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Баланс добычи: почему нефть не дорожает до $90 за баррель
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Баланс добычи: почему нефть не дорожает до $90 за баррель
Бизнес, 10:07
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Екатерина Грушевенко Баланс добычи: почему нефть не дорожает до $90 за баррель
Сделка ОПЕК+ оказалась выгодной для участников, но этой осенью ее ждет очередное испытание на прочность. При этом задающей тон на рынке Саудовской Аравии приходится одновременно решать несколько разных задач

​23 сентября 2018 года в Алжире состоится очередная встреча стран ОПЕК+, на которой предстоит перераспределить квоты между участниками сделки с учетом наблюдаемого падения добычи нефти в Иране и Венесуэле, а также в Мексике и Анголе. Установившийся ценовой коридор $70–80 за баррель в целом устраивает большинство игроков мирового рынка, за исключением входящих в предвыборный период США. Теперь перед ОПЕК+, а главным образом Саудовской Аравией, стоит сложная задача — сохранить достигнутый баланс, несмотря на все дестабилизирующие факторы.

Текущая ситуация

С момента заключения сделки странами ОПЕК+ в ноябре 2016 года нефть подорожала на 75%, с $45 до $79 за баррель. Участники соглашения добились своей цели — снижения коммерческих запасов нефти. Их уровень в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле 2018 года был на 280 млн баррелей ниже среднего пятилетнего показателя.

Одним из главных драйверов роста нефтяных цен было увеличение спроса, которое, к радости участников коалиции, не затормозилось и после двукратного подорожания нефти. Рост спроса с момента заключения сделки по август 2018 года составил около 2,5 млн барр./сутки. Основной прирост дали Китай, Индия, США и Германия. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что за весь 2018 год рост спроса составит 1,4 млн барр./сутки, а в 2019-м еще 1,5 млн барр./сутки.

Балансировке рынка способствовал и небывало высокий уровень выполнения сделки странами ОПЕК+ — более чем на 100%. Однако начиная с мая 2018 года это объясняется не только «сознательностью» стран-участниц, но и вынужденным снижением добычи некоторыми странами, прежде всего Венесуэлой из-за затяжного кризиса в стране и Ираном из-за скорого вступления в силу санкций со стороны США. Падение или нестабильный уровень добычи наблюдаются также в Ливии, Нигерии, Анголе и Мексике. Только с мая по сентябрь 2018 года добыча в этих странах снизилась на 680 тыс. барр./сутки.

Выпадение серьезных объемов добычи в Венесуэле и угроза еще большего ее снижения со стороны Ирана привели к тому, что в конце июня 2018 года участникам сделки пришлось договариваться об увеличении добычи сырой нефти на 1 млн барр./сутки. При этом многие страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, начали наращивать добычу, не дожидаясь официального решения.

По данным ежемесячного отчета ОПЕК, Саудовская Аравия в июне увеличила производство сырой нефти на 420 тыс. барр./сутки, до 10,44 млн барр./сутки. Для весенне-летнего сезона в королевстве рост добычи — нормальное явление, обусловленное жарой и повышенным спросом на электроэнергию, но обычно он не превышает 150–180 тыс. барр./сутки. Похожая картина наблюдалась и в других странах ОПЕК+: наращивали все, кто мог. Так, в ОАЭ добыча выросла на 30 тыс. барр./сутки, в Ираке — на 70 тыс. барр./сутки, в Омане — на 195 тыс. барр./сутки.

Среди не входящих в ОПЕК, но участвующих в сделке стран положительную динамику продемонстрировала Россия, нарастив в июне добычу более чем на 90 тыс. барр./сутки. В сочетании со снижением добычи в Венесуэле и ряде других стран это обеспечило исполнение сделки ОПЕК+ в июне на 103%.

Результаты июля оказались еще скромнее: чистый прирост добычи в ОПЕК+ составил 340 тыс. барр./сутки, а исполнение сделки — 97%. Август позволил ОПЕК+ увеличить добычу лишь на 105 тыс. барр./сутки, что сказалось на уровне исполнения соглашения — он вырос до 108%. Таким образом, по итогам трех месяцев суммарный прирост добычи в странах ОПЕК+, имеющих квоты, составил 870 тыс. барр./сутки из оговоренного увеличения квот на 1 млн барр./сутки.

За пределами ОПЕК+ основной рост добычи пришелся на США. За период с мая по сентябрь 2018 года добыча в Штатах увеличилась более чем на 500 тыс. барр./сутки, по предварительным данным Департамента энергетики США, в августе страна почти достигла рекордной отметки 11 млн барр./сутки. А экспорт сырой нефти из США в августе составил 2 млн барр./сутки, главными импортерами стали страны Европы и Азии.

Что повлияет на цены?

По итогам последних месяцев рынок сбалансировался, но при этом напряженность на нем возросла, что увеличивает неопределенность ценовых прогнозов.

Вступление в силу американских санкций против Ирана может значительно повлиять на цены. В 2012 году, когда Совет Безопасности ООН ввел жесткие санкции против Тегерана, цены выросли почти на $10 за баррель. В этот раз они могут подняться еще сильнее, поскольку санкции грозят Ирану снижением добычи не менее чем на 50%. Корея с июля прекратила покупать иранскую нефть. Европейские, японские, тайваньские и частные индийские НПЗ тоже заявили о том, что откажутся от иранской нефти. Только Китай не делал никаких заявлений об изменении объемов импорта.

Добыча в Ливии за последний год выросла до 1 млн барр./сутки, но говорить о стабильности еще рано. Из-за военных конфликтов добыча в течение месяца может колебаться в пределах 200–300 тыс. барр./сутки. Еще одной болевой точкой рынка является Венесуэла. Кризис, начавшийся в стране еще в начале 2015 года, привел к тому, что добыча нефти снизилась с 2,4 млн барр./сутки в январе 2015 года до 1,23 млн барр./сутки в августе 2018 года. Ожидается, что падение будет продолжаться и дальше.

Растущая добыча нефти в США ограничивается нехваткой транспортных мощностей. Нефтедобытчики уже сталкиваются с этими трудностями в некоторых регионах, и ожидается, что до конца 2018 года добыча нефти будет превышать возможности по ее транспортировке с месторождений до НПЗ или экспортных терминалов на 0,5 млн барр./сутки, а новые транспортные мощности будут построены только к концу 2019 года.

Все это уже сейчас могло бы довести цены на нефть до $90 за баррель, но этому мешает ряд факторов. В первую очередь это продолжающиеся торговые войны между США и Китаем. Несмотря на текущие позитивные прогнозы спроса на нефть, есть опасения, что мировой экономический рост замедлится. Если в 2018 году он ожидается на рекордно высоком с 2011 года уровне в 3,9%, то эскалация противостояния способна, по оценкам МВФ, привести к снижению темпов роста мирового ВВП до 2,3%. Столь значительное замедление может спровоцировать падение цен на нефть до $50–55 за баррель.

Задачи для Эр-Рияда

Дополнительную неопределенность прогнозам придает то, что Саудовской Аравии приходится действовать на рынке в достаточно сложной ситуации и решать несколько разных задач.

Первая задача — это краткосрочная балансировка рынка за счет свободных добывающих мощностей в случае резких шоков спроса или предложения. Другая задача — сохранение лидерства в рамках ОПЕК+. Третья — поддержание приемлемых нефтяных цен на уровне не ниже $70 за баррель, необходимых бюджету страны. При этом давнее партнерство с США на геополитической арене формирует четвертую цель — поддержание приемлемых для потребителя цен на уровне не выше $80.

Лавирование между этими противоречивыми ориентирами в достаточно узком ценовом коридоре — крайне сложная задача. Но снижение объемов добычи нефти в июле в Саудовской Аравии, крайне умеренный рост в августе, очередное объявление о переносе IPO Saudi Aramco — все это дает сигнал рынку о том, что пока королевство не заинтересовано в перегреве рынка и гонке за краткосрочной выгодой. Хотя и утверждать, что Саудовская Аравия не вернется к стратегии максимизации доходов, тоже нельзя.

Относительная определенность появится к ноябрю 2018 года, когда станут понятны реальные объемы снижения иранского экспорта, а также реакция спроса на нефть за $80. До этого времени Эр-Рияд, скорее всего, будет сохранять статус-кво на рынке.

Об авторах
Екатерина Грушевенко эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , ОПЕК , ОПЕК+ , санкции против Ирана , Саудовская Аравия
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