения открытой статистики отмены проверок, а также для экономической оценки значимости реформы для бизнеса. Сюда же могли бы стекаться предложения самих представителей как малых и средних, так и крупных компаний. Такая система позволила бы вести постоянный мониторинг снижения издержек бизнеса по уплате штрафов, что способствовало бы своевременному обновлению комплекса необходимых мер и переориентации контрольных органов с надзорной на консультационно интегрированную работу в постоянном взаимодействии с предпринимателями.

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Об авторе
Вадим Петров Вадим Петров директор Института СТЭИ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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