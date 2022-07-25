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Евгений Чаркин

Цифровой разрыв: как повысить долю отечественного ПО в экономике

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Цифровое неравенство, или даже лучше сказать — разрыв между компаниями, которые находятся на разных стадиях цифровой трансформации, — остается одной из главных проблем на пути внедрения информационных технологий практически во всех отраслях экономики.

В ОАО «РЖД» мы не раз сталкивались с этим явлением, когда речь шла об интеграции наших электронных систем с системами других транспортных и логистических компаний. Как правило, результат разрыва в степени цифровизации сервисов предсказуем: это помехи для устойчивой работы рыночных механизмов, неравные условия ведения бизнеса, сложности в работе со смежниками и предложении комплексных решений.

Впрочем, все это актуально уже несколько лет. Сейчас, когда акцент в цифровой трансформации радикально сместился в сторону импортозамещения программного обеспечения, понятие «цифровой разрыв» приобрело новый смысл. Теперь критически важна не только глубина цифровой трансформации, но и степень технологической независимости — преобладающая доля отечественного ПО.

Когда весной наши бывшие партнеры начали отказываться от своих обязательств в России, оказалось, что готовность оперативно перейти или хотя бы даже спланировать переход на отечественное ПО есть далеко не у всех: у кого-то за спиной имелся многолетний багаж, крупные инвестиции и выстроенный механизм работы, а кто-то, напротив, находится только в самом начале этого пути.

В ОАО «РЖД» работа по переходу на отечественное ПО ведется начиная с 2017 года. За это время нами проанализировано 114 отечественных программных продуктов и платформ различного назначения. А сейчас в соответствии с поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко мы прорабатываем возможность сделать планы по переходу на отечественное ПО еще более агрессивными.

Определенным сдерживающим фактором является несоответствие части российских решений требованиям ОАО «РЖД» по безопасности, надежности, работе с высокой нагрузкой — у нас свыше 260 тыс. автоматизированных рабочих мест. Поэтому мы активно взаимодействуем с разработчиками, чтобы развить их ПО до требуемого функционального и технического уровней.

Имеющиеся наработки подсказывают нам решение проблемы с цифровым разрывом.

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У компаний, которые сейчас в начале пути, есть определенная развилка: либо создавать свое с нуля, либо использовать то, что есть, взяв за основу опыт других компаний.

Очевидно, что компании, которая только начала работу по импортозамещению, вряд ли имеет смысл тратить время и ресурсы на создание исключительно собственных решений — да и зачем повторяться, когда уже есть готовые рецепты. Взаимодействие, налаженное в этой сфере компаниями холдинга «РЖД», показывает способ ускорить цифровое развитие и переход на отечественное ПО. Предлагаем транспортникам, а там, где это возможно, и компаниям из других отраслей тиражировать такой подход в рамках создаваемых индустриальных центров компетенций (ИЦК).

Помимо расширения обмена опытом, следует объединить усилия и компетенции для создания новых продуктов. Это то, о чем в начале июня говорил председатель правительства Михаил Мишустин на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде: необходимо использовать коллективные наработки для создания программного обеспечения, имеющего как отраслевую специфику, так и общую направленность.

Работа по созданию ИЦК — это возможность создать общее решение для нескольких компаний транспортной отрасли, при этом не тратить ресурсы на разработку каждого решения по отдельности. При равной открытости и вовлеченности со стороны наших коллег это позволит сформировать общее видение, консолидировать технические требования и в результате сэкономит и время, и бюджетные средства. Профильный для нас индустриальный центр компетенций «Железнодорожный транспорт и логистика» возглавит генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Также холдинг примет участие в работе трех центров компетенций по развитию офисного программного обеспечения, управления ИТ-инфраструктурой и ERP-систем.

Третье направление работы — создание базы для подготовки и переподготовки специалистов. В прошлом году на федеральной территории «Сириус», на базе Сочинского филиала Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем ОАО «РЖД», мы запустили Центр цифровых компетенций. Его основная задача — переподготовка ИТ-специалистов в рамках процессов импортозамещения, в частности с систем SAP на 1C. Центр обеспечит специалистами по импортозамещению железнодорожный холдинг и поможет с такими кадрами другим компаниям.

Использование опыта крупных корпораций, консолидация усилий при создании новых систем помогут добиться результатов в избавлении от программной зависимости примерно за три–пять лет. При отсутствии такой консолидации переход на отечественное ПО возможен, но при значительной потере времени и ресурсов.

Об авторе
Евгений Чаркин Евгений Чаркин заместитель генерального директора РЖД по цифровой трансформации
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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