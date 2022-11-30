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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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Сергей Голубев

Точка входа: как работает поддержка молодых предпринимателей

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Развитие предпринимательства в молодежной среде — одно из направлений госполитики в сфере поддержки бизнеса. Приобретая навыки и возможности для запуска собственного дела, молодые люди прежде всего обеспечивают собственную занятость, а также создают рабочие места для других. Аргументами в пользу развития предпринимательской инициативы у молодых людей служат отсутствие у них негативного опыта, готовность к риску, активная жизненная позиция и понимание современных технологических трендов.

Из-за особенностей российской финансовой системы, не очень-то ориентированной на финансирование стартапов, в становлении комплексных мер поддержки молодежного предпринимательства велика роль государства. Впрочем, эта тенденция характерна для всех сегментов российского бизнеса.

Разберемся, какие шаги в этом направлении делаются и каких изменений пока не хватает.

В первую очередь была выстроена законодательная база. Поддержка предпринимательских инициатив как основное направлении молодежной политики закреплено в федеральном законе от 30 декабря 2020 года «О молодежной политике в Российской Федерации». В Конституции также произошли изменения: общие вопросы молодежной политики теперь находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), что свидетельствует о попытке выстраивания общей региональной и федеральной экосистемы.

На государственном уровне поддержка молодежного предпринимательства осуществляется такими организациями, как Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Ассоциация молодых предпринимателей России, Российский центр содействия молодежному предпринимательству, Международная и Российская молодежные палаты.

Действует вполне успешная совместная федеральная программа Росмолодежи и Минэкономразвития «Я — предприниматель», за время реализации которой ее участники, люди от 14 до 30 лет, открыли около 16 тыс. новых предприятий в 53 регионах страны. Тем, кто стремится стать предпринимателем или масштабировать свою уже имеющуюся компанию, стоит обратить внимание на конкурс «Твое дело» и относительно новый проект «Бизнес.Поколение».

Государственные гранты на сегодняшний день являются наиболее востребованной мерой поддержки для молодежного предпринимательства. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» граждане от 14 до 25 лет, которые решили открыть свое дело, смогут получить на это грант от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (или до 1 млн руб., если деятельность ведется в Арктической зоне).

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Особенно перспективно развивать молодежные бизнес-проекты в социальной и технологической сферах. Кроме грантов и денег государство (а также многие коммерческие компании) активно вкладывается в образование предпринимателей нового поколения и формирование специализированных сообществ. Популярны акселераторы, бизнес-клубы и другие схожие или смешанные форматы.

Например, федеральная программа акселератора технологических проектов «Технолидеры будущего» позволяет перенять опыт ведущих предпринимателей, обрести полезные знакомства, научиться презентовать свой продукт перед инвесторами, создать команду единомышленников. Отдельная «плюшка» некоторых акселераторов для школьников — дополнительные баллы ЕГЭ в вузах-партнерах. В сфере развития детского технологического предпринимательства заметны программы «Cбера» и фонда «Сколково».

Что касается социального предпринимательства, то в России с 2012 года успешно реализуется программа «Детский форсайт», позволившая запустить более 400 социальных проектов и вовлечь около 3,5 тыс. школьников. Ежегодно проводится кейс-чемпионат по социальному предпринимательству — проект по популяризации социального предпринимательства среди школьников, студентов вузов и колледжей. Информационная поддержка осуществляется благодаря Лаборатории социального предпринимательства, Банку социальных идей и слетам социальных предпринимателей.

Однако принимаемых мер недостаточно.

Несмотря на то что государство и частные структуры предпринимают попытки решения проблем, пока так и не был выработан комплексный подход. Среди трудностей на этом пути выделяются малое количество мест притяжения молодежи и неравномерное распределение этих точек между региональными и федеральными центрами, что в конечном итоге создает различные возможности для самореализации. Отсутствует общая стратегия развития предприимчивости, начиная с ранних этапов социализации и заканчивая образовательными программами в вузах. И, наконец, на низком уровне находятся качество коммуникации с молодежью и, как следствие, ее информированность о предоставляемых возможностях и мотивация развиваться в бизнес-сфере.

Необходимы больший охват и большее вовлечение молодежи в проекты: проседает именно сеть взаимодействий и партнерств между основными стейкхолдерами. Среди них — центры дополнительного образования («Кванториумы», «Точки роста» и т.д.), школы, вузы, колледжи, молодежные кластеры, общероссийские и региональные организации поддержки молодежного предпринимательства и бизнес-сообщество.

Всю поддержку, которая оказывается молодежи, можно разделить на материальную и нематериальную. При этом трудно сказать, что именно важнее. Очевидно, эффективным оказывается именно синергическое воздействие, которое может возникнуть лишь при создании системы мер поддержки молодежи как на федеральном, так и на региональном уровне.

Необходимо формирование настоящей общероссийской предпринимательской экосистемы. Снижение налогового бремени, доступность финансовой, юридической и информационной поддержки позволят вовлечь молодежь в бизнес-среду и уменьшат барьеры входа на рынок.

Об авторе
Сергей Голубев Сергей Голубев Генеральный директор Фонда социальных инвестиций
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб Росмолодежь молодежь стартап
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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