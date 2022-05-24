«Квалификационная яма»: как решить кадровую проблему в промышленности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:20
Чем занимается Java-разработчик и как новичку стартовать в профессии Экономика образования, 11:20
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 11:19
Российские военные уничтожили в Донбассе склад снарядов к гаубицам США Политика, 11:17
Совет директоров ММК передумал выплачивать дивиденды по итогам 2021 года Инвестиции, 11:10
Патрушев заявил, что Россия в спецоперации «не гонится за сроками» Политика, 11:08
«Квалификационная яма»: как решить кадровую проблему в промышленности Дискуссионный клуб, 11:02
Ломбарды увидели рост спроса на свои услуги после начала военной операции Бизнес, 11:00
Клуб Галицкого объявил имя нового главного тренера Спорт, 10:57
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 10:55
Росреестр назвал округа Москвы, где в апреле купили больше всего жилья Недвижимость, 10:55
МТС запустил продажу б/у смартфонов Технологии и медиа, 10:51
На АвтоВАЗе собрали первую упрощенную Lada Granta. Подробности Авто, 10:47
Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене Политика, 10:40
Дискуссионный клуб ,  
0 
Татьяна Терентьева

«Квалификационная яма»: как решить кадровую проблему в промышленности

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В России запускается образовательный проект для обеспечения промышленности квалифицированными кадрами. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 22 апреля 2022 года представила стратегическую инициативу «Профессионалитет», согласно которой уже в сентябре стать участниками обучающих программ смогут 150 тыс. студентов колледжей в 42 регионах России. На конкурсной основе для участия в эксперименте отобраны 70 образовательных учреждений.

Проект нацелен на то, чтобы максимально сблизить потребности предприятий-работодателей и учебные программы учреждений среднего профессионального образования.

Перед промышленностью сегодня стоит непростая задача — совершить технологический прорыв, который обеспечит импортонезависимость в текущем моменте и конкурентоспособность в будущем. Помимо научной базы и ресурсов, для этого необходимы люди, имеющие соответствующие компетенции.

Между тем Россия, как, впрочем, и весь мир еще несколько лет назад столкнулась с «квалификационной ямой» — несоответствием существующих навыков сотрудников требованиям современного бизнеса. Технологические знания устаревают стремительно — если в середине прошлого века речь шла в среднем о десяти годах, то сейчас срок сократился до пяти, а то и двух лет. Этот тренд сформировался на глобальном рынке труда из-за резкого изменения промышленного и технологического уклада.

Стала критически важна быстрая подготовка новых кадров. Причем не только выпускников вузов, но и рабочих, подготовкой которых занимаются колледжи.

Это огромный ресурс: порядка 60% выпускников 9 классов выбирают среднее профессиональное образование. В стране действуют более 4,6 тыс. профессиональных образовательных учреждений, в которых учатся свыше 3,3 млн студентов. Эти молодые люди совсем скоро придут работать на предприятия. Вопрос в том, насколько они будут готовы к решению практических задач.

Обеспечить актуальность их знаний и навыков и должна программа перезагрузки профессионального образования «Профессионалитет», при непосредственном содействии крупнейших игроков рынка труда. К проекту подключились Министерство промышленности, «Росатом», «Сибур», РЖД, «Русагро». Уверена, количество участников будет расти, ведь квалифицированные кадры нужны сейчас во всех отраслях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Short / Getty Images Осторожные инновации: почему Google избегает революционных разработок
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы

Для решения задачи эффективной интеграции молодежи в национальную экономику необходимо гибко реагировать на скорость и глубину изменения технологических процессов. Нужны наставники с соответствующим уровнем подготовки. Таких немало в собственных образовательных структурах ведущих корпораций.

У «Росатома», и, в частности, у его корпоративной академии, ставшей внутренним оператором проекта, есть обширный собственный опыт решения подобных задач. Госкорпорация развивает экосистему подготовки кадров, охватывающую не только сотрудников отрасли всех возрастов, но и школьников, студентов. Мы активно включились в реализацию «Профессионалитета»: первые образовательно-производственные центры, ориентированные на атомную промышленность, уже в этом году появятся в Курске и Озерске. Рассчитываем, что к 2025 году возможностями «Профессионалитета» в атомной отрасли смогут воспользоваться не менее 1380 студентов, которые пройдут подготовку по 30 выбранным направлениям.

На вызовы по развитию импортозамещения нужно отвечать в кратчайшие сроки. Помимо традиционных методик «Росатом» намерен использовать собственные решения в сфере подготовки работников. Например, иммерсивную окулографию, которая применяется для диагностики профессиональных навыков рабочих отрасли. Этот подход почти в десять раз сокращает время и стоимость проведения экзаменов и гарантирует объективность оценки.

При этом сам процесс обучения предполагает поэтапный рост сложности изучаемых процессов и технологических операций. Выстроить соответствующую систему позволит накопленный «Росатомом» опыт развития профессионального сообщества AtomSkills, участниками которого с 2016 по 2022 год стали более 40 тыс. работников отрасли и студентов учебных заведений партнеров. За это время были открыты 17 отраслевых центров компетенций, создан крупнейший в мире корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills — AtomSkills, создано экспертное сообщество из более чем 10 тыс. участников. Результатом стали более 130 медалей различных чемпионатов национального и международного уровнях.

Ставка делается не только на скорость обучения, но и на его качество. В основе работы атомной отрасли лежит внимание к безопасности работ, культуре непрерывных производственных улучшений, снижения количества ошибок. Эти принципы широко применяются ведущими компаниями — технологическими гигантами мира (Toyota, Huawei, Samsung и др.). Теперь эти решения будут интегрированы в наши учебные программы «Профессионалитета».

Полагаю, другие компании и корпорации, уже подключившиеся или планирующие присоединиться к работе над проектом, также будут применять свои лучшие наработки, и совместными усилиями мы придадим новый импульс отечественной системе подготовки рабочих кадров.

Об авторе
Татьяна Терентьева Татьяна Терентьева Заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Материалы к статье
Теги
Дискуссионный клуб
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter