Вместо торговли: чем сегодня занялись предприниматели

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Одним из основных индикаторов состояния МСП в России традиционно считается численность индивидуальных предпринимателей и компаний. По итогам первого квартала 2025 года мы увидели, что количество малых и средних предприятий превысило 6,7 млн (+118 тыс. к показателю по итогам 2024 года). И это новый рекорд с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году.

Интересный факт: российский малый и средний бизнес довольно молод — наибольшая предпринимательская активность приходится на людей в районе 37 лет. Именно на них зарегистрировано наибольшее число новых субъектов МСП. Владельцами каждого второго зарегистрированного в 2024 году бизнеса (45%) и вовсе являются предприниматели до 35 лет. Среди новых предпринимателей за прошлый год мужчины составляют 55%, женщины — 45%.

Однако, с учетом уже достигнутого числа МСП, сегодня на первый план выходят не столько количественные показатели (хотя и они, безусловно, остаются важными), сколько качественные изменения.

Благодаря созданной ранее с помощью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» экосистеме поддержки бизнеса, мы видим формирование устойчивых трендов: малый и микробизнес «перетекает» из привычной торговли в другие сферы экономики.

Как свидетельствует аналитика Корпорации МСП, малый и средний бизнес уже присутствует практически во всех отраслях, и в целом их ряде играет ключевые роли. Так, 98 из 100 зубных имплантатов устанавливается в клиниках МСП, пошив двух из трех футболок осуществляют швейные мастерские, пять из семи гостиничных номеров сдаются местными предпринимателями.

Порядка трети малого и среднего бизнеса в сфере почтовой связи и курьерской доставки в 2024 году — это новые предприятия. Схожая картина — в сфере трудоустройства и подбора персонала. В IT примерно каждое пятое МСП было создано в прошлом году.

Это в целом неудивительно, и объясняется тем, что малый бизнес более адаптивен, чем крупные компании, и менее требователен к условиям ведения деятельности во множестве направлений. Однако, несмотря на эти факторы, очевидно, что малому бизнесу тяжело без дополнительной поддержки.

Не последнюю роль в процессе смены фокуса внимания малого и среднего бизнеса на отличные от торговли сферы сыграла выстроенная в последние годы система господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», которая акцентируется на реальном секторе экономики.

Рассчитывая на нее, предприниматели охотнее идут в конкретную область. Скажем, IT — одна из сфер, которым государство уделяет повышенное внимание. Работающий в ней малый и средний бизнес за 2024 год получил 24,7 млрд руб., благодаря финансовым инструментам Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Годовой показатель здесь вырос на 12% к итогам 2023 года.

В свою очередь, старт экспансии малых и средних предприятий в ресурсо- и наукоемкие проекты вряд ли мог быть возможен, если бы не запущенная в 2022 году Цифровая платформа МСП.РФ и перевод в онлайн многих сервисов и услуг. Все это существенно упростило получение и расширило географию поддержки малого и среднего бизнеса. Доступ к более чем 35 сервисам и 800 мерам поддержки осуществляется в «цифре», возможность задействовать их в своей работе имеют около 1,3 млн зарегистрированных пользователей.

С 2022 года было одобрено через МСП.РФ более 350 тыс. заявок от предпринимателей. За это время доля услуг, оказанных малому и среднему бизнесу с использованием платформы, выросла в шесть раз. В 2024 году каждая четвертая региональная мера поддержки была получена МСП с помощью платформы.

В итоге с 2022 года малый бизнес активно наращивает свое присутствие, например, в легкой промышленности. До этого, с 2019 года мы видели, как число МСП в отрасли снижалось и достигло к 2022 году около 44 тыс. предприятий (-9%). Но не было бы счастья, да с введением санкций и уходом западных компаний наши предприятия получили новые возможности для развития.

Государство таргетировало меры для развития этой сферы. За последние годы с помощью разных инструментов Корпорации МСП малые и средние предприятия легпрома получили более 34 млрд руб. Им также доступно участие в проектах «МСП шьет» и «Создай наше». Эффект от господдержки отрасли в 2025 году уже очевиден: число МСП в легпроме превысило 53 тыс. предприятий, это +20% к началу 2022 года.

Сегодня перед предпринимателями в целом стоит задача качественного роста с акцентом на развитии экономики предложения. Речь, помимо IT и легпрома, идет, в частности, о подъеме обрабатывающих производств, отрасли гостеприимства, в целом — малые технологические компаний различных направлений. До 2030 года планируется выделить более 5 трлн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, и половина из этой суммы — для бизнеса из сфер экономики предложения.

Флагманским инструментом Корпорации МСП остаются «зонтичные» поручительства — самый популярный и востребованный механизм финансового обеспечения нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С ним за 2024 год более 38 тыс. предпринимателей получили 470 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом каждый третий кредит, по нашим данным, не был бы выдан без этого «зонта».

Поручительства в рамках профильного нацпроекта являются одним из основных механизмов развития малого и среднего бизнеса. Их комплекс продолжать расширяться и меняться в соответствии с запросами предпринимателей и потребностями экономики. А перед ней в соответствующем нацпроекте поставлена цель — до 2030 года обеспечить реальный рост дохода на одного работника МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.