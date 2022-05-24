«Квалификационная яма»: как решить кадровую проблему в промышленности

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В России запускается образовательный проект для обеспечения промышленности квалифицированными кадрами. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 22 апреля 2022 года представила стратегическую инициативу «Профессионалитет», согласно которой уже в сентябре стать участниками обучающих программ смогут 150 тыс. студентов колледжей в 42 регионах России. На конкурсной основе для участия в эксперименте отобраны 70 образовательных учреждений.

Проект нацелен на то, чтобы максимально сблизить потребности предприятий-работодателей и учебные программы учреждений среднего профессионального образования.

Перед промышленностью сегодня стоит непростая задача — совершить технологический прорыв, который обеспечит импортонезависимость в текущем моменте и конкурентоспособность в будущем. Помимо научной базы и ресурсов, для этого необходимы люди, имеющие соответствующие компетенции.

Между тем Россия, как, впрочем, и весь мир еще несколько лет назад столкнулась с «квалификационной ямой» — несоответствием существующих навыков сотрудников требованиям современного бизнеса. Технологические знания устаревают стремительно — если в середине прошлого века речь шла в среднем о десяти годах, то сейчас срок сократился до пяти, а то и двух лет. Этот тренд сформировался на глобальном рынке труда из-за резкого изменения промышленного и технологического уклада.

Стала критически важна быстрая подготовка новых кадров. Причем не только выпускников вузов, но и рабочих, подготовкой которых занимаются колледжи.

Это огромный ресурс: порядка 60% выпускников 9 классов выбирают среднее профессиональное образование. В стране действуют более 4,6 тыс. профессиональных образовательных учреждений, в которых учатся свыше 3,3 млн студентов. Эти молодые люди совсем скоро придут работать на предприятия. Вопрос в том, насколько они будут готовы к решению практических задач.

Обеспечить актуальность их знаний и навыков и должна программа перезагрузки профессионального образования «Профессионалитет», при непосредственном содействии крупнейших игроков рынка труда. К проекту подключились Министерство промышленности, «Росатом», «Сибур», РЖД, «Русагро». Уверена, количество участников будет расти, ведь квалифицированные кадры нужны сейчас во всех отраслях.

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Для решения задачи эффективной интеграции молодежи в национальную экономику необходимо гибко реагировать на скорость и глубину изменения технологических процессов. Нужны наставники с соответствующим уровнем подготовки. Таких немало в собственных образовательных структурах ведущих корпораций.

У «Росатома», и, в частности, у его корпоративной академии, ставшей внутренним оператором проекта, есть обширный собственный опыт решения подобных задач. Госкорпорация развивает экосистему подготовки кадров, охватывающую не только сотрудников отрасли всех возрастов, но и школьников, студентов. Мы активно включились в реализацию «Профессионалитета»: первые образовательно-производственные центры, ориентированные на атомную промышленность, уже в этом году появятся в Курске и Озерске. Рассчитываем, что к 2025 году возможностями «Профессионалитета» в атомной отрасли смогут воспользоваться не менее 1380 студентов, которые пройдут подготовку по 30 выбранным направлениям.

На вызовы по развитию импортозамещения нужно отвечать в кратчайшие сроки. Помимо традиционных методик «Росатом» намерен использовать собственные решения в сфере подготовки работников. Например, иммерсивную окулографию, которая применяется для диагностики профессиональных навыков рабочих отрасли. Этот подход почти в десять раз сокращает время и стоимость проведения экзаменов и гарантирует объективность оценки.

При этом сам процесс обучения предполагает поэтапный рост сложности изучаемых процессов и технологических операций. Выстроить соответствующую систему позволит накопленный «Росатомом» опыт развития профессионального сообщества AtomSkills, участниками которого с 2016 по 2022 год стали более 40 тыс. работников отрасли и студентов учебных заведений партнеров. За это время были открыты 17 отраслевых центров компетенций, создан крупнейший в мире корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills — AtomSkills, создано экспертное сообщество из более чем 10 тыс. участников. Результатом стали более 130 медалей различных чемпионатов национального и международного уровнях.

Ставка делается не только на скорость обучения, но и на его качество. В основе работы атомной отрасли лежит внимание к безопасности работ, культуре непрерывных производственных улучшений, снижения количества ошибок. Эти принципы широко применяются ведущими компаниями — технологическими гигантами мира (Toyota, Huawei, Samsung и др.). Теперь эти решения будут интегрированы в наши учебные программы «Профессионалитета».

Полагаю, другие компании и корпорации, уже подключившиеся или планирующие присоединиться к работе над проектом, также будут применять свои лучшие наработки, и совместными усилиями мы придадим новый импульс отечественной системе подготовки рабочих кадров.