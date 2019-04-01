Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет. Однако этот вывод делается при помощи такого показателя, как подушевой ВВП. Последний действительно быстро рос большую часть прошлого десятилетия и замедлился в конце 2000-х годов. Быстрый рост, который завершился около десяти лет назад, мог создать впечатление устойчивого улучшения массового благосостояния в российской экономике. Однако такое впечатление оказалось иллюзорным: падение уровня доходов вполне возможно, что время от времени находит отражение в статистике.
Место на рынке
А если посмотреть с точки зрения относительной сложности экономики, Россия стагнирует начиная с 1995 года. Во всяком случае на это указывает Индекс экономической сложности (ECI), который измеряет то, насколько сложным является экспорт той или иной национальной экономики. Индекс строится при помощи получения информации как об экономиках, так и о товарах, которые те экспортируют. Насколько диверсифицирована та или иная страна? Сколько экономик способны производить и экспортировать некоторый товар? Состоит ли экспортная корзина некоторой экономики из более или менее распространенных товаров? Ответы на эти вопросы удается конвертировать в численные значения, а затем задействовать итерационную процедуру, результатом которой и становятся значения индекса.
Преимущества этого индекса видны на графике. Катар значительно более богатая страна, чем Россия: по данным Всемирного банка, в 2017 году реальный подушевой ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в ней составил приблизительно $65 700 против $11 440 у России. Однако по уровню сложности экспорта Россия явно превосходит Катар. Германия имеет наивысшую сложность среди рассматриваемых экономик при $46 747 реального подушевого ВВП по ППС. Германия также не усложняется, но главным образом потому, что эта страна является лидером рейтинга экономической сложности. Ее экспорт настолько сложен и диверсифицирован, что ей намного тяжелее усложняться дальше по сравнению со средней экономикой. Южная Корея устойчиво усложняется, постепенно приближаясь к уровню Германии. Впрочем, есть сомнения относительно того, что корейской экономике удастся в итоге догнать Германию: среди двух других технологических сверхдержав — Японии и США — нет экономики, похожей на корейскую по численности населения и разнообразию технологий (явно недостаточных в случае Кореи).