Без лишних затрат: как преодолеть главные преграды на старте бизнеса

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Предпринимательская активность в 2023 году в России побила 17-летний рекорд по приросту индивидуальных предпринимателей: их количество выросло на 378 тыс., следует из данных ФНС. Это лучший показатель с 2007 года, когда число ИП выросло на 426 тыс. В другие годы их количество либо прирастало не так значительно, либо падало.

Показательны и данные сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Сбера» и «Деловой среды». Через него в 2023 году было открыто 156 тыс. ИП и ООО. Наибольшее число бизнесов в абсолютных значениях появилось в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Свердловской области и Республике Башкортостан. Если смотреть на процентный прирост, то в лидерах оказались республики Северного Кавказа: Ингушетия (+ 201%), Чеченская Республика (+142%) и Дагестан (+108%). Кроме того, видим интересную тенденцию по росту количества россиян, открывающих бизнес после 56 лет. По нашим данным, их число увеличилось на 55% за первые три месяца 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем всегда остаются барьеры, мешающие открыть свое дело, и их выявление также входит в круг задач организаций, цель работы которых — стимулирование предпринимательской активности. Как показало исследование, проведенное в 2024 году «Деловой средой» совместно со «СберСтрахованием», отсутствие денег и идей остается главной причиной, по которой люди не открывают свой бизнес. Согласно еще одному опросу (проведен в марте 2022 года «Деловой средой» совместно с «Работой.ру»), для открытия бизнеса респондентам также не хватает в первую очередь стартового капитала, на втором месте оказались нехватка знаний и опыта, а также полезных связей, следом расположилось отсутствие бизнес-идеи.

Одной из самых популярных ниш для открытия бизнеса остаются IT. В 2023 году число субъектов малого бизнеса здесь приросло на 10%. И мы посмотрели, какие причины останавливают тех, кто хотел бы открыть такое дело: лидирует нехватка знаний в этой области, далее идут отсутствие навыков ведения бизнеса и недостаток материальных ресурсов на открытие.

Таким образом, из раза в раз повторяются две основные причины, останавливающие россиян, готовых открыть свой бизнес: дефицит средств и недостаток знаний.

Между тем помощь в преодолении обоих барьеров сегодня предпринимателям предлагает государство. Для этого нужно зайти на платформу МСП.РФ или в центры «Мой бизнес», где можно получить финансовую и консультационную поддержку по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Например, собственник решает выйти на маркетплейсы, а как это сделать, не знает. Есть четыре базовых варианта: спросить у знакомых предпринимателей, заплатить профессионалу, который это умеет и проконсультирует, воспользоваться профильным сервисом или обучиться самому / обучить кого-то из команды. Именно последний вариант выглядит наиболее привлекательным с точки зрения затрат и долгосрочности использования. Тем более что многие вопросы решаются проще и быстрее, чем может показаться, ведь с ними сталкивалось не одно поколение предпринимателей.

Например, на образовательной платформе dasreda.ru собрано уже больше 2 тыс. бесплатных материалов по самым разным насущным вопросам: от прокачки личного бренда и секретов успешного маркетинга до тонкостей налогообложения. Часть материалов представлена в формате бизнес-хаков, на изучение которых требуется не больше двух минут.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» по всей стране проходят различные виды обучения, рассчитанные как на новичков, так и на уже действующих предпринимателей. Их реализацией занимаются центры «Мой бизнес», готовые помочь владельцам бизнеса на любом этапе. Программы проводят действующие предприниматели. Например, в проекте «Школа регионов» в 2023 году такие занятия для предпринимателей из разных субъектов провели 87 владельцев бизнеса и известных экспертов.

Кроме того, для молодых предпринимателей при участии Минэкономразвития и VK в 2023 году запущен образовательный проект «Мой бизнес. Первое дело», собравший более 17 тыс. участников. За десять недель они прошли путь от разработки бизнес-идеи до первых продаж и регистрации бизнеса. И конечно, попутно обросли нужными связями. Кстати, новый поток проекта планируется уже этой весной.

Участие в подобных мероприятиях позволяет людям, задумывающимся об открытии своего дела, осознать, что многие механизмы поддержки МСП уже имеются в наличии и эффективно действуют. Умение использовать эти инструменты упрощает старт для малого бизнеса.