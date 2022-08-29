Сбыт с гарантией: чем выгодны бизнесу офсетные договоры

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В структуре всего малого и среднего бизнеса на производственные предприятия приходится лишь около 7%, или 400 тыс. компаний. Причин этому много. Во-первых, в любое производство намного выше порог входа, чем, например, в торговлю. Производственному предприятию нужны длинные и дешевые кредиты, территория для строительства со всеми необходимыми коммуникациями и логистикой, технологии и оборудование, программы обучения специалистов и многое другое. Во-вторых, долгий срок окупаемости: можно несколько лет строить производство и только потом получить первый доход. Очевидно, что производственные компании не могут развиваться без весомой господдержки.

Государство, в том числе и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», помогает по двум основным направлениям. Первое — это заемное финансирование под приемлемые ставки на долгий период. Ставки, которые есть сейчас на рынке даже по льготным программам, подходят для оборотного кредитования, когда нужно что-то быстро купить, продать и вернуть заем банку. Однако они неприемлемы, когда речь идет о развитии и масштабировании бизнеса. Понимая это, правительство запустило специальную льготную программу кредитования на инвестиционные цели производственных МСП. Ставки: 3% — для средних компаний и 4,5% — для микро- и малого бизнеса. Срок кредитования составит 10 лет, при этом льготная ставка будет действовать 5 лет.

Особое внимание уделяется высокотехнологичным инновационным компаниям. Уже почти полгода они могут пользоваться специальной кредитной программой. Многие из них — поставщики ГосАО. По этой программе бизнес получил в кредит уже более 1 млрд руб. под минимальные 3%. Поддержка компаний, способных в кратчайшие сроки масштабироваться и заместить ушедших иностранных производителей, должна быть одним из приоритетов государства. Пока же у нас крайне мало программ поддержки именно таких крепких «средняков».

Второе ключевое направление господдержки — гарантированный рынок сбыта. Для любого бизнеса рынок сбыта — это основа: намного проще планировать, когда есть уверенность в том, что продукт будет куплен. Как раз для того, чтобы у бизнеса была 100-процентная гарантия сбыта, президент Владимир Путин на ПМЭФ-2022 поручил запустить механизм офсетных договоров, которые госкомпании могут заключать с МСП в рамках закона № 223-ФЗ.

Офсетный договор — это когда малое или среднее предприятие выступает как инвестор и поставщик. Оно на свои или заемные средства строит новое или развивает действующее производство, а заказчик — компания с государственным участием — обязуется в течение нескольких лет покупать в определенном объеме его продукцию. Перед МСП ставится условие: оно должно вложить в проект собственные инвестиции, в том числе с использованием заемных средств.

Для МСП рисков нет, так как договор начинает действовать, только если по итогам торгов компания стала победителем.

Работа по этой схеме позволяет малому бизнесу существенно вырасти, так как у него будет четкий ориентир и рынок сбыта. Заказчик в необходимом объеме обеспечивается продукцией отечественного поставщика. Государство, в свою очередь, решает задачи технологического развития целых отраслей, импортозамещения, получает налоги и новые рабочие места.

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Примеры реализации офсетных договоров есть в Москве, Московской области и Республике Башкортостан по 44-ФЗ. Так, например, в столице было заключено пять офсетных договоров. Из них три — в сфере производства лекарств, по одному — в производстве медицинских изделий и детского питания. Все предприятия успешно развиваются, поставляют городу качественную продукцию, создают рабочие места.

С принятием закона о «выращивании», где есть норма об офсетных договорах, для малого и среднего бизнеса начинается новый этап. Распространение этой практики на всю страну поможет не только действующим компаниям уверенно планировать свое развитие, но и может стать триггером для расширения всего сектора малого и среднего бизнеса.